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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3931393239333934

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:21

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Податкове навантаження не може бути меншим 30% ( я маю на увазі все,тобто ЄСВ+ ПДВ+ ПДФО+ Ліцензії+ Роздрібний акциз)
Откуда процент - как он выведен?

С текущим перечнем государственных услуг - это запредельно много. На безопасность (внутреннюю + внешнюю) идет всего 8% ВВП. На пенсионную систему - 4%.
А як вивели 4% ?
Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.
  zРадио написав: От большей части медицинских услуг государство, де факто, отказалось с запуском т.н. реформы. Ну пусть останется 2%. Образование съедает еще 6%. Это 20%, не 30%!
занизили пенсійний на 6%
От і виходить вже 26% замість 20.
Забули про 1 млн матерів в декреті постійно
Тобто без уточнень вийде що 30% це мінімум.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:35

Первый Майдан для Зе. Почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.

https://strana.ua/articles/analysis/221 ... lasti.html
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:40

  budivelnik написав:А як вивели 4% ?
Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.


А, я пропустил, что ЕСВ ты включил в свою оценку минимума в 30%. Тогда не 4%, а 9% (10% не получится - даже чуток меньше 9%).

  budivelnik написав:Забули про 1 млн матерів в декреті постійно
Тобто без уточнень вийде що 30% це мінімум.


Я действительно упрощал. Но не только расходы бюджета, но и его доходы. На самом деле НДС - это самый доходогенерирующий налог. НДФЛ следует за ним. А налог на прибыль так и вовсе пасет задних. Если прям углубляться, то и военный сбор нужно забрать из 8% на безопасность.

Но не суть - если крупными мазками, то получается, что НДС, не будь в нем коррупции с незаконным возмещением, мог бы финансировать как минимум половину всех государственных услуг. А ведь это только один налог, и даже модель ФОП его существенно не оптимизует (на то он и налог на добавленную, а не полную стоимость).

Государственный сектор, который "жрет" более 1/3 ВВП - это запредельно много!

Я далек от мысли, что новая команда покончит с неэффективными процессами госуправления, но, возможно, благодаря мозгам и моральным качествам Дубилета мл. (единственный человек в Кабмине, который реально вызывает у меня доверие) хотя бы удастся их описать...

PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы из команды Порошенко/Яценюка :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:43

  zРадио написав:PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы


Саша Боровик - это мелкий одесский жулик-эмигрант, сталкивался с ним, скользкий типок.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:53

  freeze написав:
  zРадио написав:PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы


Саша Боровик - это мелкий одесский жулик-эмигрант, сталкивался с ним, скользкий типок.


Не знал, но ок - там хватало и других прибалтийских, грузинских и польских варягов :D Наверняка, не все из них - скользкие жулики-эмигранты. И где они оказались спустя всего год-два?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:11

  freeze написав:Первый Майдан для Зе. Почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.

https://strana.ua/articles/analysis/221 ... lasti.html


Ваша задача - реформировать госаппарат. Ваша задача - зажать тех, кто является причиной и источником контрабанды - таможенников, сбушников, налоговиков, т.е. ваших непосредственных подчинённых. Отъе..тесь от ФЛП! Когда товар легально зайдёт в страну, он и дальше будет двигаться легально. А если он появился в стране нелегально - он буде реализован даже без регистрации ФЛП. Это просто закон физики - если есть давление - где-то прорвёт. Так снимите давление контрабанды на границе. Делайте то, что в ваших силах. Реформировать госаппарат - в ваших силах. Реформировать людей - не в ваших силах", - эмоционально отреагировал на готовящиеся налоговые новации предприниматель Павел Себастьянович.


Законопроект №1210 рассчитан на весь бизнес, но в первую очередь - на предприятия, работающие на общей базе налогообложения. Этот талмуд, содержит около 600 страниц текста с массой таблиц. Бизнес еще только дочитывает объемный проект, но нареканий на него - уже масса.

"Вызывает вопросы отказ от регрессного возмещения ущерба в случае, если контролирующий орган нанес вред налогоплательщику. На сегодняшний день существует норма, согласно которой ущерб сначала должен быть взыскан со счетов собственно государственного органа (например, Государственной налоговой службы), а затем в обязательном порядке сам орган должен взыскать средства с конкретного сотрудника. Это довольно прогрессивная норма, поскольку она заставляет каждого конкретного силовика или просто чиновника задуматься, а готов ли он нарушить закон и навредить "подопечному" предпринимателю, чтобы потом рассчитываться из своего кармана. О таком пункте в качестве большого достижения говорили, в частности, авторы пакета законов "Маски-шоу стоп".

Теперь же, в случае отмены этой нормы, представители государства становятся, по сути, безнаказанными: любой ущерб, нанесенный ими налогоплательщику, покроет "родной" госорган, то есть – другие налогоплательщики, которые и "скидываются" на финансирование этого органа через бюджет.


"Общая тенденция повышения штрафов вместо упрощения условий работы – безусловно негативная. Усиление ответственности и желание держать налогоплательщиков в страхе – это не то, чего мы ожидали от создания "сервисной службы" на базе налоговых органов. Кроме того, повышение штрафов без реформирования механизмов администрирования и без гарантий неотвратимости наказания для всех, а не только для "слабых" - это просто основание для повышения коррупционных ставок нечистыми на руку инспекторами. Например, если раньше разговор о "взятке" на уровне 85 гривен был просто несерьезным (проще официально заплатить штраф), то теперь, когда ставка взлетит в 24 раза, как для нечистоплотных налоговиков так и для недобросовестных граждан появляется соблазн задуматься об альтернативе его уплаты"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:47

Слуги маніпулятори
В списках не значатся. Что не так с перечнем выданных России по обмену

https://www.svoboda.org/a/30155234.html ... gB7iL4flwY
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 06:49

Хоть и не политика, но интересно, есть ли чем ответить у "ойти-нации" (кроме гиперлупа):

Автомобили «Яндекса» проехали в беспилотном режиме миллион километров
С декабря 2017 года
Компания «Яндекса» поделилась достижением проекта беспилотных автомобилей. С декабря 2017 года по сентябрь 2019 беспилотные автомобили «Яндекса» проехали 1 млн км по дорогам России, США и Израиля.

Как уточнил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук, основную часть этого пробега машины прошли по дорогам общего пользования, в условиях реального трафика, самую большую часть – в Москве.

Испытания на дорогах общего пользования стартовали в начале 2018 года. Тестируются беспилотники в самых разных условиях вне зависимости от времени суток и ситуации на дорогах.

По словам Полищука, сейчас в тестовом «флоте» компании более 50 машин, до конца года компания собиралась довести их число до 100, затем до 1000. «Яндекс» собирается увеличить тестовый автопарк, чтобы он мог проезжать 1 млн км в неделю.

«Яндекс» планирует начать коммерческое использование беспилотников для пассажирских перевозок в мегаполисах в 2023 году.

https://www.ixbt.com/news/2019/09/09/avtomobili-jandeksa-proehali-v-bespilotnom-rezhime-million-kilometrov.html

Что на это ответят украинские интернет-гиганты или авто-гиганты?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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