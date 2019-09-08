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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3929393039313932>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:48

zРадио
Вы оптимист! :)
Это по поводу:
путин был бы абсолютно нерукопожатным. И возвращение в ПАСЕ и G8, гулянки на свадьбе австрийских чиновников и обнимашки с Макроном были бы просто невозможны
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:48

  ЛАД написав:
  Puente написав:......
"Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх .
......

Для кого "всіх"? Для верхушки? Или для кого?

Ну політично для кого - ясне діло - для тих , хто називається "влада" ...
Для нас - це все-таки переважно економіка . Є певна частина народу , яка "накручена" ідеями про "соборність" - але за останні 100 років кордони мінялися багато разів і дуже сильно ... Так що ... Все одно це вирішится як для нас - в найгірший спосіб ... Бо заморозити як Придністров"я чомусь ніхто не хоче .
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:49

  Aps написав:А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете?


Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила.
Остальное в принципе одинаково - автономная республика Крым в составе независимого государства Украина, автономный край Косово в составе независимого государства Сербия.
И там, и там - Украина и Сербия - категорически против кромсания их территорий.

Кстати именно поэтому Украина тут категорически поддерживает Сербию и никогда не признает независимость Косово.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:57

  freeze написав:..
Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила.
..

в обоих случаях подразумевались "гуманные" соображения - мол, не хотятЪ, сделаем, как хотятЪ
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:58

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:"Численним республікам бувшої імперії" некуда было присоединяться.
Желание оторваться от одного государства и присоединиться к другому вполне может быть вызвано/обусловлено политическими причинами. Хотя с точки зрения первого гос-ва это предательство.

За звичай, вступають в у військово-політичні союзи, або, коли так не виходить - вимагають автономії, у складі реціпієнта. Коли намагаються приєднатись без всяких умов до вже існуючої держави - то це анексія, яка йде після окупації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:00

  freeze написав:НАТО насильственно отсоединила.


Справедливости ради - насильственно отсоединили, чтобы ненасильственно присоединить :mrgreen:

На сегодня Албания, Хорватия и Черногория - члены НАТО. Первые 2 страны - с 2009-го, 3-я - с 2017-го.

Для объединенной Югославии это было бы невозможным из-за позиции Сербии и, частично, Северной Македонии...
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:00

  Puente написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:......
"Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх .
......

Для кого "всіх"? Для верхушки? Или для кого?

Ну політично для кого - ясне діло - для тих , хто називається "влада" ...
Для нас - це все-таки переважно економіка . Є певна частина народу , яка "накручена" ідеями про "соборність" - але за останні 100 років кордони мінялися багато разів і дуже сильно ... Так що ... Все одно це вирішится як для нас - в найгірший спосіб ... Бо заморозити як Придністров"я чомусь ніхто не хоче .

При соответствующей идеологической подготовке по результатам референдума это может оказаться для "влади" волне нормальным (не провальным) решением.
И это будет, возможно, далеко не "найгірший" вариант, кот. может поставить в тупик и Пу, и западных "партнёров".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:02

  ЛАД написав:zРадио
Вы оптимист! :)
Это по поводу:
путин был бы абсолютно нерукопожатным. И возвращение в ПАСЕ и G8, гулянки на свадьбе австрийских чиновников и обнимашки с Макроном были бы просто невозможны


Сослагательное наклонение - оно такое :D Я все же думаю, что РФ была бы страной-изгоем, будь она единственным нарушителем чужих границ
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:04

  freeze написав:
  Aps написав:А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете?


Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила.
Остальное в принципе одинаково - автономная республика Крым в составе независимого государства Украина, автономный край Косово в составе независимого государства Сербия.


Одинаково только по форме.
Но как можно сравнивать мирно живущий Крым и охваченное партизанской войной Косово?
А почитай волгоря то жило прекрасно себе то Косово и тут НАТО сдуру решило его от сербов отсоеденить.
Востаннє редагувалось Aps в Пон 09 вер, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:05

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила.
Остальное в принципе одинаково - автономная республика Крым в составе независимого государства Украина, автономный край Косово в составе независимого государства Сербия.
И там, и там - Украина и Сербия - категорически против кромсания их территорий.

Кстати именно поэтому Украина тут категорически поддерживает Сербию и никогда не признает независимость Косово.

Певна аналогія з Косово і Лугандоном є. Було поступове розмиття початкової національної основи/ідентифікації на іншу. Але в нас не було геноциду російськомовних жителів Донбасу, як це робили серби в Косово, тому і результати різні. Санкції не на нас, а на РФ, Лугандон ніхто не визнав, в тому числі і Крим російським.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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