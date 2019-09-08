Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Aps написав:А что в Югославии военный блок что-то себе присоеденил, как сделала это россия? Или вы разницу не видете?
Разница большая - РФ насильно присоединила, НАТО насильственно отсоединила. Остальное в принципе одинаково - автономная республика Крым в составе независимого государства Украина, автономный край Косово в составе независимого государства Сербия.
Одинаково только по форме. Но как можно сравнивать мирно живущий Крым и охваченное партизанской войной Косово?
Но партизанская война это не аргумент для насильственного изменения границ суверенного государства, тем более сейчас в ОРДЛО тоже типа партизанской войны, поддерживаемой всемерно военторгом и наемниками и не только из соседнего государства, впрочем военторг и наемники из Албании также существенно подогрели сепаратистов Косово.
shapo написав: Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так. Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти? А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния?
Starikan написав:Странное сравнение: реформы и вопросы войны и мира. Конечно, внешнее влияние было. Потому что требовались реформы, проводимые "новыми лицами" (с).
Хотите в вопросах войны, пожалуйста. Крым сдали без единого выстрела только потому, что новая украинская власть в лице Турчинова обосралась от страха? Или ,если ему верить, ему настоятельно из европы рекомендовали не сопротивляться российской аннексии Крыма, и это точно была не Юля на которую всех собак хотели повесить. А Будапештский меморандум ни он, ни Петруха не вспомнили почему? Амнезия?
Starikan написав:Если народ не принял реформы - значит, их и не будет. И мнение 3/4 населения меня абсолютно не интересует. Для меня это не мерило истины. А в депутаты я не баллотируюсь.
Нечего принимать, поэтому и не принял. Ваше мнение народ не волнует также.
lapay написав:Санкції не на нас, а на РФ, Лугандон ніхто не визнав, в тому числі і Крим російським.
Санкций за отсоединение Косово страны НАТО не могли наложить сами на себя, это нонсенс.
С геноцидами тоже не все так примитивно, муслимы резали сербов, сербы резали муслимов. Там нет одной правды. Дикость полная. Надо бы верхушку и сербов, и косоваров осудить. Пока осудили Милошевича и К. Но как я понимаю против руководства косоваров тоже со скрипом, но начали суды на Западе.
freeze написав: Но партизанская война это не аргумент для насильственного изменения границ суверенного государства, тем более сейчас в ОРДЛО тоже типа партизанской войны, поддерживаемой всемерно военторгом и наемниками и не только из соседнего государства, впрочем военторг и наемники из Албании также существенно подогрели сепаратистов Косово.
Не аргумент. Спору нет - ни в какие законные рамки это не влазит. Не оправдываю действия НАТО, но опять же военный конфликт в центре европы надо было как-то решать. Связь с ОРДЛО опять же только по форме. Там так же как и в крыму все тихо и спокойно жили. Даже сепаратизма в умах было меньше чем у крымчан.
freeze написав:Санкций за отсоединение Косово страны НАТО не могли наложить сами на себя, это нонсенс.
С геноцидами тоже не все так примитивно, муслимы резали сербов, сербы резали муслимов. Там нет одной правды. Дикость полная. Надо бы верхушку и сербов, и косоваров осудить. Пока осудили Милошевича и К. Но как я понимаю против руководства косоваров тоже со скрипом, но начали суды на Западе.
Санкції накладались на всіх, хто довго воював, в тому числі і на Хорватію, навіть Україні ніхто, в 2014, не продавав зброю. Це вже треба було сербам так допекти Заходу своєю нескінченною війною і жертвами, що наважились на бомбардування. Законно чи ні визнали Косово? Воно мало статус края в складі Сербії, чого, очевидно, було мало для однозначного визнання, як у випадку з іншими республіками СФРЮ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:"Численним республікам бувшої імперії" некуда было присоединяться. Желание оторваться от одного государства и присоединиться к другому вполне может быть вызвано/обусловлено политическими причинами. Хотя с точки зрения первого гос-ва это предательство.
За звичай, вступають в у військово-політичні союзи, або, коли так не виходить - вимагають автономії, у складі реціпієнта. Коли намагаються приєднатись без всяких умов до вже існуючої держави - то це анексія, яка йде після окупації.
"анексія, яка йде після окупації" - после вооружённого вторжения или, как минимум, после его угрозы. В любом случае, это силовое решение проблемы. Пример - Чехословакия в 1938, Польша 1939. Примеров добровольного присоединения в истории гораздо меньше и, как правило, это происходило при наличии внешней угрозы. В качестве примеров можно рассматривать в нашей истории "присоединение" к России при Хмельницком (признаЮ, с некоторой натяжкой) или присоединение ЗУНР к УНР. Второй пример очень похож - ЗУНР оторвалась от Австрии и присоединилась к УНР (правда, был некоторый промежуток).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Совладелец «Новой почты»: Новая власть уничтожает бизнес
С начала прихода во власть команда президента Владимира Зеленского объявила войну бизнесу. Об этом на своей странице в Facebook сообщает сооснователь компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк.
По его словам, законопроекты №1053, 1073, в случае их принятия, вернут, отмененную ранее президентом Петром Порошенко «пятикратку» и внедряют «систему клеветы покупателя на предпринимателя». Кроме того, законодательные инициативы предусматривают расширение применения регистраторов (РРО) и другие инициативы по «закручиванию гаек» для бизнеса. В том числе повышение налога для ИТ.
