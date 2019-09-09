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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3938393939403941

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:31

любопытный анализ
https://www.youtube.com/watch?v=Q_BlrSMDf6g
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:36

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:і відсутність вищих навчальних закладів де було б викладання всіх предметів на українській мові.


По-перше, не на українській, а українською, а по-друге, якось дивно виходить - літакобудівельники вчились собі вчились російською, а потім вирішили назвати літак "Мрією", а не "Мечтой" :mrgreen:

Саме так й було - певно, виконували план із Москви щодо напускної українізації :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

так а де приклади вищих навчальних закладів?
воістину як то кажуть - коли нічого сказати по суті то починають придовбуватись до орфографії.


Ошибка не орфографическая, а морфологическая, гений :mrgreen: Ну то такое.

Что касается твоего вопроса - для начала ознакомься, на ком лежит бремя доказательства. Почитай про бритву Хитченса и чайник Рассела. А затем продолжим
https://en.wikipedia.org/wiki/Burden_of ... philosophy)

Если ты считаешь, что можешь набросить на вентилятор ахинею, которую должен опровергать оппонент, то ты просто не научился еще вести диалог - доказывать состоятельность своей ахинеи должен ты сам!
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:42

Re: Політичні дискусії

freeze написав:Славненько Слуга народа в кооперации с Голосом штампуют законопроекты.

Никогда не думал, что буду поддерживать слова Южаниной.
Штампуют бред. Закон о РРО в смартфоне с такого-то числа.
Южанина - подождите, в природе даже такой программы нет работающей для смартфона. Что вы принимаете ! Как можно штрафовать за то, что нет.
В ответ - не мешайте делать реформы.
Ну так заіпіся ж, нє?


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