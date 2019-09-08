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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:10

Re: Політичні дискусії

Aps написав:
  freeze написав:
  Aps написав:А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете?


Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила.
Остальное в принципе одинаково - автономная республика Крым в составе независимого государства Украина, автономный край Косово в составе независимого государства Сербия.


Одинаково только по форме.
Но как можно сравнивать мирно живущий Крым и охваченное партизанской войной Косово?


Но партизанская война это не аргумент для насильственного изменения границ суверенного государства, тем более сейчас в ОРДЛО тоже типа партизанской войны, поддерживаемой всемерно военторгом и наемниками и не только из соседнего государства, впрочем военторг и наемники из Албании также существенно подогрели сепаратистов Косово.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:13

  shapo написав: Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так.
Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти?
А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния?


  Starikan написав:Странное сравнение: реформы и вопросы войны и мира.
Конечно, внешнее влияние было. Потому что требовались реформы, проводимые "новыми лицами" (с).


Хотите в вопросах войны, пожалуйста.
Крым сдали без единого выстрела только потому, что новая украинская власть в лице Турчинова обосралась от страха?
Или ,если ему верить, ему настоятельно из европы рекомендовали не сопротивляться российской аннексии Крыма, и это точно была не Юля на которую всех собак хотели повесить.
А Будапештский меморандум ни он, ни Петруха не вспомнили почему?
Амнезия?




  Starikan написав:Если народ не принял реформы - значит, их и не будет.
И мнение 3/4 населения меня абсолютно не интересует. Для меня это не мерило истины. А в депутаты я не баллотируюсь.


Нечего принимать, поэтому и не принял.
Ваше мнение народ не волнует также.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:20

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Санкції не на нас, а на РФ, Лугандон ніхто не визнав, в тому числі і Крим російським.


Санкций за отсоединение Косово страны НАТО не могли наложить сами на себя, это нонсенс.

С геноцидами тоже не все так примитивно, муслимы резали сербов, сербы резали муслимов.
Там нет одной правды. Дикость полная. Надо бы верхушку и сербов, и косоваров осудить. Пока осудили Милошевича и К.
Но как я понимаю против руководства косоваров тоже со скрипом, но начали суды на Западе.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:22

  shapo написав:Ваше мнение народ не волнует также.


Starikan напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:22

  freeze написав:
Но партизанская война это не аргумент для насильственного изменения границ суверенного государства, тем более сейчас в ОРДЛО тоже типа партизанской войны, поддерживаемой всемерно военторгом и наемниками и не только из соседнего государства, впрочем военторг и наемники из Албании также существенно подогрели сепаратистов Косово.


Не аргумент. Спору нет - ни в какие законные рамки это не влазит.
Не оправдываю действия НАТО, но опять же военный конфликт в центре европы надо было как-то решать.
Связь с ОРДЛО опять же только по форме.
Там так же как и в крыму все тихо и спокойно жили. Даже сепаратизма в умах было меньше чем у крымчан.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Санкций за отсоединение Косово страны НАТО не могли наложить сами на себя, это нонсенс.

С геноцидами тоже не все так примитивно, муслимы резали сербов, сербы резали муслимов.
Там нет одной правды. Дикость полная. Надо бы верхушку и сербов, и косоваров осудить. Пока осудили Милошевича и К.
Но как я понимаю против руководства косоваров тоже со скрипом, но начали суды на Западе.

Санкції накладались на всіх, хто довго воював, в тому числі і на Хорватію, навіть Україні ніхто, в 2014, не продавав зброю.
Це вже треба було сербам так допекти Заходу своєю нескінченною війною і жертвами, що наважились на бомбардування.
Законно чи ні визнали Косово? Воно мало статус края в складі Сербії, чого, очевидно, було мало для однозначного визнання, як у випадку з іншими республіками СФРЮ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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