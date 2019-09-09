Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Насчет импорта помидоров из Европы - УЖЕ НЕ НУЖДАЕМСЯ. Сладчайшие волгоградские помидоры на рынке 35 рублей/кг. Такие же местные фермерские с пипочками - те же 35. Сливки на соление -25 руб/кг. Огурцы с пупырышками, снятые явно вчера вечером -45 руб/кг. Да и вообще Урожай тепличных овощей увеличился на 30%
В первом полугодии 2019 года российские аграрии собрали 700 тыс. т овощей защищенного грунта, сообщил Минсельхоз. В прошлом году к началу июля урожай тепличных овощных агрокультур оценивался в 539 тыс. т, таким образом, показатель увеличился на 30%.
В настоящее время на разных этапах строительства находится около 500 га теплиц, в свою очередь сообщила гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «За 2019-2020 годы эти объекты будут введены и их продукция уже в 2020 году начнет активно поступать на рынок», — сказала она «Агроинвестору». В 2019-м она ожидает рост производства овощей защищенного грунта минимум до 1,3 млн т. А к 2024-му ассоциация надеется, что российская тепличная отрасль достигнет объема 1,6 млн т и будет покрывать не менее 75-80% объема потребления в несезонный период
zРадио написав: Давай, сказочник, расскажи про насильную русификацию и советизацию
Именно поэтому на самолете красуется украинское название "Мрія", а на челноке - русское название "Буран"!
Но ты продолжай кормить форумчан мифами, продолжай...
Делаете вывод об отсутствии руссификация из названия самолета и вывески на ЧАЭС?
Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.
Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото.
Хотите в вопросах войны, пожалуйста. Крым сдали без единого выстрела только потому, что новая украинская власть в лице Турчинова обосралась от страха? Или ,если ему верить, ему настоятельно из европы рекомендовали не сопротивляться российской аннексии Крыма, и это точно была не Юля на которую всех собак хотели повесить. А Будапештский меморандум ни он, ни Петруха не вспомнили почему? Амнезия?
После Крыма много говорили о "заглатывании крючка". Дескать, Пудель обоснуется в Крыму, а мы его санкциями, санкциями. А он заглотнул, не подавился и начал импорт ограничивать и помидоры бульдозерами давить. ЕСовские фермеры и производители Мерсов запричитали, а тут и выборы в ЕСах на носу, народец-то надо ублажать. А про Будапешт, думаю, сразу объяснили нашим, чтобы даже и не вспоминали. Политика делается за кулисами, а не перед телекамерами.
Т.е. вы подтвердили, что страна давно находится под внешним управлением