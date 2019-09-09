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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3935393639373938

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:30

  mephala написав:а також яким саме чином харків’яни обрали собі назву в часи ссср :lol:


Давай, сказочник, расскажи про насильную русификацию и советизацию :mrgreen:

Знаешь, что на картинке? Самолет, произведенный в 1988-м в Киеве и космический челнок, произведенный в 1988-м в Москве.

Именно поэтому на самолете красуется украинское название "Мрія", а на челноке - русское название "Буран"!

Но ты продолжай кормить форумчан мифами, продолжай...

PS: кому интересно, поищите в моих комментариях фотоархив из Чернобыля, где с 1986-го нетронутыми повсеместно сохранились украиноязычные надписи, включая саму ЧАЭС

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:48

  zРадио написав:
Давай, сказочник, расскажи про насильную русификацию и советизацию :mrgreen:

Именно поэтому на самолете красуется украинское название "Мрія", а на челноке - русское название "Буран"!

Но ты продолжай кормить форумчан мифами, продолжай...



Делаете вывод об отсутствии руссификация из названия самолета и вывески на ЧАЭС? :?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:48

  Волгарь написав:Насчет импорта помидоров из Европы - УЖЕ НЕ НУЖДАЕМСЯ.
Сладчайшие волгоградские помидоры на рынке 35 рублей/кг.
Такие же местные фермерские с пипочками - те же 35.
Сливки на соление -25 руб/кг.
Огурцы с пупырышками, снятые явно вчера вечером -45 руб/кг.
Да и вообще
Урожай тепличных овощей увеличился на 30%
В первом полугодии 2019 года российские аграрии собрали 700 тыс. т овощей защищенного грунта, сообщил Минсельхоз. В прошлом году к началу июля урожай тепличных овощных агрокультур оценивался в 539 тыс. т, таким образом, показатель увеличился на 30%.

В настоящее время на разных этапах строительства находится около 500 га теплиц, в свою очередь сообщила гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «За 2019-2020 годы эти объекты будут введены и их продукция уже в 2020 году начнет активно поступать на рынок», — сказала она «Агроинвестору». В 2019-м она ожидает рост производства овощей защищенного грунта минимум до 1,3 млн т. А к 2024-му ассоциация надеется, что российская тепличная отрасль достигнет объема 1,6 млн т и будет покрывать не менее 75-80% объема потребления в несезонный период

https://www.agroinvestor.ru/analytics/n ... sya-na-30/
Остальные 20% завезут из Средней Азии и Азербайджана.


накуя это здесь?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:50

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вот данные - более свежие на графике не нашел. Накидываем 5 лет и получаем то, что нужн


Нема доступу до укрстату?
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/06/84.doc
Статево-вікова піраміда населення України на 1 січня 2019 року
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:54

  Aps написав:
  zРадио написав:
Давай, сказочник, расскажи про насильную русификацию и советизацию :mrgreen:

Именно поэтому на самолете красуется украинское название "Мрія", а на челноке - русское название "Буран"!

Но ты продолжай кормить форумчан мифами, продолжай...



Делаете вывод об отсутствии руссификация из названия самолета и вывески на ЧАЭС? :?


Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.

Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:57

  Ой+ написав:http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/06/84.doc
Статево-вікова піраміда населення України на 1 січня 2019 року
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Thnx. Что лишь подтверждаешь мой вывод - поколение Z в меньшинстве среди возрастных групп 0-70
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:06

  Starikan написав:
  shapo написав:

Хотите в вопросах войны, пожалуйста.
Крым сдали без единого выстрела только потому, что новая украинская власть в лице Турчинова обосралась от страха?
Или ,если ему верить, ему настоятельно из европы рекомендовали не сопротивляться российской аннексии Крыма, и это точно была не Юля на которую всех собак хотели повесить.
А Будапештский меморандум ни он, ни Петруха не вспомнили почему?
Амнезия?

После Крыма много говорили о "заглатывании крючка". Дескать, Пудель обоснуется в Крыму, а мы его санкциями, санкциями. А он заглотнул, не подавился и начал импорт ограничивать и помидоры бульдозерами давить. ЕСовские фермеры и производители Мерсов запричитали, а тут и выборы в ЕСах на носу, народец-то надо ублажать.
А про Будапешт, думаю, сразу объяснили нашим, чтобы даже и не вспоминали. Политика делается за кулисами, а не перед телекамерами.


Т.е. вы подтвердили, что страна давно находится под внешним управлением
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:09

  Aps написав: Делаете вывод об отсутствии руссификация из названия самолета и вывески на ЧАЭС? :?


А гл.конструктор Антонов кто был, львовянин?
А Амосов,Шалимов и пр. откуда в Украине появились?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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