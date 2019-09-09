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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3934393539363937> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 10 вер, 2019 10:36 freeze написав: Смотрю заседание Рады.

Полный трэш.

Слуга народа полностью игнорирует регламент, вообще пох.

Закон об импичменте, первое чтение, приняли - давайте по-быстрому в целом.

А как же регламент - у меня есть поправки, и у меня, дайте пару слов сказать, по регламенту положено, идите на хрен со своими поправками. Голосуем.

Не случайно за этот нагиб - проголосовало 245 депутатов СН и ни один депутат ни из одной другой фракции и внефракционных.

Я бы ушел всеми фракциями гулять, смысла сидения всех депутатов кроме 245 нема, если даже не хотят послушать другие мнения. Смотрю заседание Рады.Полный трэш.Слуга народа полностью игнорирует регламент, вообще пох.Закон об импичменте, первое чтение, приняли - давайте по-быстрому в целом.А как же регламент - у меня есть поправки, и у меня, дайте пару слов сказать, по регламенту положено, идите на хрен со своими поправками. Голосуем.Не случайно за этот нагиб - проголосовало 245 депутатов СН и ни один депутат ни из одной другой фракции и внефракционных.Я бы ушел всеми фракциями гулять, смысла сидения всех депутатов кроме 245 нема, если даже не хотят послушать другие мнения. Так само дивлюсь..

Як на мене-покинути зал-сильно прогнозовано + зеленський вже виходив з ініціативою по 300 депутатів

Але напруга в залі присутня і в будь-який момент може прорвати..

Прогнозую прискорення роботи олігархів з депутатами від СН і в момент коли хоч один раз стане менше 225... от тоді й почнеться веселуха... Так само дивлюсь..Як на мене-покинути зал-сильно прогнозовано + зеленський вже виходив з ініціативою по 300 депутатівАле напруга в залі присутня і в будь-який момент може прорвати..Прогнозую прискорення роботи олігархів з депутатами від СН і в момент коли хоч один раз стане менше 225... от тоді й почнеться веселуха... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21346 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 11:38 Starikan написав: zРадио написав: shapo написав: Ваше мнение народ не волнует также. Ваше мнение народ не волнует также. Starikan напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича напомнил мне шутку - у Сергея Андреевича 20 лет не было женщин, но он не унывает... ведь у женщин тоже 20 лет не было Сергея Андреевича

А я всегда руководствуюсь фразой Изи Кацмана из ГО Стругацких "я не твой еврей, я свой собственный еврей" . А я всегда руководствуюсь фразой Изи Кацмана из ГО Стругацких "я не твой еврей, я свой собственный еврей"



Эх... как же так случилось, что почитатель Стругацких за все 5 лет так и не смог распознать за декоративной европейской инсталляцией настоящую Страну Отцов во главе с Папой? Ведь даже символизм сохранен, черт подери Эх... как же так случилось, что почитатель Стругацких за все 5 лет так и не смог распознать за декоративной европейской инсталляцией настоящую Страну Отцов во главе с Папой?Ведь даже символизм сохранен, черт подери zРадио

Повідомлень: 3411 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 12:02 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав: PS: надеюсь, все же молодежь СН среагирует на жалобу НП. Иначе совсем беда - придется признать, что у 35-летних миллениалов такая же дурь в голове, что и у 60-летних совков...

Тут скорее речь не о миллениалах, а о следующем поколении. Тут скорее речь не о миллениалах, а о следующем поколении.



Ну 1981-2000 года рождения - это все миллениалы. Половина Кабмина, включая Премьера и Главу ГФС - из этого поколения Ну 1981-2000 года рождения - это все миллениалы. Половина Кабмина, включая Премьера и Главу ГФС - из этого поколения



Я так понял, что речь о электорате СН, а не кабмине, а там скорее основа из рождённых после 2000, как их там называют, поколение Z вроде Я так понял, что речь о электорате СН, а не кабмине, а там скорее основа из рождённых после 2000, как их там называют, поколение Z вроде Faceless

Модератор Повідомлень: 25475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1125 раз. Подякували: 5985 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 12:20 Faceless написав: Я так понял, что речь о электорате СН, а не кабмине, а там скорее основа из рождённых после 2000, как их там называют, поколение Z вроде Я так понял, что речь о электорате СН, а не кабмине, а там скорее основа из рождённых после 2000, как их там называют, поколение Z вроде



Поэтому и деятельность "новой" ВР - напоминает сегодня очередное шоу(в сериале как минимум на 5 лет), для совершенно малограмотных?



