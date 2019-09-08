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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3931393239333934>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:10

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:"анексія, яка йде після окупації" - после вооружённого вторжения или, как минимум, после его угрозы. В любом случае, это силовое решение проблемы.
Пример - Чехословакия в 1938, Польша 1939.
Примеров добровольного присоединения в истории гораздо меньше и, как правило, это происходило при наличии внешней угрозы.

Яка загроза була судетським німцям, крім гебельсовської пропаганди? Те саме було з Кримом і Донбасом. Не було етнічних конфліктів і, тим паче, етнічних чисток, які могли виправдати зовнішнє втручання, як це було в Косово чи, з натяжкою, на Кіпрі.
  ЛАД написав:В качестве примеров можно рассматривать в нашей истории "присоединение" к России при Хмельницком (признаЮ, с некоторой натяжкой) или присоединение ЗУНР к УНР. Второй пример очень похож - ЗУНР оторвалась от Австрии и присоединилась к УНР (правда, был некоторый промежуток).

Хмельницький підписував військово-політичний союз з Московією, а не входження, бо автономія ще зберігалась більше століття. УНР і ЗУНР підписали акт злуки, як рівноправні партнери, який був розірваний менше, ніж за рік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:10

  freeze написав:Напомню, Климов - второй соучредитель Новой Почты, был активным членом Зе-команды.
Был.
Что-то пошло не так /c/

А уж как Доллярчик обрадуется :)
И не говорите, что вас не предупреждали.
Стричь всегда начинают тех, кто поддерживает.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:20

  zРадио написав:Лучше получать, фигурально говоря, 5% с прибыли 5 млн предприятий, чем 20% с прибыли 500 тыс...
1 Податкове навантаження не може бути меншим 30% ( я маю на увазі все,тобто ЄСВ+ ПДВ+ ПДФО+ Ліцензії+ Роздрібний акциз)
2 В Україні реалізовано дві системи
ФОП/Підприємство на єдиному податку-розмір оподаткування 0,5-5,5%(приблизно 0,4 млн підприємств на яких працює 2 млн осіб
ФОП/Підприємство на загальній системі- розмір оподаткування 40-60% (приблизно 1 млн підприємств на яких працює 10 млн осіб)
Висновок
Ясно що
для єдиноподатників треба підняти до 30%,
для загальників треба опустити до 30%
і при цьому спростити ведення документації для обох груп
Це і є ліберторіанство....
а закрутити гайки всім -це однозначно знищити загальноподатників,бо саме там море зачіпок за які можна розорити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:24

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:PS: надеюсь, все же молодежь СН среагирует на жалобу НП. Иначе совсем беда - придется признать, что у 35-летних миллениалов такая же дурь в голове, что и у 60-летних совков...

Тут скорее речь не о миллениалах, а о следующем поколении.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:35

  Faceless написав:
zРадио написав:PS: надеюсь, все же молодежь СН среагирует на жалобу НП. Иначе совсем беда - придется признать, что у 35-летних миллениалов такая же дурь в голове, что и у 60-летних совков...

Тут скорее речь не о миллениалах, а о следующем поколении.


Ну 1981-2000 года рождения - это все миллениалы. Половина Кабмина, включая Премьера и Главу ГФС - из этого поколения
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:39

  budivelnik написав:Висновок
Ясно що
для єдиноподатників треба підняти до 30%,
для загальників треба опустити до 30%
і при цьому спростити ведення документації для обох груп
Це і є ліберторіанство....


На данный момент ситуация выглядит так
1. Штрафы увеличиваются в среднем в 4 раза
2. Для мелкого бизнеса условия резко ужесточаются, с одновременным воздействием пункта 1.
3. Для общесистемщиков ничего не меняется.

По-моему либертарианство это что-то другое.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:53

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По-моему либертарианство это что-то другое.

Це:
1) Проклацати кредит МВФ через бажання "зробити їх ще раз".
2) Набратись дорогих ОВДП, бо дешевий кредит проклацали.
3) Призупинити імпорт через бажання побільше здерти з імпортерів.
4) Підняти податки на спрощенців, бо бюджет ніяк не небирається.
І так далі, як снігова лавина...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:01

  freeze написав:
  budivelnik написав:Висновок
Ясно що
для єдиноподатників треба підняти до 30%,
для загальників треба опустити до 30%
і при цьому спростити ведення документації для обох груп
Це і є ліберторіанство....
На данный момент ситуация выглядит так
1. Штрафы увеличиваются в среднем в 4 раза
2. Для мелкого бизнеса условия резко ужесточаются, с одновременным воздействием пункта 1.
3. Для общесистемщиков ничего не меняется.
По-моему либертарианство это что-то другое.
Як зрозуміти
штрафи ростуть-для загальносистемників нічого не міняється
Якщо штрафи ростуть-загальносистемники отримують проблеми в квадраті,бо саме до них найлегше причепитись.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:14

  budivelnik написав:Податкове навантаження не може бути меншим 30% ( я маю на увазі все,тобто ЄСВ+ ПДВ+ ПДФО+ Ліцензії+ Роздрібний акциз)


Откуда процент - как он выведен?

С текущим перечнем государственных услуг - это запредельно много. На безопасность (внутреннюю + внешнюю) идет всего 8% ВВП. На пенсионную систему - 4%. От большей части медицинских услуг государство, де факто, отказалось с запуском т.н. реформы. Ну пусть останется 2%. Образование съедает еще 6%. Это 20%, не 30%!

Все остальное финансируется из "расходовых" налогов - НДС, акцизов, рент и т.д. Здесь и дорожное строительство, и коммунальное хозяйство, и экология, и все остальное.

А при упомянутом либертарианстве государственных услуг и функций и того меньше...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:15

  budivelnik написав:Як зрозуміти
штрафи ростуть-для загальносистемників нічого не міняється
Якщо штрафи ростуть-загальносистемники отримують проблеми в квадраті,бо саме до них найлегше причепитись.


Да, согласен.

Еще дивное нововведение - отмена криминальной ответственности за незаконное предпринимательство. Тут получается, что в некоторых случаях гораздо дешевле работать в чёрную. Налетел - бабло срубил и растворился.
freeze
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