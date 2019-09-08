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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3929393039313932 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 09 вер, 2019 17:10 Re: Політичні дискусії Aps написав: freeze написав: Aps написав: А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете? А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете?



Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила.

Остальное в принципе одинаково - автономная республика Крым в составе независимого государства Украина, автономный край Косово в составе независимого государства Сербия.

Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила.Остальное в принципе одинаково - автономная республика Крым в составе независимого государства Украина, автономный край Косово в составе независимого государства Сербия.



Одинаково только по форме.

Но как можно сравнивать мирно живущий Крым и охваченное партизанской войной Косово? Одинаково только по форме.Но как можно сравнивать мирно живущий Крым и охваченное партизанской войной Косово?



Но партизанская война это не аргумент для насильственного изменения границ суверенного государства, тем более сейчас в ОРДЛО тоже типа партизанской войны, поддерживаемой всемерно военторгом и наемниками и не только из соседнего государства, впрочем военторг и наемники из Албании также существенно подогрели сепаратистов Косово. Но партизанская война это не аргумент для насильственного изменения границ суверенного государства, тем более сейчас в ОРДЛО тоже типа партизанской войны, поддерживаемой всемерно военторгом и наемниками и не только из соседнего государства, впрочем военторг и наемники из Албании также существенно подогрели сепаратистов Косово. freeze 4 Повідомлень: 12734 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5313 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 17:13 shapo написав: Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так.

Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти?

А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния? Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так.Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти?А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния?



Starikan написав: Странное сравнение: реформы и вопросы войны и мира.

Конечно, внешнее влияние было. Потому что требовались реформы, проводимые "новыми лицами" (с). Странное сравнение: реформы и вопросы войны и мира.Конечно, внешнее влияние было. Потому что требовались реформы, проводимые "новыми лицами" (с).



Хотите в вопросах войны, пожалуйста.

Крым сдали без единого выстрела только потому, что новая украинская власть в лице Турчинова обосралась от страха?

Или ,если ему верить, ему настоятельно из европы рекомендовали не сопротивляться российской аннексии Крыма, и это точно была не Юля на которую всех собак хотели повесить.

А Будапештский меморандум ни он, ни Петруха не вспомнили почему?

Амнезия?









Starikan написав: Если народ не принял реформы - значит, их и не будет.

И мнение 3/4 населения меня абсолютно не интересует. Для меня это не мерило истины. А в депутаты я не баллотируюсь. Если народ не принял реформы - значит, их и не будет.И мнение 3/4 населения меня абсолютно не интересует. Для меня это не мерило истины. А в депутаты я не баллотируюсь.



Нечего принимать, поэтому и не принял.

Ваше мнение народ не волнует также. Хотите в вопросах войны, пожалуйста.Крым сдали без единого выстрела только потому, что новая украинская власть в лице Турчинова обосралась от страха?Или ,если ему верить, ему настоятельно из европы рекомендовали не сопротивляться российской аннексии Крыма, и это точно была не Юля на которую всех собак хотели повесить.А Будапештский меморандум ни он, ни Петруха не вспомнили почему?Амнезия?Нечего принимать, поэтому и не принял.Ваше мнение народ не волнует также. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1868 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 17:20 Re: Політичні дискусії lapay написав: Санкції не на нас, а на РФ, Лугандон ніхто не визнав, в тому числі і Крим російським.



Санкций за отсоединение Косово страны НАТО не могли наложить сами на себя, это нонсенс.



С геноцидами тоже не все так примитивно, муслимы резали сербов, сербы резали муслимов.

Там нет одной правды. Дикость полная. Надо бы верхушку и сербов, и косоваров осудить. Пока осудили Милошевича и К.

Но как я понимаю против руководства косоваров тоже со скрипом, но начали суды на Западе. Санкций за отсоединение Косово страны НАТО не могли наложить сами на себя, это нонсенс.С геноцидами тоже не все так примитивно, муслимы резали сербов, сербы резали муслимов.Там нет одной правды. Дикость полная. Надо бы верхушку и сербов, и косоваров осудить. Пока осудили Милошевича и К.Но как я понимаю против руководства косоваров тоже со скрипом, но начали суды на Западе. freeze 4 Повідомлень: 12734 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5313 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 17:22 shapo написав: Ваше мнение народ не волнует также. Ваше мнение народ не волнует также.



Starikan напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича zРадио

Повідомлень: 3395 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 17:22 freeze написав:

Но партизанская война это не аргумент для насильственного изменения границ суверенного государства, тем более сейчас в ОРДЛО тоже типа партизанской войны, поддерживаемой всемерно военторгом и наемниками и не только из соседнего государства, впрочем военторг и наемники из Албании также существенно подогрели сепаратистов Косово. Но партизанская война это не аргумент для насильственного изменения границ суверенного государства, тем более сейчас в ОРДЛО тоже типа партизанской войны, поддерживаемой всемерно военторгом и наемниками и не только из соседнего государства, впрочем военторг и наемники из Албании также существенно подогрели сепаратистов Косово.



Не аргумент. Спору нет - ни в какие законные рамки это не влазит.

Не оправдываю действия НАТО, но опять же военный конфликт в центре европы надо было как-то решать.

Связь с ОРДЛО опять же только по форме.

Там так же как и в крыму все тихо и спокойно жили. Даже сепаратизма в умах было меньше чем у крымчан. Не аргумент. Спору нет - ни в какие законные рамки это не влазит.Не оправдываю действия НАТО, но опять же военный конфликт в центре европы надо было как-то решать.Связь с ОРДЛО опять же только по форме.Там так же как и в крыму все тихо и спокойно жили. Даже сепаратизма в умах было меньше чем у крымчан. Aps

Повідомлень: 2842 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 17:32 Re: Політичні дискусії freeze написав: Санкций за отсоединение Косово страны НАТО не могли наложить сами на себя, это нонсенс.



С геноцидами тоже не все так примитивно, муслимы резали сербов, сербы резали муслимов.

Там нет одной правды. Дикость полная. Надо бы верхушку и сербов, и косоваров осудить. Пока осудили Милошевича и К.

Но как я понимаю против руководства косоваров тоже со скрипом, но начали суды на Западе. Санкций за отсоединение Косово страны НАТО не могли наложить сами на себя, это нонсенс.С геноцидами тоже не все так примитивно, муслимы резали сербов, сербы резали муслимов.Там нет одной правды. Дикость полная. Надо бы верхушку и сербов, и косоваров осудить. Пока осудили Милошевича и К.Но как я понимаю против руководства косоваров тоже со скрипом, но начали суды на Западе.

Санкції накладались на всіх, хто довго воював, в тому числі і на Хорватію, навіть Україні ніхто, в 2014, не продавав зброю.

Це вже треба було сербам так допекти Заходу своєю нескінченною війною і жертвами, що наважились на бомбардування.

Законно чи ні визнали Косово? Воно мало статус края в складі Сербії, чого, очевидно, було мало для однозначного визнання, як у випадку з іншими республіками СФРЮ. Санкції накладались на всіх, хто довго воював, в тому числі і на Хорватію, навіть Україні ніхто, в 2014, не продавав зброю.Це вже треба було сербам так допекти Заходу своєю нескінченною війною і жертвами, що наважились на бомбардування.Законно чи ні визнали Косово? Воно мало статус края в складі Сербії, чого, очевидно, було мало для однозначного визнання, як у випадку з іншими республіками СФРЮ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8292 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3929393039313932 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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