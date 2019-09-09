Додано: Пон 09 вер, 2019 20:40

budivelnik написав: А як вивели 4% ?

Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.

А як вивели 4% ?Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.

budivelnik написав: Забули про 1 млн матерів в декреті постійно

Тобто без уточнень вийде що 30% це мінімум. Забули про 1 млн матерів в декреті постійноТобто без уточнень вийде що 30% це мінімум.

А, я пропустил, что ЕСВ ты включил в свою оценку минимума в 30%. Тогда не 4%, а 9% (10% не получится - даже чуток меньше 9%).Я действительно упрощал. Но не только расходы бюджета, но и его доходы. На самом деле НДС - это самый доходогенерирующий налог. НДФЛ следует за ним. А налог на прибыль так и вовсе пасет задних. Если прям углубляться, то и военный сбор нужно забрать из 8% на безопасность.Но не суть - если крупными мазками, то получается, что НДС, не будь в нем коррупции с незаконным возмещением, мог бы финансировать как минимум половину всех государственных услуг. А ведь это только один налог, и даже модель ФОП его существенно не оптимизует (на то он и налог на добавленную, а не полную стоимость).Государственный сектор, который "жрет" более 1/3 ВВП - это запредельно много!Я далек от мысли, что новая команда покончит с неэффективными процессами госуправления, но, возможно, благодаря мозгам и моральным качествам Дубилета мл. (единственный человек в Кабмине, который реально вызывает у меня доверие) хотя бы удастся их описать...PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы из команды Порошенко/Яценюка