Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 39283929393039313932> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 09 вер, 2019 16:12 Starikan написав: Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.

Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.

Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым. Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок. Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16164 З нами з: 09.03.14 Подякував: 949 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:17 flyman написав: ol_zy написав: , а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что , а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что

50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою.

Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти... 50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою.Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти...



https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21239 freeze 4 Повідомлень: 12734 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5313 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:27 Starikan написав: ....

О чем мы вообще говорим? Воевать, воевать... Кто-то собирается идти в поход на Москву или Донецк?

Речь вообще-то идет об обороне и укреплении армии.

"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".

Но уставшие, похоже, на это согласны. ....О чем мы вообще говорим? Воевать, воевать... Кто-то собирается идти в поход на Москву или Донецк?Речь вообще-то идет об обороне и укреплении армии."Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".Но уставшие, похоже, на это согласны.

Вообще-то, о военном решении проблемы Донбасса здесь говорят достаточно часто.

На Москву на форуме пока идти не призывают.

О кормлении чужой армии большинство тоже не говорит и согласны с необходимостью укреплять армию. Вы, по-моему, несколько преувеличиваете.

Возражение против "армовира" не равно возражению против укрепления армии.



.....



Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.

Я понял.

Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние. Я понял.Но измнений - Вашего, моего и др. - складываетсямнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.

На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого. На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.

Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.



Насчет геополитических интересов.

Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.

И многого он добился? Есть результаты?

Через пару-тройку лет, думаю, "недовольство Запада" вылилось бы в отказ от санкций под какими-то благовидными предлогами. И "упрямство Украины" было бы не последним.

По проводил политику консервации конфликта в нынешнем состоянии - "ни войны, ни мира" - с постепенным усилением "воинственной" риторики в интересах укрепления своей власти. Но ... просчитался. И многого он добился? Есть результаты?Через пару-тройку лет, думаю, "недовольство Запада" вылилось бы в отказ от санкций под какими-то благовидными предлогами. И "упрямство Украины" было бы не последним.По проводил политику консервации конфликта в нынешнем состоянии - "ни войны, ни мира" - с постепенным усилением "воинственной" риторики в интересах укрепления своей власти. Но ... просчитался.

Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.

Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.

Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым. Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Загадывать, действительно, бессмысленно, но, думаю, что от названных Вами персоналий (или других) могли/могут зависеть темпы процесса, а результат был бы тот же самый.

Отношение к Будапештскому меморандуму это хорошо показывает. Вообще-то, о военном решении проблемы Донбасса здесь говорят достаточно часто.На Москву на форуме пока идти не призывают.О кормлении чужой армии большинство тоже не говорит и согласны с необходимостью укреплять армию. Вы, по-моему, несколько преувеличиваете.Возражение против "армовира" не равно возражению против укрепления армии......Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.Загадывать, действительно, бессмысленно, но, думаю, что от названных Вами персоналий (или других) могли/могут зависеть темпы процесса, а результат был бы тот же самый.Отношение к Будапештскому меморандуму это хорошо показывает. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4251 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:29 flyman написав: Starikan написав: Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.

Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.

Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым. Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок. Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.



Границы в Европе после ВМВ менялись много раз - Берлинская стена, развал Союза, Югославия, Грузия, Украина и т.д. Первыми и несиловой (присоединение ГДР к ФРГ), и силовой вариант (Косово) изменения границ Европы допустили страны НАТО.



PS: первым силовым вариантом можно также считать оккупацию Турцией части территории Кипра - как угодно. В любом случае - страна НАТО Границы в Европе после ВМВ менялись много раз - Берлинская стена, развал Союза, Югославия, Грузия, Украина и т.д. Первыми и несиловой (присоединение ГДР к ФРГ), и силовой вариант (Косово) изменения границ Европы допустили страны НАТО.PS: первым силовым вариантом можно также считать оккупацию Турцией части территории Кипра - как угодно. В любом случае - страна НАТО zРадио

Повідомлень: 3395 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:35 Puente написав: ......

"Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх .

...... ......"Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх .......

Для кого "всіх"? Для верхушки? Или для кого? Для кого "всіх"? Для верхушки? Или для кого? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4251 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:36 Re: Політичні дискусії Насправді з приведеного тільки 1 приклад правильний - Кіпр . Все останнє - розвали різного пошибу . А от РФ вже почала дійсно - причому з Криму ... Невизнані країни - це відділення , а не приєднання . Puente Повідомлень: 1807 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:39 Волгарь написав: Вы абсолютно правы. Одна беда 20,5 лет назад сильнейший на тот момент в мире военный блок наплевал и на Ялтинские и на Хельсинские соглашения, напав на маленькую беззащитную страну, и заменив в политике СИЛУ ПРАВА на ПРАВО СИЛЫ.

