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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 39373938393939403941> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 10 вер, 2019 15:30 Kudrjavuy написав: shapo написав: Т.е. вы подтвердили, что страна давно находится под внешним управлением Т.е. вы подтвердили, что страна давно находится под внешним управлением



Это уже взгляд на "новую власть" с подробностями

Это уже взгляд на "новую власть" с подробностями



Я этого не утверждал, тем более это внутренние смотрящие.

Пока у новых есть шанс выбраться из-под внешнего управления, что за 28 лет не сделал никто Я этого не утверждал, тем более это внутренние смотрящие.Пока у новых есть шанс выбраться из-под внешнего управления, что за 28 лет не сделал никто Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 15:40 mephala написав: і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові. і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові.



По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой"



Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой"Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації zРадио

Повідомлень: 3422 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 15:45 zРадио написав: mephala написав: і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові. і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові. По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой"



Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой"Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації Просте запитання істерикам про українізацію України

У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)

Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?

Відповідь-нуль

То хто толерантний-а хто русонацист? Просте запитання істерикам про українізацію УкраїниУ Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?Відповідь-нульТо хто толерантний-а хто русонацист? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21349 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 15:54 budivelnik написав: Просте запитання істерикам про українізацію України

У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)

Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?

Відповідь-нуль

То хто толерантний-а хто русонацист? Просте запитання істерикам про українізацію УкраїниУ Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?Відповідь-нульТо хто толерантний-а хто русонацист?



Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 15:58 shapo написав: budivelnik написав: Просте запитання істерикам про українізацію України

У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)

Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?

Відповідь-нуль

То хто толерантний-а хто русонацист? Просте запитання істерикам про українізацію УкраїниУ Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?Відповідь-нульТо хто толерантний-а хто русонацист? Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались Прикольно...

А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?

Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.

Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували.... Прикольно...А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували.... Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 10 вер, 2019 15:59, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21349 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 15:59 Re: Політичні дискусії shapo написав: Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно. или не обращались Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно. или не обращались

Куди вже простіше. Це тільки українці такі, а так в раші повним-повно класів з немісцевими мовами.

Скільки в раші класів з івритом чи ідішем, за державної підтримки? Куди вже простіше. Це тільки українці такі, а так в раші повним-повно класів з немісцевими мовами.Скільки в раші класів з івритом чи ідішем, за державної підтримки? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8305 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:00 zРадио написав:

Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.



Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото. Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото.

"Неопровержимые фотофакты" говорять тільки про те , що Вас конкретно або тоді взагалі не було , або не було тут . Українські вивіски були скрізь - це все з серії "поребрик-бордюр" , "гастроном-продукты" і так далі ... Щербицький та Шелест були все-таки конкретні українці . Як і Кравчук . А от вживання мови - це вже інша справа . Подивіться статистику на ті часи про кількість російських і українськіх шкіл . Спитайте - на якій мові викладалося в вузах . А потім будете щось говорити "неопровержимо" ... На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . У нас у всякому випадку немає провалів у використанні мови в будь-якій галузі життя . "Неопровержимые фотофакты" говорять тільки про те , що Вас конкретно або тоді взагалі не було , або не було тут . Українські вивіски були скрізь - це все з серії "поребрик-бордюр" , "гастроном-продукты" і так далі ... Щербицький та Шелест були все-таки конкретні українці . Як і Кравчук . А от вживання мови - це вже інша справа . Подивіться статистику на ті часи про кількість російських і українськіх шкіл . Спитайте - на якій мові викладалося в вузах . А потім будете щось говорити "неопровержимо" ... На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . У нас у всякому випадку немає провалів у використанні мови в будь-якій галузі життя . Puente Повідомлень: 1809 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:00 budivelnik написав: Просте запитання істерикам про українізацію України

У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)

Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?

Відповідь-нуль

То хто толерантний-а хто русонацист? Просте запитання істерикам про українізацію УкраїниУ Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?Відповідь-нульТо хто толерантний-а хто русонацист?



Так ми ж не про росіян говоримо. Якшо історично Індія розмовляла англійською на додаток до хінді, то це не означає, что у Великобританії має бути не менше шкіл з викладанням хінді, аніж у Індії - шкіл з викладанням англійською. Наразі це внутрішнє питання Індії. Так само в нас - це дуже добре, що українці знають дві мови (щонайменше) проти однієї, якою володіюсь росіяни Так ми ж не про росіян говоримо. Якшо історично Індія розмовляла англійською на додаток до хінді, то це не означає, что у Великобританії має бути не менше шкіл з викладанням хінді, аніж у Індії - шкіл з викладанням англійською. Наразі це внутрішнє питання Індії. Так само в нас - це дуже добре, що українці знають дві мови (щонайменше) проти однієї, якою володіюсь росіяни zРадио

Повідомлень: 3422 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:06 budivelnik написав: Прикольно...

А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?

Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.

Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували.... Прикольно...А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....



На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.

Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.

А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет. На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:09 lapay написав: Куди вже простіше. Це тільки українці такі, а так в раші повним-повно класів з немісцевими мовами.

Скільки в раші класів з івритом чи ідішем, за державної підтримки? Куди вже простіше. Це тільки українці такі, а так в раші повним-повно класів з немісцевими мовами.Скільки в раші класів з івритом чи ідішем, за державної підтримки?



В автономных образованиях точно есть обучение на языке автономии.

Идиш и в Израиле не изучают за госсчет, а курсы иврита созданы при еврейских общинах крупных городов Украины и России.

Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то. В автономных образованиях точно есть обучение на языке автономии.Идиш и в Израиле не изучают за госсчет, а курсы иврита созданы при еврейских общинах крупных городов Украины и России.Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 39373938393939403941> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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