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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3934393539363937

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:32

  lapay написав:
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html

Перша перемога над зеленим реваншем.

а шо, кернес в зе-команде :shock:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:37

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:а шо, кернес в зе-команде

Ми зараз всі в зе команді, навіть ті, хто за нього не голосував, тільки не на початку, а в кінці колони. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:38

  shapo написав:
  Starikan написав:Странное сравнение: реформы и вопросы войны и мира.
Конечно, внешнее влияние было. Потому что требовались реформы, проводимые "новыми лицами" (с).

Хотите в вопросах войны, пожалуйста.
Крым сдали без единого выстрела только потому, что новая украинская власть в лице Турчинова обосралась от страха?
Или ,если ему верить, ему настоятельно из европы рекомендовали не сопротивляться российской аннексии Крыма, и это точно была не Юля на которую всех собак хотели повесить.
А Будапештский меморандум ни он, ни Петруха не вспомнили почему?
Амнезия?

После Крыма много говорили о "заглатывании крючка". Дескать, Пудель обоснуется в Крыму, а мы его санкциями, санкциями. А он заглотнул, не подавился и начал импорт ограничивать и помидоры бульдозерами давить. ЕСовские фермеры и производители Мерсов запричитали, а тут и выборы в ЕСах на носу, народец-то надо ублажать.
А про Будапешт, думаю, сразу объяснили нашим, чтобы даже и не вспоминали. Политика делается за кулисами, а не перед телекамерами.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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