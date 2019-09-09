Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:.. Ага. Мирних вбивати не можна, а військових можна? Ніколи такого не буде, тим паче на референдумах. Що там Путін змусив Порошенка написати - це його, Путіна, особисті проблеми, за які він платить санкціями. Він що, вже Дебальцево звільнив, що хоче якісь закони?
Причем тут Дебальцево? Дебальцево, в теории, должно вернуться со всем Донбассом. На то нужна воля народа, в просторечии референдум. Хотя, думаю, если одним из вариантом ответа будет "а может ну их нах", за него большинство и будет топить. Как-то уже и привыкли обходиться, а к чему эти проблемы.
Референдум не прописан в Минских соглашениях. И при этом очень похоже, что нас их заставят выполнить.
Я понял. Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.
На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.
Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.
Внешних, конечно. Внутренние извиваются, как могут. Мне кажется, Что ПАП "извивался" удачнее (могу ошибаться, конечно).
shapo написав: Ваше мнение народ не волнует также.
Starikan напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича
А я всегда руководствуюсь фразой Изи Кацмана из ГО Стругацких "я не твой еврей, я свой собственный еврей" .
До сих пор висит "За кого бы вы проголосовали на выборах?" - Не голосовал в по факту на избирательном участке и здесь - принципиально! В конце концов сегодня и финанс официально признаёт этот факт! https://news.finance.ua/ru/news/-/45595 ... d-vyborami - Выборы в ВР ни что более, чем "бизнес проект" Грымчак - официально озвучил ит пяти миллионов $ за правильно "голосующую самостоятельно" карточку депутанта ВР Украины. - Сейчас с большей частью лиц наёмных. Трагедия Украины не в "евреях", а в "третьей Хазарии" - уничтожить которую, кроме УКРАИНЦА не сможет никто. Это уже из истории - пройдено.
Украиной сегодня легче назвать Сингапур, Чили, Израиль(!!!),...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 вер, 2019 09:50, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Внешних, конечно. Внутренние извиваются, как могут. Мне кажется, Что ПАП "извивался" удачнее (могу ошибаться, конечно).
Бесспорно! Мы получили не Государственного Деятеля, а как Вы выразились способного "извивателя"(что имеет ещё и иную трактовку) Но и о себе не забывал! - Государство, население, ... осталось побоку - само по себе.
Грымчак - официально озвучил ит пяти миллионов $ за "голосующую самостоятельно" карточку депутанта ВР Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Референдум не прописан в Минских соглашениях. И при этом очень похоже, что нас их заставят выполнить.
Імовірність майже 100 % - підписали ж в свій час їх . Макрон схоже буде локомотивом , а штати десь там ззаду підштовхуватимуть . Могла б бути цікава комбінація з якимись гравцями сторонніми - типу Китая , чи там Індії , але у наших навряд чи щось таке вийде ...
Starikan написав:Референдум не прописан в Минских соглашениях. И при этом очень похоже, что нас их заставят выполнить.
Імовірність майже 100 % - підписали ж в свій час їх . Макрон схоже буде локомотивом , а штати десь там ззаду підштовхуватимуть . Могла б бути цікава комбінація з якимись гравцями сторонніми - типу Китая , чи там Індії , але у наших навряд чи щось таке вийде ...
Не примешуйте глупость! Как уже разьяснял на ветке Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? На сегодняшний день только форсируется разделение - РФ переваривает оккупированную часть Донбасса и Крым. "Корея" - вот перспектива данных "страданий" - при чём в этом заинтересованны ВСЕ, кроме Украины, украинцев. Сейчас руками Х...ловых байскаков на территории Донбасса доедают остатки "Украины" - особенность, что кроме разрушения в экономике, промышленности, С/Х, управлении(чистый криминал),... за время украинского суверенитета "Донбассу" ничего не перепало - все готовятся к отключению воды(это единственное что было построено).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.