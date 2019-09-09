Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А як вивели 4% ? Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.
А, я пропустил, что ЕСВ ты включил в свою оценку минимума в 30%. Тогда не 4%, а 9% (10% не получится - даже чуток меньше 9%).
budivelnik написав:Забули про 1 млн матерів в декреті постійно Тобто без уточнень вийде що 30% це мінімум.
Я действительно упрощал. Но не только расходы бюджета, но и его доходы. На самом деле НДС - это самый доходогенерирующий налог. НДФЛ следует за ним. А налог на прибыль так и вовсе пасет задних. Если прям углубляться, то и военный сбор нужно забрать из 8% на безопасность.
Но не суть - если крупными мазками, то получается, что НДС, не будь в нем коррупции с незаконным возмещением, мог бы финансировать как минимум половину всех государственных услуг. А ведь это только один налог, и даже модель ФОП его существенно не оптимизует (на то он и налог на добавленную, а не полную стоимость).
Государственный сектор, который "жрет" более 1/3 ВВП - это запредельно много!
Я далек от мысли, что новая команда покончит с неэффективными процессами госуправления, но, возможно, благодаря мозгам и моральным качествам Дубилета мл. (единственный человек в Кабмине, который реально вызывает у меня доверие) хотя бы удастся их описать...
PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы из команды Порошенко/Яценюка
Ваша задача - реформировать госаппарат. Ваша задача - зажать тех, кто является причиной и источником контрабанды - таможенников, сбушников, налоговиков, т.е. ваших непосредственных подчинённых. Отъе..тесь от ФЛП! Когда товар легально зайдёт в страну, он и дальше будет двигаться легально. А если он появился в стране нелегально - он буде реализован даже без регистрации ФЛП. Это просто закон физики - если есть давление - где-то прорвёт. Так снимите давление контрабанды на границе. Делайте то, что в ваших силах. Реформировать госаппарат - в ваших силах. Реформировать людей - не в ваших силах", - эмоционально отреагировал на готовящиеся налоговые новации предприниматель Павел Себастьянович.
Законопроект №1210 рассчитан на весь бизнес, но в первую очередь - на предприятия, работающие на общей базе налогообложения. Этот талмуд, содержит около 600 страниц текста с массой таблиц. Бизнес еще только дочитывает объемный проект, но нареканий на него - уже масса.
"Вызывает вопросы отказ от регрессного возмещения ущерба в случае, если контролирующий орган нанес вред налогоплательщику. На сегодняшний день существует норма, согласно которой ущерб сначала должен быть взыскан со счетов собственно государственного органа (например, Государственной налоговой службы), а затем в обязательном порядке сам орган должен взыскать средства с конкретного сотрудника. Это довольно прогрессивная норма, поскольку она заставляет каждого конкретного силовика или просто чиновника задуматься, а готов ли он нарушить закон и навредить "подопечному" предпринимателю, чтобы потом рассчитываться из своего кармана. О таком пункте в качестве большого достижения говорили, в частности, авторы пакета законов "Маски-шоу стоп".
Теперь же, в случае отмены этой нормы, представители государства становятся, по сути, безнаказанными: любой ущерб, нанесенный ими налогоплательщику, покроет "родной" госорган, то есть – другие налогоплательщики, которые и "скидываются" на финансирование этого органа через бюджет.
"Общая тенденция повышения штрафов вместо упрощения условий работы – безусловно негативная. Усиление ответственности и желание держать налогоплательщиков в страхе – это не то, чего мы ожидали от создания "сервисной службы" на базе налоговых органов. Кроме того, повышение штрафов без реформирования механизмов администрирования и без гарантий неотвратимости наказания для всех, а не только для "слабых" - это просто основание для повышения коррупционных ставок нечистыми на руку инспекторами. Например, если раньше разговор о "взятке" на уровне 85 гривен был просто несерьезным (проще официально заплатить штраф), то теперь, когда ставка взлетит в 24 раза, как для нечистоплотных налоговиков так и для недобросовестных граждан появляется соблазн задуматься об альтернативе его уплаты"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин