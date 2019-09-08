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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:12

  Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.
Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.
Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:17

  flyman написав:
  ol_zy написав:, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что

50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою.
Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти...


https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21239 8)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:27

  Starikan написав:....
О чем мы вообще говорим? Воевать, воевать... Кто-то собирается идти в поход на Москву или Донецк?
Речь вообще-то идет об обороне и укреплении армии.
"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".
Но уставшие, похоже, на это согласны.

Вообще-то, о военном решении проблемы Донбасса здесь говорят достаточно часто.
На Москву на форуме пока идти не призывают. :)
О кормлении чужой армии большинство тоже не говорит и согласны с необходимостью укреплять армию. Вы, по-моему, несколько преувеличиваете.
Возражение против "армовира" не равно возражению против укрепления армии.

.....

Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.

Я понял.
Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.

На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.

Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.

Насчет геополитических интересов.
Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.

И многого он добился? Есть результаты?
Через пару-тройку лет, думаю, "недовольство Запада" вылилось бы в отказ от санкций под какими-то благовидными предлогами. И "упрямство Украины" было бы не последним.
По проводил политику консервации конфликта в нынешнем состоянии - "ни войны, ни мира" - с постепенным усилением "воинственной" риторики в интересах укрепления своей власти. Но ... просчитался.

Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.
Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.
Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Загадывать, действительно, бессмысленно, но, думаю, что от названных Вами персоналий (или других) могли/могут зависеть темпы процесса, а результат был бы тот же самый.
Отношение к Будапештскому меморандуму это хорошо показывает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:29

  flyman написав:
  Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.
Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.
Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.


Границы в Европе после ВМВ менялись много раз - Берлинская стена, развал Союза, Югославия, Грузия, Украина и т.д. Первыми и несиловой (присоединение ГДР к ФРГ), и силовой вариант (Косово) изменения границ Европы допустили страны НАТО.

PS: первым силовым вариантом можно также считать оккупацию Турцией части территории Кипра - как угодно. В любом случае - страна НАТО
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:35

  Puente написав:......
"Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх .
......

Для кого "всіх"? Для верхушки? Или для кого?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:36

Re: Політичні дискусії

Насправді з приведеного тільки 1 приклад правильний - Кіпр . Все останнє - розвали різного пошибу . А от РФ вже почала дійсно - причому з Криму ... Невизнані країни - це відділення , а не приєднання .
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:39

  Волгарь написав:Вы абсолютно правы. Одна беда 20,5 лет назад сильнейший на тот момент в мире военный блок наплевал и на Ялтинские и на Хельсинские соглашения, напав на маленькую беззащитную страну, и заменив в политике СИЛУ ПРАВА на ПРАВО СИЛЫ.
А через 15 лет значительно окрепшая РФ поступила почти так же, присоединив Крым


А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете?
Ну а Югославия просто распалась через войну, так как сербы мирно раставаться не захотели.
Кстати СССР удалось избежать войны только из-за того что тогдашние власти в РСФСР хотели этого распада.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:39

  ЛАД написав:
  lapay написав:.... Громадянський конфлікт має політичну основу....

А Вы до сих пор не видите "політичну основу"?

Ні. Числені народні республіки бувшої імперії не махали іноземними прапорами, і не намагались розчинитись в сусідніх державах.
Тут не політика, а колаборація в чистому вигляді, як з північним Кіпром чи Судетами. В Греції вже давно немає націоналістів, а ніхто окупацію частини Кіпру не відміняв. От Тайвань і КНР - це політика.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:43

  Puente написав:Насправді з приведеного тільки 1 приклад правильний - Кіпр . Все останнє - розвали різного пошибу . А от РФ вже почала дійсно - причому з Криму ... Невизнані країни - це відділення , а не приєднання .


Сербы сами отпустили Косово? Ха-ха...

Для нас, естественно, самый болезненный - это беспредел РФ. Но если бы британцы, французы и американцы не допустили прецедента с Косово, РФ сегодня было бы тяжелее оправдываться - путин был бы абсолютно нерукопожатным. И возвращение в ПАСЕ и G8, гулянки на свадьбе австрийских чиновников и обнимашки с Макроном были бы просто невозможны, а анти-российская коалиция была бы прочна. А так... западные лидеры понимают, что сами не без грешка...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 вер, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:45

  lapay написав:
  ЛАД написав:......
А Вы до сих пор не видите "політичну основу"?

Ні. Числені народні республіки бувшої імперії не махали іноземними прапорами, і не намагались розчинитись в сусідніх державах.
Тут не політика, а колаборація в чистому вигляді, як з північним Кіпром чи Судетами. В Греції вже давно немає націоналістів, а ніхто окупацію частини Кіпру не відміняв. От Тайвань і КНР - це політика.

"Численним республікам бувшої імперії" некуда было присоединяться.
Желание оторваться от одного государства и присоединиться к другому вполне может быть вызвано/обусловлено политическими причинами. Хотя с точки зрения первого гос-ва это предательство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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