Пожалуйста, не кастрируйте дискуссию, обманывая не участвовавших в диалоге изначально. И напоминайте о "голосовалке"(это из удалённой части) Поэтому и деятельность "новой" ВР - напоминает сегодня очередное шоу(в сериале как минимум на 5 лет), для совершенно малограмотных?Пожалуйста, не кастрируйте дискуссию, обманывая не участвовавших в диалоге изначально. И напоминайте о "голосовалке"(это из удалённой части) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7035 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 12:25 Faceless написав: Я так понял, что речь о электорате СН, а не кабмине, а там скорее основа из рождённых после 2000, как их там называют, поколение Z вроде Я так понял, что речь о электорате СН, а не кабмине, а там скорее основа из рождённых после 2000, как их там называют, поколение Z вроде



Z-од не наберется на 73% электората, вы что. Это маленькое по численности поколение периода очень низкой (1995-2000) и просто низкой (2000-) рождаемости. Да и голосуют из них еще далеко не все...



Вот данные - более свежие на графике не нашел. Накидываем 5 лет и получаем то, что нужно



Z-од не наберется на 73% электората, вы что. Это маленькое по численности поколение периода очень низкой (1995-2000) и просто низкой (2000-) рождаемости. Да и голосуют из них еще далеко не все...Вот данные - более свежие на графике не нашел. Накидываем 5 лет и получаем то, что нужно zРадио

Повідомлень: 3411 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 13:13



«Вернётся крепостное право»:

https://replyua.net/news/politika/16703 ... formu.html



Савченко жёстко отреагировала на земельную реформу

Бывший нардеп Надежда Савченко высказала предположение, что земельная реформа в Украине может привести к возобновлению крепостного права. Как сообщает replyua.net, Савченко подчеркнула, что она очень боится, если власти Украины всё-таки примут решение о снятии моратория на продажу земли.



По мнению Савченко, пока ещё невозможно определиться, как нужно будет действовать, чтобы защитить землю Украины от врагов. «Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и посмотрите, сколько украинской земли остается свободной. Посмотрите, что свободной земли практически нет», - добавила Савченко. Нужно отметить, что новые власти Украины уже неоднократно говорили о том, что собираются отменить мораторий на продажу земли.



Ранее глава правительства Алексей Гончарук говорил, что скоро будет проведена земельная реформа, благодаря который иностранцы будут покупать землю в Украине, если зарегистрируются как юридическое лицо. По мнению премьер-министра, это необходимо, чтобы платить налоги в бюджет. Также глава правительства считает, что украинские фермеры окажутся в очень выгодном положении, поскольку получат компенсации по процентным ставкам по кредитам. «Вернётся крепостное право»: Савченко жёстко отреагировала на земельную реформу«Вернётся крепостное право»:Савченко жёстко отреагировала на земельную реформуБывший нардеп Надежда Савченко высказала предположение, что земельная реформа в Украине может привести к возобновлению крепостного права. Как сообщает replyua.net, Савченко подчеркнула, что она очень боится, если власти Украины всё-таки примут решение о снятии моратория на продажу земли.По мнению Савченко, пока ещё невозможно определиться, как нужно будет действовать, чтобы защитить землю Украины от врагов. «Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и посмотрите, сколько украинской земли остается свободной. Посмотрите, что свободной земли практически нет», - добавила Савченко. Нужно отметить, что новые власти Украины уже неоднократно говорили о том, что собираются отменить мораторий на продажу земли.Ранее глава правительства Алексей Гончарук говорил, что скоро будет проведена земельная реформа, благодаря который иностранцы будут покупать землю в Украине, если зарегистрируются как юридическое лицо. По мнению премьер-министра, это необходимо, чтобы платить налоги в бюджет. Также глава правительства считает, что украинские фермеры окажутся в очень выгодном положении, поскольку получат компенсации по процентным ставкам по кредитам.