Таким образом, считает Поперешнюк, «демонстрируются реальные намерения новой власти».
«Стало понятно, что мы, предприниматели, — враги, а особая враждебная каста для них — это ФОПы», — написал он, отметил, что что-то похожее предприниматели уже переживали при предыдущей власти.
При этом Поперешнюк признал, что сторонников борьбы с ФОПами много и в обществе среди обычных украинцев. Причины – как неправильные чеки в ресторанах, так и несовершенная система налогообложения.
Он заметил, что понимает недовольных тем, что одни могут платить меньше, другие вынуждены отдавать больше, поскольку «НП» выплачивают налоги на сумму 4 млрд грн в год.
Однако Поперешнюк утверждает, что ФОПы отыгрывают ключевую роль в развитии экономики, считая, что именно с ними связана ее выживаемость.
«Что делать с несправедливостью? Логичный ответ: упрощать условия, снижать налоги для компаний по обычной системе», — отвечает он.
Вместе с тем, чиновники, считает предприниматель, руководствуются другой логикой, так как в сложных для бизнеса условиях увеличивается теневой доход и возможности для коррупции.
«Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства», — резюмировал Поперешнюк, добавив, что лучшей стратегии для уничтожения Украины не придумаешь.
Напомним, в мае команда новоизбранного президента Владимира Зеленского декларировала намерение принять закон, освобождающий хозяев ФОПов от выплаты ЕСВ, в случае, если их деятельность не осуществлялась.
Вкладчик1234 написав:Совладелец «Новой почты»: Новая власть уничтожает бизнес
С начала прихода во власть команда президента Владимира Зеленского объявила войну бизнесу. Об этом на своей странице в Facebook сообщает сооснователь компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк.
По его словам, законопроекты №1053, 1073, в случае их принятия, вернут, отмененную ранее президентом Петром Порошенко «пятикратку» и внедряют «систему клеветы покупателя на предпринимателя». Кроме того, законодательные инициативы предусматривают расширение применения регистраторов (РРО) и другие инициативы по «закручиванию гаек» для бизнеса. В том числе повышение налога для ИТ.
Таким образом, считает Поперешнюк, «демонстрируются реальные намерения новой власти».
«Стало понятно, что мы, предприниматели, — враги, а особая враждебная каста для них — это ФОПы», — написал он, отметил, что что-то похожее предприниматели уже переживали при предыдущей власти.
При этом Поперешнюк признал, что сторонников борьбы с ФОПами много и в обществе среди обычных украинцев. Причины – как неправильные чеки в ресторанах, так и несовершенная система налогообложения.
Он заметил, что понимает недовольных тем, что одни могут платить меньше, другие вынуждены отдавать больше, поскольку «НП» выплачивают налоги на сумму 4 млрд грн в год.
Однако Поперешнюк утверждает, что ФОПы отыгрывают ключевую роль в развитии экономики, считая, что именно с ними связана ее выживаемость.
«Что делать с несправедливостью? Логичный ответ: упрощать условия, снижать налоги для компаний по обычной системе», — отвечает он.
Вместе с тем, чиновники, считает предприниматель, руководствуются другой логикой, так как в сложных для бизнеса условиях увеличивается теневой доход и возможности для коррупции.
«Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства», — резюмировал Поперешнюк, добавив, что лучшей стратегии для уничтожения Украины не придумаешь.
Напомним, в мае команда новоизбранного президента Владимира Зеленского декларировала намерение принять закон, освобождающий хозяев ФОПов от выплаты ЕСВ, в случае, если их деятельность не осуществлялась.
М-да. Дуболомы при власти (причем при любой, эдак, начиная с поздних кучмовских времен) упорно борются с ветряными мельницами в виде ФОПов.
Хотя если разобраться, это всего лишь желание среднего и крупного бизнеса упростить налоговое администрирование, а мелкого - слезть с шеи государства.
Предпринимательство нужно поощрять! Чем больше ФОПов, тем меньше иждивенцев, "фрирайдеров", получателей социальной помощи и т.д.
Ну а налоговая оптимизация - это всего лишь инструмент выживания бизнеса. Если на Кипре существует ставка налога на прибыль 0% (или слегка выше 0%), значит и украинский, и немецкий, и какой угодно другой предприниматель будет искать возможность платить его там, или в родной стране по той же низкой ставке. Это же логично - точно так же, как предприниматель всегда борется за лучшие цены на товары и услуги, формирующие его расходы.
Более того, если кто не знал, низконалоговые зоны существуют даже в странах с "классической" фискальной моделью - например, в Швейцарии, Нидерландах и даже Великобритании!!
Если в этих дорогих и социально-ориентированных государствах возможно "офшорное" налогообложение прибыли, то с чего наши дуболомы во власти решили, что смогут искоренить оптимизацию в Украине?
Всего, чего можно добиться этим - это увеличение безработицы и снижение (да-да, именно) доходов бюджетов. Лучше получать, фигурально говоря, 5% с прибыли 5 млн предприятий, чем 20% с прибыли 500 тыс...
PS: надеюсь, все же молодежь СН среагирует на жалобу НП. Иначе совсем беда - придется признать, что у 35-летних миллениалов такая же дурь в голове, что и у 60-летних совков...