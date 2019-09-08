Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов. Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций. Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.
Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Starikan написав:.... О чем мы вообще говорим? Воевать, воевать... Кто-то собирается идти в поход на Москву или Донецк? Речь вообще-то идет об обороне и укреплении армии. "Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую". Но уставшие, похоже, на это согласны.
Вообще-то, о военном решении проблемы Донбасса здесь говорят достаточно часто. На Москву на форуме пока идти не призывают. О кормлении чужой армии большинство тоже не говорит и согласны с необходимостью укреплять армию. Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Возражение против "армовира" не равно возражению против укрепления армии.
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Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.
Я понял. Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.
На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.
Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.
Насчет геополитических интересов. Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.
И многого он добился? Есть результаты? Через пару-тройку лет, думаю, "недовольство Запада" вылилось бы в отказ от санкций под какими-то благовидными предлогами. И "упрямство Украины" было бы не последним. По проводил политику консервации конфликта в нынешнем состоянии - "ни войны, ни мира" - с постепенным усилением "воинственной" риторики в интересах укрепления своей власти. Но ... просчитался.
Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов. Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций. Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.
Загадывать, действительно, бессмысленно, но, думаю, что от названных Вами персоналий (или других) могли/могут зависеть темпы процесса, а результат был бы тот же самый. Отношение к Будапештскому меморандуму это хорошо показывает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов. Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций. Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.
Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.
Границы в Европе после ВМВ менялись много раз - Берлинская стена, развал Союза, Югославия, Грузия, Украина и т.д. Первыми и несиловой (присоединение ГДР к ФРГ), и силовой вариант (Косово) изменения границ Европы допустили страны НАТО.
PS: первым силовым вариантом можно также считать оккупацию Турцией части территории Кипра - как угодно. В любом случае - страна НАТО
Волгарь написав:Вы абсолютно правы. Одна беда 20,5 лет назад сильнейший на тот момент в мире военный блок наплевал и на Ялтинские и на Хельсинские соглашения, напав на маленькую беззащитную страну, и заменив в политике СИЛУ ПРАВА на ПРАВО СИЛЫ. А через 15 лет значительно окрепшая РФ поступила почти так же, присоединив Крым
А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете? Ну а Югославия просто распалась через войну, так как сербы мирно раставаться не захотели. Кстати СССР удалось избежать войны только из-за того что тогдашние власти в РСФСР хотели этого распада.
lapay написав:.... Громадянський конфлікт має політичну основу....
А Вы до сих пор не видите "політичну основу"?
Ні. Числені народні республіки бувшої імперії не махали іноземними прапорами, і не намагались розчинитись в сусідніх державах. Тут не політика, а колаборація в чистому вигляді, як з північним Кіпром чи Судетами. В Греції вже давно немає націоналістів, а ніхто окупацію частини Кіпру не відміняв. От Тайвань і КНР - це політика.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав:Насправді з приведеного тільки 1 приклад правильний - Кіпр . Все останнє - розвали різного пошибу . А от РФ вже почала дійсно - причому з Криму ... Невизнані країни - це відділення , а не приєднання .
Сербы сами отпустили Косово? Ха-ха...
Для нас, естественно, самый болезненный - это беспредел РФ. Но если бы британцы, французы и американцы не допустили прецедента с Косово, РФ сегодня было бы тяжелее оправдываться - путин был бы абсолютно нерукопожатным. И возвращение в ПАСЕ и G8, гулянки на свадьбе австрийских чиновников и обнимашки с Макроном были бы просто невозможны, а анти-российская коалиция была бы прочна. А так... западные лидеры понимают, что сами не без грешка...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 вер, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:...... А Вы до сих пор не видите "політичну основу"?
Ні. Числені народні республіки бувшої імперії не махали іноземними прапорами, і не намагались розчинитись в сусідніх державах. Тут не політика, а колаборація в чистому вигляді, як з північним Кіпром чи Судетами. В Греції вже давно немає націоналістів, а ніхто окупацію частини Кіпру не відміняв. От Тайвань і КНР - це політика.
"Численним республікам бувшої імперії" некуда было присоединяться. Желание оторваться от одного государства и присоединиться к другому вполне может быть вызвано/обусловлено политическими причинами. Хотя с точки зрения первого гос-ва это предательство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.