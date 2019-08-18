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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3933393439353936

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:24

  ol_zy написав:
  19yuriy91 написав:
  Lion+ написав:Пишут что в июле 2019 г. поставки угля из России наростили в три раза. Это как понимать? Война же идет и тут же торговля на крови.
Чего все СМИ молчат?

так Пишут же :mrgreen:

на заборе наверное, а сми там не ходят рядом...

Смотреть всегда нужно в корень:
https://fraza.ua/column/281743-vopros-a ... ast-narodu
Президент Украины уже поддержал продажу земли: за подобные инициативы украинское крестьянство, ставшее авангардом народных восстаний в начале прошлого века, задолго до появления на политической арене большевиков, ответило бы такой власти весьма жёсткой реакцией.

Но крестьянство у нас уже совсем не то, несмотря на полученное образование. На земле работают всё меньше, а всё больше – пьют. Думаю, они не будут против продажи их земли даже по бросовым ценам.

Главное же, чего не будет – украинцам никогда не вернут власть над средствами производства. Люди так и останутся не владельцами фабрик и заводов, шахт и портов, тысяч предприятий, а лишь наёмными работниками, которых будут эксплуатировать. Прибавочную стоимость продолжат забирать избранные, лишая её всех.

Настоящее народовластие – это контроль людей над экономическим базисом страны. Его у украинцев нет и не будет.

Поэтому, что бы не делали "новые" - получиться "Как всегда"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:26

Смотрю заседание Рады.
Полный трэш.
Слуга народа полностью игнорирует регламент, вообще пох.
Закон об импичменте, первое чтение, приняли - давайте по-быстрому в целом.
А как же регламент - у меня есть поправки, и у меня, дайте пару слов сказать, по регламенту положено, идите на хрен со своими поправками. Голосуем.

Не случайно за этот нагиб - проголосовало 245 депутатов СН и ни один депутат ни из одной другой фракции и внефракционных.

Я бы ушел всеми фракциями гулять, смысла сидения всех депутатов кроме 245 нема, если даже не хотят послушать другие мнения.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:26

lapay
О Хмельницком писал - "с некоторой натяжкой" - именно потому, что была некоторая автономия, а не полное присоединение.
ЗУНР в результате акта злуки стала областью УНР. Это именно присоединение.
Случай с Чехией и судет. немцами - именно угроза силой со стороны Германии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:28

Re: Політичні дискусії

А если добавить
Вже не Україна, а окрайок? "Ватний реванш триває", - Тарасенко
неділя, 18 серпень 2019, 23:55
https://patrioty.org.ua/blogs/khity-tyz ... 88788.html
Українські націоналісти реорганізовують сили...


Про це на своїй сторінці у Facebook пише лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко, передають Патріоти України.

"Ватний реванш триває. Причому, не реванш якоїсь конкретної структури, а загалом проросійської тенденції. Просто носії вати в голові одночасно зрозуміли: "Вже можна!".

Президентська партія "Слуга народу" анонсувала, що політика щодо української мови буде змінена. Разумков заявив про обговорення спеціального мовного статусу для Донбасу. А "джерело в партії" для ЗМІ заявило, що мовний закон матиме принципово інший вигляд.

"Наш" залежний від політичної кон'юнктури суд зрозумів, що можна й сепаратистів відпустити. Єфремов сьогодні вже на волі та робить одіозні заяви.

Регіонали збільшили представництво у Раді. Навіть на Київщині вмудрився перемогти проросійський мажоритарник. "Побутові сепаратисти", малороси активізувалися. Бо зрозуміли — через антидержавну позицію їм нічого не загрожує.

Патріотична частина суспільства пасивна, як ніколи за 5 років.

Ми попереджали про небезпеку реваншу? Тепер це абсолютна реальність."

И совместить https://hvylya.net/news/digest/ukraincy ... stiku.html

Вывод напрашивается сам по себе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:36

  freeze написав:Смотрю заседание Рады.
Полный трэш.
Слуга народа полностью игнорирует регламент, вообще пох.
Закон об импичменте, первое чтение, приняли - давайте по-быстрому в целом.
А как же регламент - у меня есть поправки, и у меня, дайте пару слов сказать, по регламенту положено, идите на хрен со своими поправками. Голосуем.
Не случайно за этот нагиб - проголосовало 245 депутатов СН и ни один депутат ни из одной другой фракции и внефракционных.
Я бы ушел всеми фракциями гулять, смысла сидения всех депутатов кроме 245 нема, если даже не хотят послушать другие мнения.
Так само дивлюсь..
Як на мене-покинути зал-сильно прогнозовано + зеленський вже виходив з ініціативою по 300 депутатів :D
Але напруга в залі присутня і в будь-який момент може прорвати..
Прогнозую прискорення роботи олігархів з депутатами від СН і в момент коли хоч один раз стане менше 225... от тоді й почнеться веселуха...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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