А в жизни(сегодня с "полей", после передела собственности уже "новыми" наёмными "арендаторами") ситуация - пипец. Я так понимаю это попытка докричаться до остальных?А в жизни(сегодня с "полей", после передела собственности уже "новыми" наёмными "арендаторами") ситуация - пипец. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7035 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 13:16





10.09.2019 13:00. https://www.ostro.org/general/economics/news/575747/



Ключевым субъектом, заинтересованным в повышении рентной платы для железорудных горнодобывающих предприятий, которое предусматривается законопроектом, внесенном в Раду 30 августа, является олигарх Игорь Коломойский. Такое мнение в высказала политический эксперт Анне Быкова, - которую цитирует Delo.ua.



"Здесь сразу есть субъекты, которые считаются ключевыми, как Коломойский, который якобы травит оппонентов. И такие законопроекты, если возникает такой риск, по моему мнению, они должны быть рассмотрены во всех комитетах. Я как экономист могу сказать, что все связано с экономикой, ГОКами, металлургами — это прямая экономическая связь. Повышенная рента — меняется цена, цена становится выше. Цена выше — это меньше инвестиций, ведь высокая цена — это потеря рынков. Потеря рынков, например, того же Китая для Украины, мы же с Россией стараемся не торговать в высоком балансе, это потеря рабочих мест. И так возникает связь, что якобы мы хотим изменить к лучшему экономику, но страдают люди", - отметила Анне Быкова.



Напомним, что соответствующий законопроект №1210 получил резонанс после того, как выяснилось, что накануне его внесения в парламент Игорь Коломойский обнародовал эту инициативу в интервью одному из изданий.



Ранее в СМИ союзы металлургов объясняли, что новый законопроект изменяет привычную ренту на добычу полезных ископаемых на налог с оборота для железорудных ГОКов.



"Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", — отмечают металлурги.



30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горнодобывающих предприятий. Инициатором законопроекта выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»). За изменениями в Налоговый кодекс по металлургии стоит Коломойский - эксперт10.09.2019 13:00.Ключевым субъектом, заинтересованным в повышении рентной платы для железорудных горнодобывающих предприятий, которое предусматривается законопроектом, внесенном в Раду 30 августа, является олигарх Игорь Коломойский. Такое мнение в высказала политический эксперт Анне Быкова, - которую цитирует Delo.ua."Здесь сразу есть субъекты, которые считаются ключевыми, как Коломойский, который якобы травит оппонентов. И такие законопроекты, если возникает такой риск, по моему мнению, они должны быть рассмотрены во всех комитетах. Я как экономист могу сказать, что все связано с экономикой, ГОКами, металлургами — это прямая экономическая связь. Повышенная рента — меняется цена, цена становится выше. Цена выше — это меньше инвестиций, ведь высокая цена — это потеря рынков. Потеря рынков, например, того же Китая для Украины, мы же с Россией стараемся не торговать в высоком балансе, это потеря рабочих мест. И так возникает связь, что якобы мы хотим изменить к лучшему экономику, но страдают люди", - отметила Анне Быкова.Напомним, что соответствующий законопроект №1210 получил резонанс после того, как выяснилось, что накануне его внесения в парламент Игорь Коломойский обнародовал эту инициативу в интервью одному из изданий.Ранее в СМИ союзы металлургов объясняли, что новый законопроект изменяет привычную ренту на добычу полезных ископаемых на налог с оборота для железорудных ГОКов."Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", — отмечают металлурги.30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горнодобывающих предприятий. Инициатором законопроекта выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»). Попытки конкретизировать "заказчиков": Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7035 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 13:24 Re: Політичні дискусії

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html

Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Перша перемога над зеленим реваншем. Перша перемога над зеленим реваншем. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8300 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 13:25 Kudrjavuy написав: Попытки конкретизировать "заказчиков":





10.09.2019 13:00. https://www.ostro.org/general/economics/news/575747/



Ключевым субъектом, заинтересованным в повышении рентной платы для железорудных горнодобывающих предприятий, которое предусматривается законопроектом, внесенном в Раду 30 августа, является олигарх Игорь Коломойский. Такое мнение в высказала политический эксперт Анне Быкова, - которую цитирует Delo.ua.



"Здесь сразу есть субъекты, которые считаются ключевыми, как Коломойский, который якобы травит оппонентов. И такие законопроекты, если возникает такой риск, по моему мнению, они должны быть рассмотрены во всех комитетах. Я как экономист могу сказать, что все связано с экономикой, ГОКами, металлургами — это прямая экономическая связь. Повышенная рента — меняется цена, цена становится выше. Цена выше — это меньше инвестиций, ведь высокая цена — это потеря рынков. Потеря рынков, например, того же Китая для Украины, мы же с Россией стараемся не торговать в высоком балансе, это потеря рабочих мест. И так возникает связь, что якобы мы хотим изменить к лучшему экономику, но страдают люди", - отметила Анне Быкова.



Напомним, что соответствующий законопроект №1210 получил резонанс после того, как выяснилось, что накануне его внесения в парламент Игорь Коломойский обнародовал эту инициативу в интервью одному из изданий.



Ранее в СМИ союзы металлургов объясняли, что новый законопроект изменяет привычную ренту на добычу полезных ископаемых на налог с оборота для железорудных ГОКов.



"Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", — отмечают металлурги.



30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горнодобывающих предприятий. Инициатором законопроекта выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»). За изменениями в Налоговый кодекс по металлургии стоит Коломойский - эксперт10.09.2019 13:00.Ключевым субъектом, заинтересованным в повышении рентной платы для железорудных горнодобывающих предприятий, которое предусматривается законопроектом, внесенном в Раду 30 августа, является олигарх Игорь Коломойский. Такое мнение в высказала политический эксперт Анне Быкова, - которую цитирует Delo.ua."Здесь сразу есть субъекты, которые считаются ключевыми, как Коломойский, который якобы травит оппонентов. И такие законопроекты, если возникает такой риск, по моему мнению, они должны быть рассмотрены во всех комитетах. Я как экономист могу сказать, что все связано с экономикой, ГОКами, металлургами — это прямая экономическая связь. Повышенная рента — меняется цена, цена становится выше. Цена выше — это меньше инвестиций, ведь высокая цена — это потеря рынков. Потеря рынков, например, того же Китая для Украины, мы же с Россией стараемся не торговать в высоком балансе, это потеря рабочих мест. И так возникает связь, что якобы мы хотим изменить к лучшему экономику, но страдают люди", - отметила Анне Быкова.Напомним, что соответствующий законопроект №1210 получил резонанс после того, как выяснилось, что накануне его внесения в парламент Игорь Коломойский обнародовал эту инициативу в интервью одному из изданий.Ранее в СМИ союзы металлургов объясняли, что новый законопроект изменяет привычную ренту на добычу полезных ископаемых на налог с оборота для железорудных ГОКов."Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", — отмечают металлурги.30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горнодобывающих предприятий. Инициатором законопроекта выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»). Попытки конкретизировать "заказчиков":

Аргументы другой стороны:



[09:25 09 сентября 2019 года ][Олег КАЛИТА, Никита АФАНАСЬЕВ]

http://ukrrudprom.com/news/ArcelorMitta ... rivni.html



Каждый раз когда на повестке дня возникает вопрос повышения ставок ренты на добычу железорудного сырья, в отечественных СМИ разгорается дежурная истерика лоббистов Рината Ахметова. Так было и в 2012, и в 2015-ом. Так происходит и сейчас. Дуэт Каленков-Беленький как обычно рисует мрачные картины грядущего апокалипсиса: массовые увольнения на ГОКах и свертывание всех инвестиционных программ.

За кулисами этих заявлений как всегда остаются два ключевых момента. Во-первых, разрабатывая месторождения природных ресурсов, украинские олигархи обязаны делиться с народом Украины. Статья 13 Конституции Украины гласит:



“Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.



Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.



Собственность обязывает. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу.”



Именно тезис “собственность обязывает” отсылает украинских олигархов к необходимости делиться с остальным населением. Тем более, как мы продемонстрируем ниже, им есть чем.



И второй важный момент — среди украинских природных ресурсов ЖРС занимает уникальное положение. По разведанным запасам железных руд Украина с долей 18% от общемировых запасов является мировым лидером, а в пересчете на содержание железа доля Украины составляет 10,5-11% мировых запасов (входит в первую “пятерку”). Фактически для Украины ЖРС играет ту же самую роль как для России углеводороды. И поэтому нынешняя ситуация, когда от рентных платежей за добычу железорудного сырья, украинский госбюджет несмотря на две прошлые попытки существенно поднять их ставки (сначала до 5%, а затем — 8%) собирает менее 200 млн долларов в год является национальным позором.



Нынешний сыр-бор разгорелся из-за внесенного главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым проекта закона №1210, который предлагает целый ряд новаций, посвященных усовершенствованию администрирования украинских налогов. Среди прочего законопроект предлагает повысить ставку рентной платы за добычу железной руды с 8% до 10%, увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки Нацбанка (сегодня это 33%) и кардинально изменить базу налогообложения — вместо стоимости добытой руды (с содержанием железа 16-30%) облагать стоимость готовой продукции (концентрата, агломерата, окатышей и др.) с содержанием железа 62-67%.



По словам уже упомянутого Сергея Беленького, который числится президентом Федерации металлургов Украины, новый закон приведет к тому, что украинским ГОКам придется платить в бюджет на 12-13 млрд гривен больше (для удобства округлим эту цифру до полумиллиарда долларов), и по этой причине, как утверждает лоббист Ахметова, более 20 тысяч горняков только в родном городе Президента — Кривом Роге — останутся без работы, наступит “социальный взрыв”, если не сказать хуже — постапокалипсис. В принципе ничего нового по сравнению с аналогичными страшилками 2012 года, а затем — 2015 года. К сожалению, персонажи, защищающие интересы Ахметова, настолько обленились, что даже не пытаются придумать что-нибудь новенькое.



В теневой кампании, которая ведется пиарщиками “Метинвеста” утверждается, что увеличение ренты для ГОКов инспирировано Коломойский. Он действительно говорил об этом в своем последнем интервью. Но как уже разбирался “УкрРудПром”, модель налогообложения, предложенная Игорем Валерьевичем гораздо агрессивней. Он собирался изъять только у “Метинвеста”, зарабатывающего на продаже украинского железорудного сырья за рубеж, порядка миллиарда долларов. В случае с законопроектом №1210 все гораздо скромнее — полмиллиарда долларов со всех участников рынка. Ну и что самое главное, все равно эти деньги идут не в карман Бене, а в бюджет Украины. Это тот редкий случай, когда он “часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо”.



Чтобы понять насколько непосильны для украинской металлургии предложенные Гетманцевым платежи приведем несколько цифр. В первую очередь, по производству и экспорту украинского железорудного сырья.



Рост цен на железную руду на мировом рынке в первом полугодии текущего года привел к увеличению объемов экспорта на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года года — до 19,814 тыс. тонн (по данным “Держзовнишинформа”). По данным “Укрметаллургпрома” экспорт ЖРС за 6 месяцев 2019 года и того больше — 20,75 млн тонн (112% к уровню 2018 года). Выручка от экспорта украинской железной руды за полгода выросла на 24,5% — до 1,713 млрд долларов США (“Держзовнишинформ”).



На украинские металлургические предприятия ушло по данным “Укрметаллургпрома” еще 14,6 млн т железорудного сырья. В итоге выручку от продажи отечественного ЖРС на внешний и внутренний рынки в масштабах года можно оценить в 5,5 млрд долларов Из которых на рентные платежи уйдет менее 700 млн долларов — порядка 12% выручки.



Впрочем, главным мерилом способности украинских олигархов заплатить новую ренту выступает все-таки не выручка от продажи ЖРС, а уровень их прибыли. Вот данные по трем крупнейшим производителям железорудного сырья в Украин. По итогам прошлого года чистая прибыль горно-металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест” выросла до 1,188 млрд долларов, горнорудной компании Константина Жеваго Ferrexpo — 335,2 млн долларов и наконец “ArcelorMittal Кривой Рог” — 350 млн долларов. Безусловно, в первом и третьем случае мы имеем дело с компаниями, которые не только добывают железную руду, но и выплавляют сталь. Но в любом случае именно ЖРС является для них не просто ключевым сырьем, но и главным источником прибыли.



