Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко, передають Патріоти України.
"Ватний реванш триває. Причому, не реванш якоїсь конкретної структури, а загалом проросійської тенденції. Просто носії вати в голові одночасно зрозуміли: "Вже можна!".
Президентська партія "Слуга народу" анонсувала, що політика щодо української мови буде змінена. Разумков заявив про обговорення спеціального мовного статусу для Донбасу. А "джерело в партії" для ЗМІ заявило, що мовний закон матиме принципово інший вигляд.
"Наш" залежний від політичної кон'юнктури суд зрозумів, що можна й сепаратистів відпустити. Єфремов сьогодні вже на волі та робить одіозні заяви.
Регіонали збільшили представництво у Раді. Навіть на Київщині вмудрився перемогти проросійський мажоритарник. "Побутові сепаратисти", малороси активізувалися. Бо зрозуміли — через антидержавну позицію їм нічого не загрожує.
Патріотична частина суспільства пасивна, як ніколи за 5 років.
Ми попереджали про небезпеку реваншу? Тепер це абсолютна реальність."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Смотрю заседание Рады. Полный трэш. Слуга народа полностью игнорирует регламент, вообще пох. Закон об импичменте, первое чтение, приняли - давайте по-быстрому в целом. А как же регламент - у меня есть поправки, и у меня, дайте пару слов сказать, по регламенту положено, идите на хрен со своими поправками. Голосуем. Не случайно за этот нагиб - проголосовало 245 депутатов СН и ни один депутат ни из одной другой фракции и внефракционных. Я бы ушел всеми фракциями гулять, смысла сидения всех депутатов кроме 245 нема, если даже не хотят послушать другие мнения.
Так само дивлюсь.. Як на мене-покинути зал-сильно прогнозовано + зеленський вже виходив з ініціативою по 300 депутатів Але напруга в залі присутня і в будь-який момент може прорвати.. Прогнозую прискорення роботи олігархів з депутатами від СН і в момент коли хоч один раз стане менше 225... от тоді й почнеться веселуха...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав: Ваше мнение народ не волнует также.
Starikan напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича
А я всегда руководствуюсь фразой Изи Кацмана из ГО Стругацких "я не твой еврей, я свой собственный еврей" .
Эх... как же так случилось, что почитатель Стругацких за все 5 лет так и не смог распознать за декоративной европейской инсталляцией настоящую Страну Отцов во главе с Папой? Ведь даже символизм сохранен, черт подери