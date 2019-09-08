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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3931393239333934 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 09 вер, 2019 20:21 zРадио написав: budivelnik написав: Податкове навантаження не може бути меншим 30% ( я маю на увазі все,тобто ЄСВ+ ПДВ+ ПДФО+ Ліцензії+ Роздрібний акциз)

Податкове навантаження не може бути меншим 30% ( я маю на увазі все,тобто ЄСВ+ ПДВ+ ПДФО+ Ліцензії+ Роздрібний акциз) Откуда процент - как он выведен?



С текущим перечнем государственных услуг - это запредельно много. На безопасность (внутреннюю + внешнюю) идет всего 8% ВВП. На пенсионную систему - 4%. Откуда процент - как он выведен?С текущим перечнем государственных услуг - это запредельно много. На безопасность (внутреннюю + внешнюю) идет всего 8% ВВП. На пенсионную систему - 4%. А як вивели 4% ?

Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.

zРадио написав: От большей части медицинских услуг государство, де факто, отказалось с запуском т.н. реформы. Ну пусть останется 2%. Образование съедает еще 6%. Это 20%, не 30%! От большей части медицинских услуг государство, де факто, отказалось с запуском т.н. реформы. Ну пусть останется 2%. Образование съедает еще 6%. Это 20%, не 30%! занизили пенсійний на 6%

От і виходить вже 26% замість 20.

Забули про 1 млн матерів в декреті постійно

Тобто без уточнень вийде що 30% це мінімум. А як вивели 4% ?Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.занизили пенсійний на 6%От і виходить вже 26% замість 20.Забули про 1 млн матерів в декреті постійноТобто без уточнень вийде що 30% це мінімум. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21343 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 20:35



https://strana.ua/articles/analysis/221 ... lasti.html Первый Майдан для Зе. Почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти. freeze 4 Повідомлень: 12741 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5315 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 20:40 budivelnik написав: А як вивели 4% ?

Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.

А як вивели 4% ?Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.



А, я пропустил, что ЕСВ ты включил в свою оценку минимума в 30%. Тогда не 4%, а 9% (10% не получится - даже чуток меньше 9%).



budivelnik написав: Забули про 1 млн матерів в декреті постійно

Тобто без уточнень вийде що 30% це мінімум. Забули про 1 млн матерів в декреті постійноТобто без уточнень вийде що 30% це мінімум.



Я действительно упрощал. Но не только расходы бюджета, но и его доходы. На самом деле НДС - это самый доходогенерирующий налог. НДФЛ следует за ним. А налог на прибыль так и вовсе пасет задних. Если прям углубляться, то и военный сбор нужно забрать из 8% на безопасность.



Но не суть - если крупными мазками, то получается, что НДС, не будь в нем коррупции с незаконным возмещением, мог бы финансировать как минимум половину всех государственных услуг. А ведь это только один налог, и даже модель ФОП его существенно не оптимизует (на то он и налог на добавленную, а не полную стоимость).



Государственный сектор, который "жрет" более 1/3 ВВП - это запредельно много!



Я далек от мысли, что новая команда покончит с неэффективными процессами госуправления, но, возможно, благодаря мозгам и моральным качествам Дубилета мл. (единственный человек в Кабмине, который реально вызывает у меня доверие) хотя бы удастся их описать...



PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы из команды Порошенко/Яценюка А, я пропустил, что ЕСВ ты включил в свою оценку минимума в 30%. Тогда не 4%, а 9% (10% не получится - даже чуток меньше 9%).Я действительно упрощал. Но не только расходы бюджета, но и его доходы. На самом деле НДС - это самый доходогенерирующий налог. НДФЛ следует за ним. А налог на прибыль так и вовсе пасет задних. Если прям углубляться, то и военный сбор нужно забрать из 8% на безопасность.Но не суть - если крупными мазками, то получается, что НДС, не будь в нем коррупции с незаконным возмещением, мог бы финансировать как минимум половину всех государственных услуг. А ведь это только один налог, и даже модель ФОП его существенно не оптимизует (на то он и налог на добавленную, а не полную стоимость).Государственный сектор, который "жрет" более 1/3 ВВП - это запредельно много!Я далек от мысли, что новая команда покончит с неэффективными процессами госуправления, но, возможно, благодаря мозгам и моральным качествам Дубилета мл. (единственный человек в Кабмине, который реально вызывает у меня доверие) хотя бы удастся их описать...PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы из команды Порошенко/Яценюка zРадио

Повідомлень: 3404 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 20:43 zРадио написав: PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы



Саша Боровик - это мелкий одесский жулик-эмигрант, сталкивался с ним, скользкий типок. Саша Боровик - это мелкий одесский жулик-эмигрант, сталкивался с ним, скользкий типок. freeze 4 Повідомлень: 12741 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5315 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 20:53 freeze написав: zРадио написав: PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы



Саша Боровик - это мелкий одесский жулик-эмигрант, сталкивался с ним, скользкий типок. Саша Боровик - это мелкий одесский жулик-эмигрант, сталкивался с ним, скользкий типок.



Не знал, но ок - там хватало и других прибалтийских, грузинских и польских варягов Наверняка, не все из них - скользкие жулики-эмигранты. И где они оказались спустя всего год-два?.. Не знал, но ок - там хватало и других прибалтийских, грузинских и польских варяговНаверняка, не все из них - скользкие жулики-эмигранты. И где они оказались спустя всего год-два?.. zРадио

Повідомлень: 3404 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3931393239333934 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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