С учетом более мелких производителей ЖРС (ЗЖРК, “Сухая Балка” и КЖРК) общая прибыль отрасли в прошлом году превысила 2 млрд долларов. В нынешнем году цена железорудного сырья, как уже упоминалось выше, еще больше и поэтому сумма прибыли, полученной “Метинвестом”, Ferrexpo, “ArcelorMittal Кривой Рог” и иже с ними, будет еще солиднее. А значит полмиллиарда долларов дополнительной ренты, которые придется заплатить в соответветствии с законопроектом Гетманцева, не пустят по миру Ахметова, Жеваго и тем более Миттала. Останется Ринату и на молоденьких бразильцев, и на что-нибудь погорячее. Делиться надо: “Метинвест”, Ferrexpo и АМКР заплатят полмиллиарда[09:25 09 сентября 2019 года ][Олег КАЛИТА, Никита АФАНАСЬЕВ]Каждый раз когда на повестке дня возникает вопрос повышения ставок ренты на добычу железорудного сырья, в отечественных СМИ разгорается дежурная истерика лоббистов Рината Ахметова. Так было и в 2012, и в 2015-ом. Так происходит и сейчас. Дуэт Каленков-Беленький как обычно рисует мрачные картины грядущего апокалипсиса: массовые увольнения на ГОКах и свертывание всех инвестиционных программ.За кулисами этих заявлений как всегда остаются два ключевых момента. Во-первых, разрабатывая месторождения природных ресурсов, украинские олигархи обязаны делиться с народом Украины. Статья 13 Конституции Украины гласит:“Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.Собственность обязывает. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу.”Именно тезис “собственность обязывает” отсылает украинских олигархов к необходимости делиться с остальным населением. Тем более, как мы продемонстрируем ниже, им есть чем.И второй важный момент — среди украинских природных ресурсов ЖРС занимает уникальное положение. По разведанным запасам железных руд Украина с долей 18% от общемировых запасов является мировым лидером, а в пересчете на содержание железа доля Украины составляет 10,5-11% мировых запасов (входит в первую “пятерку”). Фактически для Украины ЖРС играет ту же самую роль как для России углеводороды. И поэтому нынешняя ситуация, когда от рентных платежей за добычу железорудного сырья, украинский госбюджет несмотря на две прошлые попытки существенно поднять их ставки (сначала до 5%, а затем — 8%) собирает менее 200 млн долларов в год является национальным позором.Нынешний сыр-бор разгорелся из-за внесенного главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым проекта закона №1210, который предлагает целый ряд новаций, посвященных усовершенствованию администрирования украинских налогов. Среди прочего законопроект предлагает повысить ставку рентной платы за добычу железной руды с 8% до 10%, увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки Нацбанка (сегодня это 33%) и кардинально изменить базу налогообложения — вместо стоимости добытой руды (с содержанием железа 16-30%) облагать стоимость готовой продукции (концентрата, агломерата, окатышей и др.) с содержанием железа 62-67%.По словам уже упомянутого Сергея Беленького, который числится президентом Федерации металлургов Украины, новый закон приведет к тому, что украинским ГОКам придется платить в бюджет на 12-13 млрд гривен больше (для удобства округлим эту цифру до полумиллиарда долларов), и по этой причине, как утверждает лоббист Ахметова, более 20 тысяч горняков только в родном городе Президента — Кривом Роге — останутся без работы, наступит “социальный взрыв”, если не сказать хуже — постапокалипсис. В принципе ничего нового по сравнению с аналогичными страшилками 2012 года, а затем — 2015 года. К сожалению, персонажи, защищающие интересы Ахметова, настолько обленились, что даже не пытаются придумать что-нибудь новенькое.