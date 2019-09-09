RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3938393939403941>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:10

  Puente написав:
  zРадио написав:
Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.

Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото.

"Неопровержимые фотофакты" говорять тільки про те , що Вас конкретно або тоді взагалі не було , або не було тут . Українські вивіски були скрізь - це все з серії "поребрик-бордюр" , "гастроном-продукты" і так далі ... Щербицький та Шелест були все-таки конкретні українці . Як і Кравчук . А от вживання мови - це вже інша справа . Подивіться статистику на ті часи про кількість російських і українськіх шкіл . Спитайте - на якій мові викладалося в вузах . А потім будете щось говорити "неопровержимо" ... На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . У нас у всякому випадку немає провалів у використанні мови в будь-якій галузі життя .


Не маніпулюйте! Мова йшла про міфічність насильницької українізації. Коли самі українські батьки вирішували, що дітям краще навчатися російською (наприклад, для того, щоб вони могли без перешкод працювати у будь якій республіці, а не тільки в УРСР), то це вже інше питання, і такі тренди я не заперечую.

Я говорю про те, що якщо українці вирішили назвати літак, місто, проспект або шо завгодно інше українською назвою, ніхто цьому не перешкоджав і не коригував
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 02.05.18
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:11

  Puente написав: На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз .


В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:15

  shapo написав:
  Puente написав: На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз .


В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян


Кстати, да. Низкое владение русским языком жителями Закавказья до сих пор высмеивается в анекдотах и в РФ, и в Украине. Так что эти сказочки - для книг Вятровича, а не предметной дискуссии
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 02.05.18
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:19

  zРадио написав:
  shapo написав:В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян


Кстати, да. Низкое владение русским языком жителями Закавказья до сих пор высмеивается в анекдотах и в РФ, и в Украине. Так что эти сказочки - для книг Вятровича, а не предметной дискуссии


В сравнении с Грузией,Азербайджаном и Северным Кавказом местные в Армении русского вообще не знали.
Знали только те, кто когда-то учился или работал за за пределами республики
Востаннє редагувалось shapo в Вів 10 вер, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:19

Славненько Слуга народа в кооперации с Голосом штампуют законопроекты.

Никогда не думал, что буду поддерживать слова Южаниной.
Штампуют бред. Закон о РРО в смартфоне с такого-то числа.
Южанина - подождите, в природе даже такой программы нет работающей для смартфона. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.
В ответ - не мешайте делать реформы.
freeze
4
 
Повідомлень: 12742
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5319 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то.

Це в приватному порядку, держпідтримки немає, в раші тим паче. Де, в Україні, в приватному порядку, офіційно функціонують російські громади зі своїми церквами, школами, культурними центрами?
Тому і в РФ немає українських.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8305
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24

  zРадио написав:
  mephala написав:і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові.


По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой" :mrgreen:

Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

так а де приклади вищих навчальних закладів?
воістину як то кажуть - коли нічого сказати по суті то починають придовбуватись до орфографії.
mephala
 
Повідомлень: 5430
З нами з: 07.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:28

  freeze написав:Славненько Слуга народа в кооперации с Голосом штампуют законопроекты.

Никогда не думал, что буду поддерживать слова Южаниной.
Штампуют бред. Закон о РРО в смартфоне с такого-то числа.
Южанина - подождите, в природе даже такой программы нет работающей для смартфона. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.
В ответ - не мешайте делать реформы.


Ну что вы - не просто же так они Дубилета взяли в команду. Поставят задачу написать за ночь - напишет :mrgreen:

А если без шуток, то да - СовНарКом какой-то...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 02.05.18
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.
В ответ - не мешайте делать реформы.

Це у Лема було оповіданнячко, де п'ятирічний хлопчик випадково захопив владу, на якійсь планеті, зробив жахливу диктатуру і поставив кілометровий автомат з газировкою. В нашому випадку величезний смартфон. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8305
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:31

  shapo написав:
  budivelnik написав:Прикольно...
А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?
Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.
Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....


На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.
Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.
А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет.

Ооооо....!
Вы "в просак попали".
Как раз "землячества" и являются центрами с объединениями смотрящих с национальным подтекстом.
Или Вы уже забыли, как землячество жаловалось на "адвоката Э.Багирова", о том, что взял деньги, на решение вопросов и кинул?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7035
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3938393939403941>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76007)
10.09.2019 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.