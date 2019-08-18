Пишут что в июле 2019 г. поставки угля из России наростили в три раза. Это как понимать? Война же идет и тут же торговля на крови.Чего все СМИ молчат?

Президент Украины уже поддержал продажу земли: за подобные инициативы украинское крестьянство, ставшее авангардом народных восстаний в начале прошлого века, задолго до появления на политической арене большевиков, ответило бы такой власти весьма жёсткой реакцией.



Но крестьянство у нас уже совсем не то, несмотря на полученное образование. На земле работают всё меньше, а всё больше – пьют. Думаю, они не будут против продажи их земли даже по бросовым ценам.



Главное же, чего не будет – украинцам никогда не вернут власть над средствами производства. Люди так и останутся не владельцами фабрик и заводов, шахт и портов, тысяч предприятий, а лишь наёмными работниками, которых будут эксплуатировать. Прибавочную стоимость продолжат забирать избранные, лишая её всех.



Настоящее народовластие – это контроль людей над экономическим базисом страны. Его у украинцев нет и не будет.