В теневой кампании, которая ведется пиарщиками “Метинвеста” утверждается, что увеличение ренты для ГОКов инспирировано Коломойский. Он действительно говорил об этом в своем последнем интервью. Но как уже разбирался “УкрРудПром”, модель налогообложения, предложенная Игорем Валерьевичем гораздо агрессивней. Он собирался изъять только у “Метинвеста”, зарабатывающего на продаже украинского железорудного сырья за рубеж, порядка миллиарда долларов. В случае с законопроектом №1210 все гораздо скромнее — полмиллиарда долларов со всех участников рынка. Ну и что самое главное, все равно эти деньги идут не в карман Бене, а в бюджет Украины. Это тот редкий случай, когда он “часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо”.Чтобы понять насколько непосильны для украинской металлургии предложенные Гетманцевым платежи приведем несколько цифр. В первую очередь, по производству и экспорту украинского железорудного сырья.Рост цен на железную руду на мировом рынке в первом полугодии текущего года привел к увеличению объемов экспорта на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года года — до 19,814 тыс. тонн (по данным “Держзовнишинформа”). По данным “Укрметаллургпрома” экспорт ЖРС за 6 месяцев 2019 года и того больше — 20,75 млн тонн (112% к уровню 2018 года). Выручка от экспорта украинской железной руды за полгода выросла на 24,5% — до 1,713 млрд долларов США (“Держзовнишинформ”).На украинские металлургические предприятия ушло по данным “Укрметаллургпрома” еще 14,6 млн т железорудного сырья. В итоге выручку от продажи отечественного ЖРС на внешний и внутренний рынки в масштабах года можно оценить в 5,5 млрд долларов Из которых на рентные платежи уйдет менее 700 млн долларов — порядка 12% выручки.Впрочем, главным мерилом способности украинских олигархов заплатить новую ренту выступает все-таки не выручка от продажи ЖРС, а уровень их прибыли. Вот данные по трем крупнейшим производителям железорудного сырья в Украин. По итогам прошлого года чистая прибыль горно-металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест” выросла до 1,188 млрд долларов, горнорудной компании Константина Жеваго Ferrexpo — 335,2 млн долларов и наконец “ArcelorMittal Кривой Рог” — 350 млн долларов. Безусловно, в первом и третьем случае мы имеем дело с компаниями, которые не только добывают железную руду, но и выплавляют сталь. Но в любом случае именно ЖРС является для них не просто ключевым сырьем, но и главным источником прибыли.С учетом более мелких производителей ЖРС (ЗЖРК, “Сухая Балка” и КЖРК) общая прибыль отрасли в прошлом году превысила 2 млрд долларов. В нынешнем году цена железорудного сырья, как уже упоминалось выше, еще больше и поэтому сумма прибыли, полученной “Метинвестом”, Ferrexpo, “ArcelorMittal Кривой Рог” и иже с ними, будет еще солиднее. А значит полмиллиарда долларов дополнительной ренты, которые придется заплатить в соответветствии с законопроектом Гетманцева, не пустят по миру Ахметова, Жеваго и тем более Миттала. Останется Ринату и на молоденьких бразильцев, и на что-нибудь погорячее. Аргументы другой стороны: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7035 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 13:28 Re: Політичні дискусії



