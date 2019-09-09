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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:10
Puente написав: zРадио написав:
Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства.
Просто эти 2 примера фотофактов интересней остальных. Чернобыль является своеобразной машиной времени, куда каждый может поехать и своими глазами убедиться в обильном наличии украинских названий. А Мрія, несущая Буран - это свидетельство отсутствия русификации в одном фото.
"Неопровержимые фотофакты" говорять тільки про те , що Вас конкретно або тоді взагалі не було , або не було тут . Українські вивіски були скрізь - це все з серії "поребрик-бордюр" , "гастроном-продукты" і так далі ... Щербицький та Шелест були все-таки конкретні українці . Як і Кравчук . А от вживання мови - це вже інша справа . Подивіться статистику на ті часи про кількість російських і українськіх шкіл . Спитайте - на якій мові викладалося в вузах . А потім будете щось говорити "неопровержимо" ... На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз . У нас у всякому випадку немає провалів у використанні мови в будь-якій галузі життя .
Не маніпулюйте! Мова йшла про міфічність насильницької українізації. Коли самі українські батьки вирішували, що дітям краще навчатися російською (наприклад, для того, щоб вони могли без перешкод працювати у будь якій республіці, а не тільки в УРСР), то це вже інше питання, і такі тренди я не заперечую.
Я говорю про те, що якщо українці вирішили назвати літак, місто, проспект або шо завгодно інше українською назвою, ніхто цьому не перешкоджав і не коригував
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:11
Puente написав:
На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз .
В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:15
shapo написав: Puente написав:
На той час українська стрімко перетворювалася на сімейну - домашню мову . До речі - вірменська тоді вжке такою була . Не знаю навіть , як вони зараз .
В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян
Кстати, да. Низкое владение русским языком жителями Закавказья до сих пор высмеивается в анекдотах и в РФ, и в Украине. Так что эти сказочки - для книг Вятровича, а не предметной дискуссии
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:19
zРадио написав: shapo написав:
В Армении кроме как на армянском никто никогда не говорил. т.к. там жили 98% армян
Кстати, да. Низкое владение русским языком жителями Закавказья до сих пор высмеивается в анекдотах и в РФ, и в Украине. Так что эти сказочки - для книг Вятровича, а не предметной дискуссии
В сравнении с Грузией,Азербайджаном и Северным Кавказом местные в Армении русского вообще не знали.
Знали только те, кто когда-то учился или работал за за пределами республики
Востаннє редагувалось shapo
в Вів 10 вер, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:19
Славненько Слуга народа в кооперации с Голосом штампуют законопроекты.
Никогда не думал, что буду поддерживать слова Южаниной.
Штампуют бред. Закон о РРО в смартфоне с такого-то числа.
Южанина - подождите, в природе даже такой программы нет работающей для смартфона. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.
В ответ - не мешайте делать реформы.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24
shapo написав:
Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то.
Це в приватному порядку, держпідтримки немає, в раші тим паче. Де, в Україні, в приватному порядку, офіційно функціонують російські громади зі своїми церквами, школами, культурними центрами?
Тому і в РФ немає українських.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24
так а де приклади вищих навчальних закладів?
воістину як то кажуть - коли нічого сказати по суті то починають придовбуватись до орфографії.
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mephala
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:28
freeze написав:
Славненько Слуга народа в кооперации с Голосом штампуют законопроекты.
Никогда не думал, что буду поддерживать слова Южаниной.
Штампуют бред. Закон о РРО в смартфоне с такого-то числа.
Южанина - подождите, в природе даже такой программы нет работающей для смартфона. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.
В ответ - не мешайте делать реформы.
Ну что вы - не просто же так они Дубилета взяли в команду. Поставят задачу написать за ночь - напишет
А если без шуток, то да - СовНарКом какой-то...
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:30
freeze написав:
Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.
В ответ - не мешайте делать реформы.
Це у Лема було оповіданнячко, де п'ятирічний хлопчик випадково захопив владу, на якійсь планеті, зробив жахливу диктатуру і поставив кілометровий автомат з газировкою. В нашому випадку величезний смартфон.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:31
shapo написав: budivelnik написав:
Прикольно...
А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?
Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.
Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....
На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.
Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.
А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет.
Ооооо....!
Вы "в просак попали".
Как раз "землячества" и являются центрами с объединениями смотрящих с национальным подтекстом.
Или Вы уже забыли, как землячество жаловалось на "адвоката Э.Багирова", о том, что взял деньги, на решение вопросов и кинул?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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