RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3932393339343935

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:00

Re: Політичні дискусії

Пишут что в июле 2019 г. поставки угля из России наростили в три раза. Это как понимать? Война же идет и тут же торговля на крови.
Чего все СМИ молчат?
Lion+
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:13

  sequence написав:
  lapay написав:..
Ага. Мирних вбивати не можна, а військових можна? Ніколи такого не буде, тим паче на референдумах.
Що там Путін змусив Порошенка написати - це його, Путіна, особисті проблеми, за які він платить санкціями. Він що, вже Дебальцево звільнив, що хоче якісь закони?

Причем тут Дебальцево?
Дебальцево, в теории, должно вернуться со всем Донбассом. На то нужна воля народа, в просторечии референдум. Хотя, думаю, если одним из вариантом ответа будет "а может ну их нах", за него большинство и будет топить. Как-то уже и привыкли обходиться, а к чему эти проблемы.

Референдум не прописан в Минских соглашениях.
И при этом очень похоже, что нас их заставят выполнить.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16174
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:13

  Lion+ написав:Пишут что в июле 2019 г. поставки угля из России наростили в три раза. Это как понимать? Война же идет и тут же торговля на крови.
Чего все СМИ молчат?

так Пишут же :mrgreen:
19yuriy91
 
Повідомлень: 2111
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:43

  ЛАД написав:
Я понял.
Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.
На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.
Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.

Внешних, конечно. Внутренние извиваются, как могут. Мне кажется, Что ПАП "извивался" удачнее (могу ошибаться, конечно).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16174
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:43

:arrow:
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 10 вер, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16174
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:52

  zРадио написав:
  shapo написав: Ваше мнение народ не волнует также.
Starikan напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича :mrgreen:

А я всегда руководствуюсь фразой Изи Кацмана из ГО Стругацких "я не твой еврей, я свой собственный еврей" :wink: .
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16174
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3932393339343935
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.