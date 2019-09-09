Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А як вивели 4% ? Я наприклад знаю що 10% , у нас пенсійний щороку ще 100-150 млрд грн з бюджету як дотація отримує.
А, я пропустил, что ЕСВ ты включил в свою оценку минимума в 30%. Тогда не 4%, а 9% (10% не получится - даже чуток меньше 9%).
budivelnik написав:Забули про 1 млн матерів в декреті постійно Тобто без уточнень вийде що 30% це мінімум.
Я действительно упрощал. Но не только расходы бюджета, но и его доходы. На самом деле НДС - это самый доходогенерирующий налог. НДФЛ следует за ним. А налог на прибыль так и вовсе пасет задних. Если прям углубляться, то и военный сбор нужно забрать из 8% на безопасность.
Но не суть - если крупными мазками, то получается, что НДС, не будь в нем коррупции с незаконным возмещением, мог бы финансировать как минимум половину всех государственных услуг. А ведь это только один налог, и даже модель ФОП его существенно не оптимизует (на то он и налог на добавленную, а не полную стоимость).
Государственный сектор, который "жрет" более 1/3 ВВП - это запредельно много!
Я далек от мысли, что новая команда покончит с неэффективными процессами госуправления, но, возможно, благодаря мозгам и моральным качествам Дубилета мл. (единственный человек в Кабмине, который реально вызывает у меня доверие) хотя бы удастся их описать...
PS: потом ему скажут, что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, и он уйдет, как тот же Саша Боровик и другие технократы из команды Порошенко/Яценюка
Ваша задача - реформировать госаппарат. Ваша задача - зажать тех, кто является причиной и источником контрабанды - таможенников, сбушников, налоговиков, т.е. ваших непосредственных подчинённых. Отъе..тесь от ФЛП! Когда товар легально зайдёт в страну, он и дальше будет двигаться легально. А если он появился в стране нелегально - он буде реализован даже без регистрации ФЛП. Это просто закон физики - если есть давление - где-то прорвёт. Так снимите давление контрабанды на границе. Делайте то, что в ваших силах. Реформировать госаппарат - в ваших силах. Реформировать людей - не в ваших силах", - эмоционально отреагировал на готовящиеся налоговые новации предприниматель Павел Себастьянович.
Законопроект №1210 рассчитан на весь бизнес, но в первую очередь - на предприятия, работающие на общей базе налогообложения. Этот талмуд, содержит около 600 страниц текста с массой таблиц. Бизнес еще только дочитывает объемный проект, но нареканий на него - уже масса.
"Вызывает вопросы отказ от регрессного возмещения ущерба в случае, если контролирующий орган нанес вред налогоплательщику. На сегодняшний день существует норма, согласно которой ущерб сначала должен быть взыскан со счетов собственно государственного органа (например, Государственной налоговой службы), а затем в обязательном порядке сам орган должен взыскать средства с конкретного сотрудника. Это довольно прогрессивная норма, поскольку она заставляет каждого конкретного силовика или просто чиновника задуматься, а готов ли он нарушить закон и навредить "подопечному" предпринимателю, чтобы потом рассчитываться из своего кармана. О таком пункте в качестве большого достижения говорили, в частности, авторы пакета законов "Маски-шоу стоп".
Теперь же, в случае отмены этой нормы, представители государства становятся, по сути, безнаказанными: любой ущерб, нанесенный ими налогоплательщику, покроет "родной" госорган, то есть – другие налогоплательщики, которые и "скидываются" на финансирование этого органа через бюджет.
"Общая тенденция повышения штрафов вместо упрощения условий работы – безусловно негативная. Усиление ответственности и желание держать налогоплательщиков в страхе – это не то, чего мы ожидали от создания "сервисной службы" на базе налоговых органов. Кроме того, повышение штрафов без реформирования механизмов администрирования и без гарантий неотвратимости наказания для всех, а не только для "слабых" - это просто основание для повышения коррупционных ставок нечистыми на руку инспекторами. Например, если раньше разговор о "взятке" на уровне 85 гривен был просто несерьезным (проще официально заплатить штраф), то теперь, когда ставка взлетит в 24 раза, как для нечистоплотных налоговиков так и для недобросовестных граждан появляется соблазн задуматься об альтернативе его уплаты"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Хоть и не политика, но интересно, есть ли чем ответить у "ойти-нации" (кроме гиперлупа):
Автомобили «Яндекса» проехали в беспилотном режиме миллион километров
С декабря 2017 года Компания «Яндекса» поделилась достижением проекта беспилотных автомобилей. С декабря 2017 года по сентябрь 2019 беспилотные автомобили «Яндекса» проехали 1 млн км по дорогам России, США и Израиля.
Как уточнил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук, основную часть этого пробега машины прошли по дорогам общего пользования, в условиях реального трафика, самую большую часть – в Москве.
Испытания на дорогах общего пользования стартовали в начале 2018 года. Тестируются беспилотники в самых разных условиях вне зависимости от времени суток и ситуации на дорогах.
По словам Полищука, сейчас в тестовом «флоте» компании более 50 машин, до конца года компания собиралась довести их число до 100, затем до 1000. «Яндекс» собирается увеличить тестовый автопарк, чтобы он мог проезжать 1 млн км в неделю.
«Яндекс» планирует начать коммерческое использование беспилотников для пассажирских перевозок в мегаполисах в 2023 году.
Министр Коляда оказалась Оксаной Гаврилюк — бывшим спикером МВД Захарченко, называла войну внутренним конфликтом, а боевиков «повстанцами»
«Новый министр Коляда, оказалась служащим МВД 13-14 года и начальником пресслужбы МО Оксаной Гаврилюк» — пишет волонтер ЗСУ Роман Доник.
«А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО». Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ «повстанцами»?
После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.
А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк — Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?»
Если они таких "министров" назначают, я представляю что они запакуют в 600-страничные Законы, которые наверняка даже не читали. Ещё интересно, кто эти законы в таком количестве успел написать, за такое время
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин