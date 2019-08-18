Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Украины уже поддержал продажу земли: за подобные инициативы украинское крестьянство, ставшее авангардом народных восстаний в начале прошлого века, задолго до появления на политической арене большевиков, ответило бы такой власти весьма жёсткой реакцией.
Но крестьянство у нас уже совсем не то, несмотря на полученное образование. На земле работают всё меньше, а всё больше – пьют. Думаю, они не будут против продажи их земли даже по бросовым ценам.
Главное же, чего не будет – украинцам никогда не вернут власть над средствами производства. Люди так и останутся не владельцами фабрик и заводов, шахт и портов, тысяч предприятий, а лишь наёмными работниками, которых будут эксплуатировать. Прибавочную стоимость продолжат забирать избранные, лишая её всех.
Настоящее народовластие – это контроль людей над экономическим базисом страны. Его у украинцев нет и не будет.
Поэтому, что бы не делали "новые" - получиться "Как всегда"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Смотрю заседание Рады. Полный трэш. Слуга народа полностью игнорирует регламент, вообще пох. Закон об импичменте, первое чтение, приняли - давайте по-быстрому в целом. А как же регламент - у меня есть поправки, и у меня, дайте пару слов сказать, по регламенту положено, идите на хрен со своими поправками. Голосуем.
Не случайно за этот нагиб - проголосовало 245 депутатов СН и ни один депутат ни из одной другой фракции и внефракционных.
Я бы ушел всеми фракциями гулять, смысла сидения всех депутатов кроме 245 нема, если даже не хотят послушать другие мнения.
lapay О Хмельницком писал - "с некоторой натяжкой" - именно потому, что была некоторая автономия, а не полное присоединение. ЗУНР в результате акта злуки стала областью УНР. Это именно присоединение. Случай с Чехией и судет. немцами - именно угроза силой со стороны Германии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко, передають Патріоти України.
"Ватний реванш триває. Причому, не реванш якоїсь конкретної структури, а загалом проросійської тенденції. Просто носії вати в голові одночасно зрозуміли: "Вже можна!".
Президентська партія "Слуга народу" анонсувала, що політика щодо української мови буде змінена. Разумков заявив про обговорення спеціального мовного статусу для Донбасу. А "джерело в партії" для ЗМІ заявило, що мовний закон матиме принципово інший вигляд.
"Наш" залежний від політичної кон'юнктури суд зрозумів, що можна й сепаратистів відпустити. Єфремов сьогодні вже на волі та робить одіозні заяви.
Регіонали збільшили представництво у Раді. Навіть на Київщині вмудрився перемогти проросійський мажоритарник. "Побутові сепаратисти", малороси активізувалися. Бо зрозуміли — через антидержавну позицію їм нічого не загрожує.
Патріотична частина суспільства пасивна, як ніколи за 5 років.
Ми попереджали про небезпеку реваншу? Тепер це абсолютна реальність."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Смотрю заседание Рады. Полный трэш. Слуга народа полностью игнорирует регламент, вообще пох. Закон об импичменте, первое чтение, приняли - давайте по-быстрому в целом. А как же регламент - у меня есть поправки, и у меня, дайте пару слов сказать, по регламенту положено, идите на хрен со своими поправками. Голосуем. Не случайно за этот нагиб - проголосовало 245 депутатов СН и ни один депутат ни из одной другой фракции и внефракционных. Я бы ушел всеми фракциями гулять, смысла сидения всех депутатов кроме 245 нема, если даже не хотят послушать другие мнения.
Так само дивлюсь.. Як на мене-покинути зал-сильно прогнозовано + зеленський вже виходив з ініціативою по 300 депутатів Але напруга в залі присутня і в будь-який момент може прорвати.. Прогнозую прискорення роботи олігархів з депутатами від СН і в момент коли хоч один раз стане менше 225... от тоді й почнеться веселуха...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69