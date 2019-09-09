Додано: Вів 10 вер, 2019 16:44

Бывший мэр Москвы г-н Лужков специально объявил проект по созданию десяти, по-моему, классов с обучением на мове в Москве. Итог: был "набран" ОДИН ученик. Проект не стартовал. В Сети об этом можно почитать, если хорошенько поискать.

Это к вопросу о ценности мовы для украинцев заграницей.



Второй пример, о том же.

После первого майдана под торжественные фанфары в Киеве собрали и отправили в Россию автобус для "пидняття свидомости" украинцев в приграничных областях России.

Возглавил этот проект один из широко известных братыв Горынив - кто жил, тот помнит это.

Никто им не препятствовал, прокатились ребятки за бюджетные денежки и вернулись.

Я читал отчёт.

Ржал.

В Курской или Белгородской области даже зарегистрировано было какое-то общественное объединение украинцев. Они наряду с рыбаками и филателистами имели бесплатное помещение, куда иногда собирались попеть песни и проч. На пламенных западэньцив-эмиссаров майдана посмотрели очень косо, подарки взяли и даже не обещали вернуться.

На Кубани было так же, там даже хор какой-то был.

В общем, даже Горынь между строк признал проект провальным.



По уровню востребованности и реакция местных властей.

Как и в Польше, в Чехии и проч.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.