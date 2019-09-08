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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3930393139323933 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 09 вер, 2019 19:10 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: "анексія, яка йде після окупації" - после вооружённого вторжения или, как минимум, после его угрозы. В любом случае, это силовое решение проблемы.

Пример - Чехословакия в 1938, Польша 1939.

Примеров добровольного присоединения в истории гораздо меньше и, как правило, это происходило при наличии внешней угрозы. "анексія, яка йде після окупації" - после вооружённого вторжения или, как минимум, после его угрозы. В любом случае, это силовое решение проблемы.Пример - Чехословакия в 1938, Польша 1939.Примеров добровольного присоединения в истории гораздо меньше и, как правило, это происходило при наличии внешней угрозы.

Яка загроза була судетським німцям, крім гебельсовської пропаганди? Те саме було з Кримом і Донбасом. Не було етнічних конфліктів і, тим паче, етнічних чисток, які могли виправдати зовнішнє втручання, як це було в Косово чи, з натяжкою, на Кіпрі.

ЛАД написав: В качестве примеров можно рассматривать в нашей истории "присоединение" к России при Хмельницком (признаЮ, с некоторой натяжкой) или присоединение ЗУНР к УНР. Второй пример очень похож - ЗУНР оторвалась от Австрии и присоединилась к УНР (правда, был некоторый промежуток). В качестве примеров можно рассматривать в нашей истории "присоединение" к России при Хмельницком (признаЮ, с некоторой натяжкой) или присоединение ЗУНР к УНР. Второй пример очень похож - ЗУНР оторвалась от Австрии и присоединилась к УНР (правда, был некоторый промежуток).

Хмельницький підписував військово-політичний союз з Московією, а не входження, бо автономія ще зберігалась більше століття. УНР і ЗУНР підписали акт злуки, як рівноправні партнери, який був розірваний менше, ніж за рік. Яка загроза була судетським німцям, крім гебельсовської пропаганди? Те саме було з Кримом і Донбасом. Не було етнічних конфліктів і, тим паче, етнічних чисток, які могли виправдати зовнішнє втручання, як це було в Косово чи, з натяжкою, на Кіпрі.Хмельницький підписував військово-політичний союз з Московією, а не входження, бо автономія ще зберігалась більше століття. УНР і ЗУНР підписали акт злуки, як рівноправні партнери, який був розірваний менше, ніж за рік. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8294 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 19:10 freeze написав: Напомню, Климов - второй соучредитель Новой Почты, был активным членом Зе-команды.

Был.

Что-то пошло не так /c/ Напомню, Климов - второй соучредитель Новой Почты, был активным членом Зе-команды.Был.Что-то пошло не так /c/

А уж как Доллярчик обрадуется

И не говорите, что вас не предупреждали.

Стричь всегда начинают тех, кто поддерживает. А уж как Доллярчик обрадуетсяИ не говорите, что вас не предупреждали.Стричь всегда начинают тех, кто поддерживает. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2891 З нами з: 31.08.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 759 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 19:20 zРадио написав: Лучше получать, фигурально говоря, 5% с прибыли 5 млн предприятий, чем 20% с прибыли 500 тыс... Лучше получать, фигурально говоря, 5% с прибыли 5 млн предприятий, чем 20% с прибыли 500 тыс... 1 Податкове навантаження не може бути меншим 30% ( я маю на увазі все,тобто ЄСВ+ ПДВ+ ПДФО+ Ліцензії+ Роздрібний акциз)

2 В Україні реалізовано дві системи

ФОП/Підприємство на єдиному податку-розмір оподаткування 0,5-5,5% (приблизно 0,4 млн підприємств на яких працює 2 млн осіб

ФОП/Підприємство на загальній системі- розмір оподаткування 40-60% (приблизно 1 млн підприємств на яких працює 10 млн осіб)

Висновок

Ясно що

для єдиноподатників треба підняти до 30%,

для загальників треба опустити до 30%

і при цьому спростити ведення документації для обох груп

Це і є ліберторіанство....

а закрутити гайки всім -це однозначно знищити загальноподатників,бо саме там море зачіпок за які можна розорити. 1 Податкове навантаження не може бути меншим 30% ( я маю на увазі все,тобто ЄСВ+ ПДВ+ ПДФО+ Ліцензії+ Роздрібний акциз)2 В Україні реалізовано дві системи-розмір оподаткування(приблизно 0,4 млн підприємств на яких працює 2 млн осіб- розмір оподаткування(приблизно 1 млн підприємств на яких працює 10 млн осіб)ВисновокЯсно щодля єдиноподатників треба підняти до 30%,для загальників треба опустити до 30%і при цьому спростити ведення документації для обох групЦе і є ліберторіанство....а закрутити гайки всім -це однозначно знищити загальноподатників,бо саме там море зачіпок за які можна розорити. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21340 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 19:24 Re: Політичні дискусії zРадио написав: PS: надеюсь, все же молодежь СН среагирует на жалобу НП. Иначе совсем беда - придется признать, что у 35-летних миллениалов такая же дурь в голове, что и у 60-летних совков...

Тут скорее речь не о миллениалах, а о следующем поколении. Тут скорее речь не о миллениалах, а о следующем поколении. Faceless

Модератор Повідомлень: 25470 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1125 раз. Подякували: 5985 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3930393139323933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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