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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3938393939403941> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 10 вер, 2019 16:10 Puente написав: zРадио написав:

Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.



Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото. Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото.

"Неопровержимые фотофакты" говорять тільки про те , що Вас конкретно або тоді взагалі не було , або не було тут . Українські вивіски були скрізь - це все з серії "поребрик-бордюр" , "гастроном-продукты" і так далі ... Щербицький та Шелест були все-таки конкретні українці . Як і Кравчук . А от вживання мови - це вже інша справа . Подивіться статистику на ті часи про кількість російських і українськіх шкіл . Спитайте - на якій мові викладалося в вузах . А потім будете щось говорити "неопровержимо" ... На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . У нас у всякому випадку немає провалів у використанні мови в будь-якій галузі життя . "Неопровержимые фотофакты" говорять тільки про те , що Вас конкретно або тоді взагалі не було , або не було тут . Українські вивіски були скрізь - це все з серії "поребрик-бордюр" , "гастроном-продукты" і так далі ... Щербицький та Шелест були все-таки конкретні українці . Як і Кравчук . А от вживання мови - це вже інша справа . Подивіться статистику на ті часи про кількість російських і українськіх шкіл . Спитайте - на якій мові викладалося в вузах . А потім будете щось говорити "неопровержимо" ... На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . У нас у всякому випадку немає провалів у використанні мови в будь-якій галузі життя .



Не маніпулюйте! Мова йшла про міфічність насильницької українізації. Коли самі українські батьки вирішували, що дітям краще навчатися російською (наприклад, для того, щоб вони могли без перешкод працювати у будь якій республіці, а не тільки в УРСР), то це вже інше питання, і такі тренди я не заперечую.



Я говорю про те, що якщо українці вирішили назвати літак, місто, проспект або шо завгодно інше українською назвою, ніхто цьому не перешкоджав і не коригував Не маніпулюйте! Мова йшла про міфічність насильницької українізації. Коли самі українські батьки вирішували, що дітям краще навчатися російською (наприклад, для того, щоб вони могли без перешкод працювати у будь якій республіці, а не тільки в УРСР), то це вже інше питання, і такі тренди я не заперечую.Я говорю про те, що якщо українці вирішили назвати літак, місто, проспект або шо завгодно інше українською назвою, ніхто цьому не перешкоджав і не коригував zРадио

Повідомлень: 3422 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:11 Puente написав: На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз .



В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:15 shapo написав: Puente написав: На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз .



В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян



Кстати, да. Низкое владение русским языком жителями Закавказья до сих пор высмеивается в анекдотах и в РФ, и в Украине. Так что эти сказочки - для книг Вятровича, а не предметной дискуссии Кстати, да. Низкое владение русским языком жителями Закавказья до сих пор высмеивается в анекдотах и в РФ, и в Украине. Так что эти сказочки - для книг Вятровича, а не предметной дискуссии zРадио

Повідомлень: 3422 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:19 zРадио написав: shapo написав: В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян



Кстати, да. Низкое владение русским языком жителями Закавказья до сих пор высмеивается в анекдотах и в РФ, и в Украине. Так что эти сказочки - для книг Вятровича, а не предметной дискуссии Кстати, да. Низкое владение русским языком жителями Закавказья до сих пор высмеивается в анекдотах и в РФ, и в Украине. Так что эти сказочки - для книг Вятровича, а не предметной дискуссии



В сравнении с Грузией,Азербайджаном и Северным Кавказом местные в Армении русского вообще не знали.

Знали только те, кто когда-то учился или работал за за пределами республики В сравнении с Грузией,Азербайджаном и Северным Кавказом местные в Армении русского вообще не знали.Знали только те, кто когда-то учился или работал за за пределами республики Востаннє редагувалось shapo в Вів 10 вер, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:19 Славненько Слуга народа в кооперации с Голосом штампуют законопроекты.



Никогда не думал, что буду поддерживать слова Южаниной.

Штампуют бред. Закон о РРО в смартфоне с такого-то числа.

Южанина - подождите, в природе даже такой программы нет работающей для смартфона. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.

В ответ - не мешайте делать реформы. freeze 4 Повідомлень: 12742 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3645 раз. Подякували: 5319 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24 Re: Політичні дискусії shapo написав: Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то. Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то.

Це в приватному порядку, держпідтримки немає, в раші тим паче. Де, в Україні, в приватному порядку, офіційно функціонують російські громади зі своїми церквами, школами, культурними центрами?

Тому і в РФ немає українських. Це в приватному порядку, держпідтримки немає, в раші тим паче. Де, в Україні, в приватному порядку, офіційно функціонують російські громади зі своїми церквами, школами, культурними центрами?Тому і в РФ немає українських. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8305 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24 zРадио написав: mephala написав: і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові. і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові.



По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой"



Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой"Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації

так а де приклади вищих навчальних закладів?

воістину як то кажуть - коли нічого сказати по суті то починають придовбуватись до орфографії. воістину як то кажуть - коли нічого сказати по суті то починають придовбуватись до орфографії. mephala Повідомлень: 5430 З нами з: 07.04.14 Подякував: 75 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:28 freeze написав: Славненько Слуга народа в кооперации с Голосом штампуют законопроекты.



Никогда не думал, что буду поддерживать слова Южаниной.

Штампуют бред. Закон о РРО в смартфоне с такого-то числа.

Южанина - подождите, в природе даже такой программы нет работающей для смартфона. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.

В ответ - не мешайте делать реформы. Славненько Слуга народа в кооперации с Голосом штампуют законопроекты.Никогда не думал, что буду поддерживать слова Южаниной.Штампуют бред. Закон о РРО в смартфоне с такого-то числа.Южанина - подождите, в природе даже такой программы нет работающей для смартфона. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.В ответ - не мешайте делать реформы.



Ну что вы - не просто же так они Дубилета взяли в команду. Поставят задачу написать за ночь - напишет



А если без шуток, то да - СовНарКом какой-то... Ну что вы - не просто же так они Дубилета взяли в команду. Поставят задачу написать за ночь - напишетА если без шуток, то да - СовНарКом какой-то... zРадио

Повідомлень: 3422 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:30 Re: Політичні дискусії freeze написав: Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.

В ответ - не мешайте делать реформы. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.В ответ - не мешайте делать реформы.

Це у Лема було оповіданнячко, де п'ятирічний хлопчик випадково захопив владу, на якійсь планеті, зробив жахливу диктатуру і поставив кілометровий автомат з газировкою. В нашому випадку величезний смартфон. Це у Лема було оповіданнячко, де п'ятирічний хлопчик випадково захопив владу, на якійсь планеті, зробив жахливу диктатуру і поставив кілометровий автомат з газировкою. В нашому випадку величезний смартфон. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8305 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:31 shapo написав: budivelnik написав: Прикольно...

А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?

Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.

Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували.... Прикольно...А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....



На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.

Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.

А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет. На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет.

Ооооо....!

Вы "в просак попали".

Как раз "землячества" и являются центрами с объединениями смотрящих с национальным подтекстом.

Или Вы уже забыли, как землячество жаловалось на "адвоката Э.Багирова", о том, что взял деньги, на решение вопросов и кинул? Ооооо....!Вы "в просак попали".Как раз "землячества" и являются центрами с объединениями смотрящих с национальным подтекстом.Или Вы уже забыли, как землячество жаловалось на "адвоката Э.Багирова", о том, что взял деньги, на решение вопросов и кинул? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7035 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3938393939403941> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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