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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:31
любопытный анализ
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:36
Ошибка не орфографическая, а морфологическая, гений Ну то такое.
Что касается твоего вопроса - для начала ознакомься, на ком лежит бремя доказательства. Почитай про бритву Хитченса и чайник Рассела. А затем продолжим
Если ты считаешь, что можешь набросить на вентилятор ахинею, которую должен опровергать оппонент, то ты просто не научился еще вести диалог - доказывать состоятельность своей ахинеи должен ты сам!
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:42
Re: Політичні дискусії
Ну так заіпіся ж, нє?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:44
Бывший мэр Москвы г-н Лужков специально объявил проект по созданию десяти, по-моему, классов с обучением на мове в Москве. Итог: был "набран" ОДИН ученик. Проект не стартовал. В Сети об этом можно почитать, если хорошенько поискать.
Это к вопросу о ценности мовы для украинцев заграницей.
Второй пример, о том же.
После первого майдана под торжественные фанфары в Киеве собрали и отправили в Россию автобус для "пидняття свидомости" украинцев в приграничных областях России.
Возглавил этот проект один из широко известных братыв Горынив - кто жил, тот помнит это.
Никто им не препятствовал, прокатились ребятки за бюджетные денежки и вернулись.
Я читал отчёт.
Ржал.
В Курской или Белгородской области даже зарегистрировано было какое-то общественное объединение украинцев. Они наряду с рыбаками и филателистами имели бесплатное помещение, куда иногда собирались попеть песни и проч. На пламенных западэньцив-эмиссаров майдана посмотрели очень косо, подарки взяли и даже не обещали вернуться.
На Кубани было так же, там даже хор какой-то был.
В общем, даже Горынь между строк признал проект провальным.
По уровню востребованности и реакция местных властей.
Как и в Польше, в Чехии и проч.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:46
отжеж перебріхувач та пересмикувач
даю шановному панству посилання де зрадіо ПЕРШИЙ почав стверджувати що русифікації не було:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4744040#p4744040
"Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства"
хоча самих історичних архівів та свідоцтв він не приводить але з таким апломбом заявляє.
а коли я запитав скільки ж було вищих навчальних закладів в урср де викладали на українській мові відразу спробував наїхати на мої помилки а коли не вийшло то взагалі заявив "сам доказуй". сам накинув на вентилятор а потім як дівчинка розкаперсонився коли не проканало.
браво. ще один злив зрадіо зараховано.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:53
Гений, ты не догоняешь? Да, я утверждал! Но в подкрепление своего утверждения я дал набор доказательств!
Ты утверждаешь обратное? Ок - давай свои доказательства. Жду!
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:54
Re: Політичні дискусії
Ну так её и не было.
До тех пор, пока живы мы - реальные свидетели времени - вятровичам и таким как вы не удастся извратить прошлое.
Как бы громко вы не кричали, как бы не старались заткнуть рты другим и какие бы источники информации вы не запрещали и не уничтожали.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:57
я не стверджую нічого. я вимагаю щоб ти доводив те що накидуєш на вентилятор.
коли ти стверджуєш що не було русифікації то от сам і доводь це.
твоя фотка нічого не доводить.
от кількість шкіл та ВНЗ доводять.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:04
Прикольно
1 В СРСР-русифікації не було... - я кажу що була , бо мені треба було читати художню літературу надруковану в Кишеневі російською мовою-бо примірників українською не було у Львові.
2 В Україні в 2019 році-община подає заяву і отримує ДОДАТКОВО 20 млн грн для компютеризації коледжу з російською мовою навчання - це українізація чи толератне ставлення до російськомовних?
3 Чому в 2014 російськомовна община в ОРДЛО не звернулась з такою ж пропозицією до місцевих органів влади а вирішила воювати?
4 Я для зняття спекуляцій ввівби закон про мови з наступною преамбулою
Україна розгляне запитання від інших держав стосовно мов нацменшин тільки в тому випадку,коли в Державі яка звертається мовне питання для Українців вирішене краще ніж мовне питання для нацменшини (титульної нації держави яка звертається)в Україні
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:04
А зачем орать то жирным шрифтом?
Да, не было ВУЗов с преподаванием полностью на украинском языке.
А что, надо было? Думаете на русском хуже готовили авиаконструкторов, на украинском они бы лучше конструировали?
А профессуру украиноговорящую где найти было, чтобы все курсы в универах ими закрыть? Во Львове? Так в Лемберге и польском Lwowe украинских профессоров не готовили, откуда ж им было во Львове взяться?
Но не переживайте. Скоро на Антонове вымрут последние отсталые могикане, подготовленные на русском языке и начнется прорыв, свершаемый более высококлассными украиномовными конструкторами
PS. А вообще непонятно, зачем опять отвлекать на пустопорожние дискуссии про языки, если Рада прямо сейчас дает реально больше зрады Есть же где оттянуться, а вы опять заезженную пластинку ставите..
Востаннє редагувалось fokus в Вів 10 вер, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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