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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3927392839293930

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:59

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Он просто НЕ ЧИТАЛ СКОТНЫЙ ДВОР ОРУЭЛА. На мове, видимо, не издавали,

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%BD
Цю дійсно не читав, читав 1984. Про рівніших тварин вже пояснив - не треба бути прихильником скотинятської ідеології, і не буде проблем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:03

  lapay написав:
  Волгарь написав:Он просто НЕ ЧИТАЛ СКОТНЫЙ ДВОР ОРУЭЛА. На мове, видимо, не издавали,

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%BD
Цю дійсно не читав, читав 1984. Про рівніших тварин вже пояснив - не треба бути прихильником скотинятської ідеології, і не буде проблем.

ржу нимагу :lol: :lol: :lol:
перевод на украинский "Animal Farm"
"колхоз"
тьху, блин
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:05

  shapo написав:
  Starikan написав:Избрание Зе оказалось небывалой удачей - этого мальчика, возможно, и хорошего бизнесмена, но никудышного политика, удалось повернуть в нужную сторону. Ни в коем случае не утверждаю, что к его избранию причастны европейские и американские обкомы, но его посадили на крепкий поводок, причем начали разговаривать с Украиной практически в ультимативной форме.


Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так.
Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти?
А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния?

я щас бачу фонтан законотворчості сумнівної якості
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:06

Re: Політичні дискусії

  ol_zy написав:, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что

50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою.
Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:ржу нимагу :lol: :lol: :lol:
перевод на украинский "Animal Farm"
"колхоз"
тьху, блин

Зате по суті. Дослівно машина перекладає, а так в кожного перекладача свої фішечки. Не подобається переклад - є оригінал.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:12

  Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.
Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.
Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:13

  sequence написав:
  lapay написав:
  Волгарь написав:Он просто НЕ ЧИТАЛ СКОТНЫЙ ДВОР ОРУЭЛА. На мове, видимо, не издавали,

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%BD
Цю дійсно не читав, читав 1984. Про рівніших тварин вже пояснив - не треба бути прихильником скотинятської ідеології, і не буде проблем.

ржу нимагу :lol: :lol: :lol:
перевод на украинский "Animal Farm"
"колхоз"
тьху, блин

Да, это очень оригинально. Бедный Джордж, так ненавидевший все советское (и так проницательно разгадавший саму суть коммунизма), должен, наверное, от КОЛГОСПА перевернуться в гробу.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:17

  flyman написав:
  ol_zy написав:, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что

50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою.
Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти...


https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21239 8)
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