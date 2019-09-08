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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 вер, 2019 19:10
ЛАД написав:
"анексія, яка йде після окупації" - после вооружённого вторжения или, как минимум, после его угрозы. В любом случае, это силовое решение проблемы.
Пример - Чехословакия в 1938, Польша 1939.
Примеров добровольного присоединения в истории гораздо меньше и, как правило, это происходило при наличии внешней угрозы.
Яка загроза була судетським німцям, крім гебельсовської пропаганди? Те саме було з Кримом і Донбасом. Не було етнічних конфліктів і, тим паче, етнічних чисток, які могли виправдати зовнішнє втручання, як це було в Косово чи, з натяжкою, на Кіпрі.
ЛАД написав:
В качестве примеров можно рассматривать в нашей истории "присоединение" к России при Хмельницком (признаЮ, с некоторой натяжкой) или присоединение ЗУНР к УНР. Второй пример очень похож - ЗУНР оторвалась от Австрии и присоединилась к УНР (правда, был некоторый промежуток).
Хмельницький підписував військово-політичний союз з Московією, а не входження, бо автономія ще зберігалась більше століття. УНР і ЗУНР підписали акт злуки, як рівноправні партнери, який був розірваний менше, ніж за рік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:10
freeze написав:
Напомню, Климов - второй соучредитель Новой Почты, был активным членом Зе-команды.
Был.
Что-то пошло не так /c/
А уж как Доллярчик обрадуется
И не говорите, что вас не предупреждали.
Стричь всегда начинают тех, кто поддерживает.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:20
zРадио написав:
Лучше получать, фигурально говоря, 5% с прибыли 5 млн предприятий, чем 20% с прибыли 500 тыс...
1 Податкове навантаження не може бути меншим 30% ( я маю на увазі все,тобто ЄСВ+ ПДВ+ ПДФО+ Ліцензії+ Роздрібний акциз)
2 В Україні реалізовано дві системиФОП/Підприємство на єдиному податку
-розмір оподаткування 0,5-5,5%
(приблизно 0,4 млн підприємств на яких працює 2 млн осібФОП/Підприємство на загальній системі
- розмір оподаткування 40-60%
(приблизно 1 млн підприємств на яких працює 10 млн осіб)
Висновок
Ясно що
для єдиноподатників треба підняти до 30%,
для загальників треба опустити до 30%
і при цьому спростити ведення документації для обох груп
Це і є ліберторіанство....
а закрутити гайки всім -це однозначно знищити загальноподатників,бо саме там море зачіпок за які можна розорити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:24
zРадио написав:PS: надеюсь, все же молодежь СН среагирует на жалобу НП. Иначе совсем беда - придется признать, что у 35-летних миллениалов такая же дурь в голове, что и у 60-летних совков...
Тут скорее речь не о миллениалах, а о следующем поколении.
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