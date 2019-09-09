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Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html
Перша перемога над зеленим реваншем.
Дык реваншисты - это вятровичи. Здесь же не та ситуация, что злые совки что-то там под себя переиначили, и теперь необходимо вернуть историческое название - этого проспекта до них просто не было. Он построен после войны в 50-х годах, и назван харьковчанами так, как назван.
Забыли жители других городов спросить у львовян (а Вятрович - львовянин), как им называть свои улицы и проспекты
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html
Перша перемога над зеленим реваншем.
Дык реваншисты - это вятровичи. Здесь же не та ситуация, что злые совки что-то там под себя переиначили, и теперь необходимо вернуть историческое название - этого проспекта до них просто не было. Он построен после войны в 50-х годах, и назван харьковчанами так, как назван.
Забыли жители других городов спросить у львовян (а Вятрович - львовянин), как им называть свои улицы и проспекты
Так что остыньте, реваншисты!
вряд ли у харьковчан 50-60-70х годах спрашивали, какую улицу или проспект как называть
zРадио написав:Здесь же не та ситуация, что злые совки что-то там под себя переиначили, и теперь необходимо вернуть историческое название - этого проспекта до них просто не было. Он построен после войны в 50-х годах, и назван харьковчанами так, как назван.
Так назвали його тоді не на честь Жукова, а була вона вулиця Стадіонна. А перша декомунізація назви була в 1994 році, коли з 60-річчя СРСР став проспектом Жукова. Зараз просто була продовжена декомунізація, і Жукова став Григоренко. Так що все по плану, а зелену помилку виправили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Z-од не наберется на 73% электората, вы что.
А смотреть надо не на 73%, а в первую очередь на результат в первом туре. И само собой не идет речь, что это и есть все его избиратели и даже не абсолютное большинство, речь о том, что они сыграли ключевую роль
zРадио написав:Здесь же не та ситуация, что злые совки что-то там под себя переиначили, и теперь необходимо вернуть историческое название - этого проспекта до них просто не было. Он построен после войны в 50-х годах, и назван харьковчанами так, как назван.
Так назвали його тоді не на честь Жукова, а була вона вулиця Стадіонна. А перша декомунізація назви була в 1994 році, коли з 60-річчя СРСР став проспектом Жукова. Зараз просто була продовжена декомунізація, і Жукова став Григоренко. Так що все по плану, а зелену помилку виправили.
от навіщо ви так зрадіо опростоволосили? попитали б його для початку яку ж саме історичну назву він має на увазі а також яким саме чином харків’яни обрали собі назву в часи ссср
lapay написав:А перша декомунізація назви була в 1994 році, коли з 60-річчя СРСР став проспектом Жукова.
Ничего так декоммунизировали
В любом случае не (одним) галичанам решать, как должны называться проспекты в городах остальных регионов страны.
А я напомню, что абсолютно вевь гуманитарный блок при Порошенко был закрыт галичанами - Минкульт (Нищук - Ивано-Франковск), Минобразования (Гриневич - Львов), Институт Национальной памяти (Вятрович - Львов).
Насчет импорта помидоров из Европы - УЖЕ НЕ НУЖДАЕМСЯ. Сладчайшие волгоградские помидоры на рынке 35 рублей/кг. Такие же местные фермерские с пипочками - те же 35. Сливки на соление -25 руб/кг. Огурцы с пупырышками, снятые явно вчера вечером -45 руб/кг. Да и вообще Урожай тепличных овощей увеличился на 30%
В первом полугодии 2019 года российские аграрии собрали 700 тыс. т овощей защищенного грунта, сообщил Минсельхоз. В прошлом году к началу июля урожай тепличных овощных агрокультур оценивался в 539 тыс. т, таким образом, показатель увеличился на 30%.
В настоящее время на разных этапах строительства находится около 500 га теплиц, в свою очередь сообщила гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «За 2019-2020 годы эти объекты будут введены и их продукция уже в 2020 году начнет активно поступать на рынок», — сказала она «Агроинвестору». В 2019-м она ожидает рост производства овощей защищенного грунта минимум до 1,3 млн т. А к 2024-му ассоциация надеется, что российская тепличная отрасль достигнет объема 1,6 млн т и будет покрывать не менее 75-80% объема потребления в несезонный период
zРадио написав:В любом случае не (одним) галичанам решать, как должны называться проспекты в городах остальных регионов страны.
документи в студію яким затверджені остаточні назви для перейменування вулиць. хто та коли його приймав. а також варіанти назв для перейменувань та ким подавалися. і також хто обрав остаточний варіант з поміж запропонованих. інакше знову одне бла бла бла
Востаннє редагувалось mephala в Вів 10 вер, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.