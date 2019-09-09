RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3935393639373938>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:42

  lapay написав:
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html

Перша перемога над зеленим реваншем.


Дык реваншисты - это вятровичи. Здесь же не та ситуация, что злые совки что-то там под себя переиначили, и теперь необходимо вернуть историческое название - этого проспекта до них просто не было. Он построен после войны в 50-х годах, и назван харьковчанами так, как назван.

Забыли жители других городов спросить у львовян (а Вятрович - львовянин), как им называть свои улицы и проспекты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так что остыньте, реваншисты!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3416
З нами з: 02.05.18
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:48

  zРадио написав:
  lapay написав:
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html

Перша перемога над зеленим реваншем.


Дык реваншисты - это вятровичи. Здесь же не та ситуация, что злые совки что-то там под себя переиначили, и теперь необходимо вернуть историческое название - этого проспекта до них просто не было. Он построен после войны в 50-х годах, и назван харьковчанами так, как назван.

Забыли жители других городов спросить у львовян (а Вятрович - львовянин), как им называть свои улицы и проспекты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так что остыньте, реваншисты!


вряд ли у харьковчан 50-60-70х годах спрашивали, какую улицу или проспект как называть
19yuriy91
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:49

  zРадио написав:..
Забыли жители других городов спросить у львовян (а Вятрович - львовянин), как им называть свои улицы и проспекты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так что остыньте, реваншисты!

ИМХО, фамилией Вятровича при жизни стоит назвать пару улиц на Галичине, чтобы угомонился.
sequence
 
Повідомлень: 2893
З нами з: 29.12.15
Подякував: 340 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:58

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Здесь же не та ситуация, что злые совки что-то там под себя переиначили, и теперь необходимо вернуть историческое название - этого проспекта до них просто не было. Он построен после войны в 50-х годах, и назван харьковчанами так, как назван.

Так назвали його тоді не на честь Жукова, а була вона вулиця Стадіонна. А перша декомунізація назви була в 1994 році, коли з 60-річчя СРСР став проспектом Жукова. Зараз просто була продовжена декомунізація, і Жукова став Григоренко.
Так що все по плану, а зелену помилку виправили. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:14

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Z-од не наберется на 73% электората, вы что.

А смотреть надо не на 73%, а в первую очередь на результат в первом туре. И само собой не идет речь, что это и есть все его избиратели и даже не абсолютное большинство, речь о том, что они сыграли ключевую роль
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25478
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5985 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:15

  lapay написав:
  zРадио написав:Здесь же не та ситуация, что злые совки что-то там под себя переиначили, и теперь необходимо вернуть историческое название - этого проспекта до них просто не было. Он построен после войны в 50-х годах, и назван харьковчанами так, как назван.

Так назвали його тоді не на честь Жукова, а була вона вулиця Стадіонна. А перша декомунізація назви була в 1994 році, коли з 60-річчя СРСР став проспектом Жукова. Зараз просто була продовжена декомунізація, і Жукова став Григоренко.
Так що все по плану, а зелену помилку виправили. :)

от навіщо ви так зрадіо опростоволосили?
попитали б його для початку яку ж саме історичну назву він має на увазі :lol:
а також яким саме чином харків’яни обрали собі назву в часи ссср :lol:
mephala
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 07.04.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:17

  lapay написав:А перша декомунізація назви була в 1994 році, коли з 60-річчя СРСР став проспектом Жукова.


Ничего так декоммунизировали :mrgreen:

В любом случае не (одним) галичанам решать, как должны называться проспекты в городах остальных регионов страны.

А я напомню, что абсолютно вевь гуманитарный блок при Порошенко был закрыт галичанами - Минкульт (Нищук - Ивано-Франковск), Минобразования (Гриневич - Львов), Институт Национальной памяти (Вятрович - Львов).
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3416
З нами з: 02.05.18
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:25

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В любом случае не (одним) галичанам решать, как должны называться проспекты в городах остальных регионов страны.

Вони вирішували там, самі громади були на це не спроможні. Закон треба виконувати, навіть якщо це комусь не подобається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:27

Насчет импорта помидоров из Европы - УЖЕ НЕ НУЖДАЕМСЯ.
Сладчайшие волгоградские помидоры на рынке 35 рублей/кг.
Такие же местные фермерские с пипочками - те же 35.
Сливки на соление -25 руб/кг.
Огурцы с пупырышками, снятые явно вчера вечером -45 руб/кг.
Да и вообще
Урожай тепличных овощей увеличился на 30%
В первом полугодии 2019 года российские аграрии собрали 700 тыс. т овощей защищенного грунта, сообщил Минсельхоз. В прошлом году к началу июля урожай тепличных овощных агрокультур оценивался в 539 тыс. т, таким образом, показатель увеличился на 30%.

В настоящее время на разных этапах строительства находится около 500 га теплиц, в свою очередь сообщила гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «За 2019-2020 годы эти объекты будут введены и их продукция уже в 2020 году начнет активно поступать на рынок», — сказала она «Агроинвестору». В 2019-м она ожидает рост производства овощей защищенного грунта минимум до 1,3 млн т. А к 2024-му ассоциация надеется, что российская тепличная отрасль достигнет объема 1,6 млн т и будет покрывать не менее 75-80% объема потребления в несезонный период

https://www.agroinvestor.ru/analytics/n ... sya-na-30/
Остальные 20% завезут из Средней Азии и Азербайджана.
Волгарь
 
Повідомлень: 7087
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:27

  zРадио написав:В любом случае не (одним) галичанам решать, как должны называться проспекты в городах остальных регионов страны.

документи в студію яким затверджені остаточні назви для перейменування вулиць.
хто та коли його приймав.
а також варіанти назв для перейменувань та ким подавалися. і також хто обрав остаточний варіант з поміж запропонованих.
інакше знову одне бла бла бла
Востаннє редагувалось mephala в Вів 10 вер, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 07.04.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3935393639373938>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1895)
10.09.2019 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.