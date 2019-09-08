Вы оптимист!
Это по поводу:
путин был бы абсолютно нерукопожатным. И возвращение в ПАСЕ и G8, гулянки на свадьбе австрийских чиновников и обнимашки с Макроном были бы просто невозможны
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:48
zРадио
Вы оптимист!
Это по поводу:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:48
Ну політично для кого - ясне діло - для тих , хто називається "влада" ...
Для нас - це все-таки переважно економіка . Є певна частина народу , яка "накручена" ідеями про "соборність" - але за останні 100 років кордони мінялися багато разів і дуже сильно ... Так що ... Все одно це вирішится як для нас - в найгірший спосіб ... Бо заморозити як Придністров"я чомусь ніхто не хоче .
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:49
Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила.
Остальное в принципе одинаково - автономная республика Крым в составе независимого государства Украина, автономный край Косово в составе независимого государства Сербия.
И там, и там - Украина и Сербия - категорически против кромсания их территорий.
Кстати именно поэтому Украина тут категорически поддерживает Сербию и никогда не признает независимость Косово.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:57
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:58
Re: Політичні дискусії
За звичай, вступають в у військово-політичні союзи, або, коли так не виходить - вимагають автономії, у складі реціпієнта. Коли намагаються приєднатись без всяких умов до вже існуючої держави - то це анексія, яка йде після окупації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:00
Справедливости ради - насильственно отсоединили, чтобы ненасильственно присоединить
На сегодня Албания, Хорватия и Черногория - члены НАТО. Первые 2 страны - с 2009-го, 3-я - с 2017-го.
Для объединенной Югославии это было бы невозможным из-за позиции Сербии и, частично, Северной Македонии...
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:00
При соответствующей идеологической подготовке по результатам референдума это может оказаться для "влади" волне нормальным (не провальным) решением.
И это будет, возможно, далеко не "найгірший" вариант, кот. может поставить в тупик и Пу, и западных "партнёров".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:02
Сослагательное наклонение - оно такое Я все же думаю, что РФ была бы страной-изгоем, будь она единственным нарушителем чужих границ
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:04
Одинаково только по форме.
Но как можно сравнивать мирно живущий Крым и охваченное партизанской войной Косово?
А почитай волгоря то жило прекрасно себе то Косово и тут НАТО сдуру решило его от сербов отсоеденить.
Востаннє редагувалось Aps в Пон 09 вер, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:05
Re: Політичні дискусії
Певна аналогія з Косово і Лугандоном є. Було поступове розмиття початкової національної основи/ідентифікації на іншу. Але в нас не було геноциду російськомовних жителів Донбасу, як це робили серби в Косово, тому і результати різні. Санкції не на нас, а на РФ, Лугандон ніхто не визнав, в тому числі і Крим російським.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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