А через 15 лет значительно окрепшая РФ поступила почти так же, присоединив Крым Вы абсолютно правы. Одна беда 20,5 лет назад сильнейший на тот момент в мире военный блок наплевал и на Ялтинские и на Хельсинские соглашения, напав на маленькую беззащитную страну, и заменив в политике СИЛУ ПРАВА на ПРАВО СИЛЫ.А через 15 лет значительно окрепшая РФ поступила почти так же, присоединив Крым



А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете?

Ну а Югославия просто распалась через войну, так как сербы мирно раставаться не захотели.

Кстати СССР удалось избежать войны только из-за того что тогдашние власти в РСФСР хотели этого распада. А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете?Ну а Югославия просто распалась через войну, так как сербы мирно раставаться не захотели.Кстати СССР удалось избежать войны только из-за того что тогдашние власти в РСФСР хотели этого распада. Aps

Повідомлень: 2842 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:39 ЛАД написав: lapay написав: .... Громадянський конфлікт має політичну основу.... .... Громадянський конфлікт має політичну основу....

А Вы до сих пор не видите "політичну основу"? А Вы до сих пор не видите "політичну основу"?

Ні. Числені народні республіки бувшої імперії не махали іноземними прапорами, і не намагались розчинитись в сусідніх державах.

Тут не політика, а колаборація в чистому вигляді, як з північним Кіпром чи Судетами. В Греції вже давно немає націоналістів, а ніхто окупацію частини Кіпру не відміняв. От Тайвань і КНР - це політика. Ні. Числені народні республіки бувшої імперії не махали іноземними прапорами, і не намагались розчинитись в сусідніх державах.Тут не політика, а колаборація в чистому вигляді, як з північним Кіпром чи Судетами. В Греції вже давно немає націоналістів, а ніхто окупацію частини Кіпру не відміняв. От Тайвань і КНР - це політика. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8292 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:43 Puente написав: Насправді з приведеного тільки 1 приклад правильний - Кіпр . Все останнє - розвали різного пошибу . А от РФ вже почала дійсно - причому з Криму ... Невизнані країни - це відділення , а не приєднання . Насправді з приведеного тільки 1 приклад правильний - Кіпр . Все останнє - розвали різного пошибу . А от РФ вже почала дійсно - причому з Криму ... Невизнані країни - це відділення , а не приєднання .



Сербы сами отпустили Косово? Ха-ха...



Для нас, естественно, самый болезненный - это беспредел РФ. Но если бы британцы, французы и американцы не допустили прецедента с Косово, РФ сегодня было бы тяжелее оправдываться - путин был бы абсолютно нерукопожатным. И возвращение в ПАСЕ и G8, гулянки на свадьбе австрийских чиновников и обнимашки с Макроном были бы просто невозможны, а анти-российская коалиция была бы прочна. А так... западные лидеры понимают, что сами не без грешка... Сербы сами отпустили Косово? Ха-ха...Для нас, естественно, самый болезненный - это беспредел РФ. Но если бы британцы, французы и американцы не допустили прецедента с Косово, РФ сегодня было бы тяжелее оправдываться - путин был бы абсолютно нерукопожатным. И возвращение в ПАСЕ и G8, гулянки на свадьбе австрийских чиновников и обнимашки с Макроном были бы просто невозможны, а анти-российская коалиция была бы прочна. А так... западные лидеры понимают, что сами не без грешка... Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 вер, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3395 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 16:45 lapay написав: ЛАД написав: ......

А Вы до сих пор не видите "політичну основу"? ......А Вы до сих пор не видите "політичну основу"?

Ні. Числені народні республіки бувшої імперії не махали іноземними прапорами, і не намагались розчинитись в сусідніх державах.

Тут не політика, а колаборація в чистому вигляді, як з північним Кіпром чи Судетами. В Греції вже давно немає націоналістів, а ніхто окупацію частини Кіпру не відміняв. От Тайвань і КНР - це політика. Ні. Числені народні республіки бувшої імперії не махали іноземними прапорами, і не намагались розчинитись в сусідніх державах.Тут не політика, а колаборація в чистому вигляді, як з північним Кіпром чи Судетами. В Греції вже давно немає націоналістів, а ніхто окупацію частини Кіпру не відміняв. От Тайвань і КНР - це політика.

"Численним республікам бувшої імперії" некуда было присоединяться.

Желание оторваться от одного государства и присоединиться к другому вполне может быть вызвано/обусловлено политическими причинами. Хотя с точки зрения первого гос-ва это предательство. "Численним республікам бувшої імперії" некуда было присоединяться.Желание оторваться от одного государства и присоединиться к другому вполне может быть вызвано/обусловлено политическими причинами. Хотя с точки зрения первого гос-ва это предательство. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4251 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 39283929393039313932> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм