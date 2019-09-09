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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:30

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:Т.е. вы подтвердили, что страна давно находится под внешним управлением

:D
Это уже взгляд на "новую власть" с подробностями :shock:


Я этого не утверждал, тем более это внутренние смотрящие.
Пока у новых есть шанс выбраться из-под внешнего управления, что за 28 лет не сделал никто
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:40

  mephala написав:і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові.


По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой" :mrgreen:

Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:45

  zРадио написав:
  mephala написав:і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові.
По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой" :mrgreen:

Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Просте запитання істерикам про українізацію України
У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)
Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?
Відповідь-нуль
То хто толерантний-а хто русонацист?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:54

  budivelnik написав:Просте запитання істерикам про українізацію України
У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)
Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?
Відповідь-нуль
То хто толерантний-а хто русонацист?


Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:58

  shapo написав:
  budivelnik написав:Просте запитання істерикам про українізацію України
У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)
Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?
Відповідь-нуль
То хто толерантний-а хто русонацист?
Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались
Прикольно...
А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?
Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.
Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 10 вер, 2019 15:59, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:59

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно. или не обращались

Куди вже простіше. Це тільки українці такі, а так в раші повним-повно класів з немісцевими мовами. :)
Скільки в раші класів з івритом чи ідішем, за державної підтримки?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:00

  zРадио написав:
Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.

Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото.

"Неопровержимые фотофакты" говорять тільки про те , що Вас конкретно або тоді взагалі не було , або не було тут . Українські вивіски були скрізь - це все з серії "поребрик-бордюр" , "гастроном-продукты" і так далі ... Щербицький та Шелест були все-таки конкретні українці . Як і Кравчук . А от вживання мови - це вже інша справа . Подивіться статистику на ті часи про кількість російських і українськіх шкіл . Спитайте - на якій мові викладалося в вузах . А потім будете щось говорити "неопровержимо" ... На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . У нас у всякому випадку немає провалів у використанні мови в будь-якій галузі життя .
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:00

  budivelnik написав:Просте запитання істерикам про українізацію України
У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)
Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?
Відповідь-нуль
То хто толерантний-а хто русонацист?


Так ми ж не про росіян говоримо. Якшо історично Індія розмовляла англійською на додаток до хінді, то це не означає, что у Великобританії має бути не менше шкіл з викладанням хінді, аніж у Індії - шкіл з викладанням англійською. Наразі це внутрішнє питання Індії. Так само в нас - це дуже добре, що українці знають дві мови (щонайменше) проти однієї, якою володіюсь росіяни
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:06

  budivelnik написав:Прикольно...
А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?
Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.
Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....


На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.
Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.
А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:09

  lapay написав:Куди вже простіше. Це тільки українці такі, а так в раші повним-повно класів з немісцевими мовами. :)
Скільки в раші класів з івритом чи ідішем, за державної підтримки?


В автономных образованиях точно есть обучение на языке автономии.
Идиш и в Израиле не изучают за госсчет, а курсы иврита созданы при еврейских общинах крупных городов Украины и России.
Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то.
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