[17:00 09 сентября 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/ArcelorMitta ... rivni.html



ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) намерено направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли за 2015−2018 гг. “Из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках в 2009-м и в 2012—2014 годах компания получала убытки, и вопрос о выплате дивидендов акционерами не поднимался. Только в 2015—2018 годах компания вышла на положительный финансовый результат. Сейчас часть накопленной нераспределенной прибыли за этот четырехлетний период предлагается направить на выплату дивидендов. Будет это предложение принято или нет, станет известно на собрании, в зависимости от того, как проголосуют акционеры”, — говорится в ответе АМКР на запрос НВ Бизнес.



Напомним, что сегодня стало известно, что Набсовет компании инициировал внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен единственный вопрос — о выплате дивидендов в размере около 10,8 млрд грн.



В АМКР напомнили, что последний раз дивиденды выплачивались за 2007 год — в период суперсырьевого цикла в мировой экономике, который завершился осенью 2008-го.



В июне 2008 года общее собрание акционеров АМКР утвердило выплату дивидендов в размере 1,5 грн на одну акцию или всего 5,8 млрд грн. Тогда это соответствовало приблизительно $1,2 млрд.



Комментируя данную информацию, журналист Артем Ильин написал:



“В АрселорМіттал Кривий Ріг напомнили, что однажды уже выплачивали дивиденды. Летом 2008 года. Тогда это получилось около 1,2 млрд долларов. Спустя несколько месяцев курс обвалился с 4,8 до 8 грн за доллар.



Сейчас компания может выплатить около 425 млн долларов. Готовимся?”



В компании не ответили на вопрос о том, связано ли решение Наблюдательного совета о проведении внепланового собрания акционеров с недавними проверками от СБУ и заявлениями бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости национализации “АрселорМиттал Кривой Рог”.



Но в АМКР говорят, что выплата дивидендов не повлияет на выполнение инвестиционной программы предприятия. “В ближайшие 5 лет мы планируем направить на развитие производства еще $1,8 млрд”, — сообщили в пресс-службе. При этом инвестпрограмма будет реализовываться за счет внутренних источников.



Если акционеры примут решение о выплате дивидендов, то Наблюдательный совет компании определит порядок и сроки их выплаты. По закону “Об акционерных обществах” этот период не должен превышать полгода с момента принятия решения собранием акционеров.



В 2018 году чистая прибыль АМКР составила 9,51 млрд грн, в 2017-м — 5,06 млрд грн.



25 апреля 2019 года состоялось общее собрание акционеров предприятия, на котором было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2018 году, а всю чистую прибыль направить на развитие производства.



95,1% акций ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” принадлежит ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Германия). “ArcelorMittal Кривой Рог” собирается за счет выплаты дивидендов обвалить курс гривны[17:00 09 сентября 2019 года ]ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) намерено направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли за 2015−2018 гг. “Из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках в 2009-м и в 2012—2014 годах компания получала убытки, и вопрос о выплате дивидендов акционерами не поднимался. Только в 2015—2018 годах компания вышла на положительный финансовый результат. Сейчас часть накопленной нераспределенной прибыли за этот четырехлетний период предлагается направить на выплату дивидендов. Будет это предложение принято или нет, станет известно на собрании, в зависимости от того, как проголосуют акционеры”, — говорится в ответе АМКР на запрос НВ Бизнес.Напомним, что сегодня стало известно, что Набсовет компании инициировал внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен единственный вопрос — о выплате дивидендов в размере около 10,8 млрд грн.В АМКР напомнили, что последний раз дивиденды выплачивались за 2007 год — в период суперсырьевого цикла в мировой экономике, который завершился осенью 2008-го.В июне 2008 года общее собрание акционеров АМКР утвердило выплату дивидендов в размере 1,5 грн на одну акцию или всего 5,8 млрд грн. Тогда это соответствовало приблизительно $1,2 млрд.Комментируя данную информацию, журналист Артем Ильин написал:“В АрселорМіттал Кривий Ріг напомнили, что однажды уже выплачивали дивиденды. Летом 2008 года. Тогда это получилось около 1,2 млрд долларов. Спустя несколько месяцев курс обвалился с 4,8 до 8 грн за доллар.Сейчас компания может выплатить около 425 млн долларов. Готовимся?”В компании не ответили на вопрос о том, связано ли решение Наблюдательного совета о проведении внепланового собрания акционеров с недавними проверками от СБУ и заявлениями бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости национализации “АрселорМиттал Кривой Рог”.Но в АМКР говорят, что выплата дивидендов не повлияет на выполнение инвестиционной программы предприятия. “В ближайшие 5 лет мы планируем направить на развитие производства еще $1,8 млрд”, — сообщили в пресс-службе. При этом инвестпрограмма будет реализовываться за счет внутренних источников.Если акционеры примут решение о выплате дивидендов, то Наблюдательный совет компании определит порядок и сроки их выплаты. По закону “Об акционерных обществах” этот период не должен превышать полгода с момента принятия решения собранием акционеров.В 2018 году чистая прибыль АМКР составила 9,51 млрд грн, в 2017-м — 5,06 млрд грн.25 апреля 2019 года состоялось общее собрание акционеров предприятия, на котором было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2018 году, а всю чистую прибыль направить на развитие производства.95,1% акций ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” принадлежит ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Германия). А это "почему немцы будут торговать вместо украинцев" и перспективный курс, при сегодняшней финансовой политике: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7035 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3934393539363937> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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