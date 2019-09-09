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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:31
любопытный анализ
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:36
Ошибка не орфографическая, а морфологическая, гений Ну то такое.
Что касается твоего вопроса - для начала ознакомься, на ком лежит бремя доказательства. Почитай про бритву Хитченса и чайник Рассела. А затем продолжим
Если ты считаешь, что можешь набросить на вентилятор ахинею, которую должен опровергать оппонент, то ты просто не научился еще вести диалог - доказывать состоятельность своей ахинеи должен ты сам!
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:42
Re: Політичні дискусії
Ну так заіпіся ж, нє?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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