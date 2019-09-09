Пишут что в июле 2019 г. поставки угля из России наростили в три раза. Это как понимать? Война же идет и тут же торговля на крови.
Чего все СМИ молчат?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:00
Re: Політичні дискусії
Пишут что в июле 2019 г. поставки угля из России наростили в три раза. Это как понимать? Война же идет и тут же торговля на крови.
Чего все СМИ молчат?
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:13
Референдум не прописан в Минских соглашениях.
И при этом очень похоже, что нас их заставят выполнить.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:13
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:43
Внешних, конечно. Внутренние извиваются, как могут. Мне кажется, Что ПАП "извивался" удачнее (могу ошибаться, конечно).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:43
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 10 вер, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:52
А я всегда руководствуюсь фразой Изи Кацмана из ГО Стругацких "я не твой еврей, я свой собственный еврей" .
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