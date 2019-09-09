Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html
Starikan написав:Странное сравнение: реформы и вопросы войны и мира. Конечно, внешнее влияние было. Потому что требовались реформы, проводимые "новыми лицами" (с).
Хотите в вопросах войны, пожалуйста. Крым сдали без единого выстрела только потому, что новая украинская власть в лице Турчинова обосралась от страха? Или ,если ему верить, ему настоятельно из европы рекомендовали не сопротивляться российской аннексии Крыма, и это точно была не Юля на которую всех собак хотели повесить. А Будапештский меморандум ни он, ни Петруха не вспомнили почему? Амнезия?
После Крыма много говорили о "заглатывании крючка". Дескать, Пудель обоснуется в Крыму, а мы его санкциями, санкциями. А он заглотнул, не подавился и начал импорт ограничивать и помидоры бульдозерами давить. ЕСовские фермеры и производители Мерсов запричитали, а тут и выборы в ЕСах на носу, народец-то надо ублажать. А про Будапешт, думаю, сразу объяснили нашим, чтобы даже и не вспоминали. Политика делается за кулисами, а не перед телекамерами.