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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3933393439353936>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:13

  sequence написав:
  lapay написав:..
Ага. Мирних вбивати не можна, а військових можна? Ніколи такого не буде, тим паче на референдумах.
Що там Путін змусив Порошенка написати - це його, Путіна, особисті проблеми, за які він платить санкціями. Він що, вже Дебальцево звільнив, що хоче якісь закони?

Причем тут Дебальцево?
Дебальцево, в теории, должно вернуться со всем Донбассом. На то нужна воля народа, в просторечии референдум. Хотя, думаю, если одним из вариантом ответа будет "а может ну их нах", за него большинство и будет топить. Как-то уже и привыкли обходиться, а к чему эти проблемы.

Референдум не прописан в Минских соглашениях.
И при этом очень похоже, что нас их заставят выполнить.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:13

  Lion+ написав:Пишут что в июле 2019 г. поставки угля из России наростили в три раза. Это как понимать? Война же идет и тут же торговля на крови.
Чего все СМИ молчат?

так Пишут же :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:43

  ЛАД написав:
Я понял.
Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.
На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.
Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.

Внешних, конечно. Внутренние извиваются, как могут. Мне кажется, Что ПАП "извивался" удачнее (могу ошибаться, конечно).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:52

  zРадио написав:
  shapo написав: Ваше мнение народ не волнует также.
Starikan напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича :mrgreen:

А я всегда руководствуюсь фразой Изи Кацмана из ГО Стругацких "я не твой еврей, я свой собственный еврей" :wink: .
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:31

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  shapo написав: Ваше мнение народ не волнует также.
Starikan напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича :mrgreen:

А я всегда руководствуюсь фразой Изи Кацмана из ГО Стругацких "я не твой еврей, я свой собственный еврей" :wink: .

До сих пор висит "За кого бы вы проголосовали на выборах?"
- Не голосовал в по факту на избирательном участке и здесь - принципиально! В конце концов сегодня и финанс официально признаёт этот факт! https://news.finance.ua/ru/news/-/45595 ... d-vyborami
- Выборы в ВР ни что более, чем "бизнес проект" Грымчак - официально озвучил ит пяти миллионов $ за правильно "голосующую самостоятельно" карточку депутанта ВР Украины.
- Сейчас с большей частью лиц наёмных.
Трагедия Украины не в "евреях", а в "третьей Хазарии" - уничтожить которую, кроме УКРАИНЦА не сможет никто. Это уже из истории - пройдено.

Украиной сегодня легче назвать Сингапур, Чили, Израиль(!!!),...

Отсюда и... - https://hvylya.net/news/digest/ukraincy ... stiku.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 вер, 2019 09:50, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:36

Трагедия Украины не в "евреях", а в "третьей Хазарии" - уничтожить которую, кроме УКРАИНЦА не сможет никто. Это уже из истории - пройдено.
Украиной сегодня легче назвать Сингапур, Чили, Израиль(!!!)

Загадочно. Сингапур и Чили логически как-то не совпадают ни с Хазарией, ни с Израилем
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:49

  Starikan написав:Внешних, конечно. Внутренние извиваются, как могут. Мне кажется, Что ПАП "извивался" удачнее (могу ошибаться, конечно).

Бесспорно!
Мы получили не Государственного Деятеля, а как Вы выразились способного "извивателя"(что имеет ещё и иную трактовку)
Но и о себе не забывал!
- Государство, население, ... осталось побоку - само по себе.

Грымчак - официально озвучил ит пяти миллионов $ за "голосующую самостоятельно" карточку депутанта ВР Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:55

  19yuriy91 написав:
  Lion+ написав:Пишут что в июле 2019 г. поставки угля из России наростили в три раза. Это как понимать? Война же идет и тут же торговля на крови.
Чего все СМИ молчат?

так Пишут же :mrgreen:

на заборе наверное, а сми там не ходят рядом...
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:08

  Starikan написав:Референдум не прописан в Минских соглашениях.
И при этом очень похоже, что нас их заставят выполнить.

Імовірність майже 100 % - підписали ж в свій час їх .
Макрон схоже буде локомотивом , а штати десь там ззаду підштовхуватимуть .
Могла б бути цікава комбінація з якимись гравцями сторонніми - типу Китая , чи там Індії , але у наших навряд чи щось таке вийде ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:19

  Puente написав:
  Starikan написав:Референдум не прописан в Минских соглашениях.
И при этом очень похоже, что нас их заставят выполнить.

Імовірність майже 100 % - підписали ж в свій час їх .
Макрон схоже буде локомотивом , а штати десь там ззаду підштовхуватимуть .
Могла б бути цікава комбінація з якимись гравцями сторонніми - типу Китая , чи там Індії , але у наших навряд чи щось таке вийде ...

Не примешуйте глупость!
Как уже разьяснял на ветке Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
На сегодняшний день только форсируется разделение - РФ переваривает оккупированную часть Донбасса и Крым.
"Корея" - вот перспектива данных "страданий" - при чём в этом заинтересованны ВСЕ, кроме Украины, украинцев.
Сейчас руками Х...ловых байскаков на территории Донбасса доедают остатки "Украины" - особенность, что кроме разрушения в экономике, промышленности, С/Х, управлении(чистый криминал),... за время украинского суверенитета "Донбассу" ничего не перепало - все готовятся к отключению воды(это единственное что было построено).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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