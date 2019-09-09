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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:05
mephala написав:
от кількість шкіл та ВНЗ доводять.
В таком случае, в рамках предложенной вами логики
, современное состояние дел в языковом соотношении детских садиков, школ и ВУЗов демонстрирует факт вопиющей насильственной украинизации.
Что, кстати, отлично оттеняется, с одной стороны, количеством сбегающих (от украинизации в том числе) с Украины в другие страны абитуриентов и, с другой, нулевым их притоком из Крыма.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:05
Kudrjavuy написав: shapo написав:
На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.
Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.
А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет.
Ооооо....!
Вы "в просак попали".
Как раз "землячества" и являются центрами с объединениями смотрящих с национальным подтекстом.
Или Вы уже забыли, как землячество жаловалось на "адвоката Э.Багирова", о том, что взял деньги, на решение вопросов и кинул?
Землячества это из другой области.
В Киеве есть Черновицкое,Черниговское, Винницкое и т.д. землячества.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:07
Баблонавт написав:
Ну так её и не было.
До тех пор, пока живы мы - реальные свидетели времени - вятровичам и таким как вы не удастся извратить прошлое.
Как бы громко вы не кричали, как бы не старались заткнуть рты другим и какие бы источники информации вы не запрещали и не уничтожали.
В Білорусі її теж "немає", як і немає білоруської мови, в широкому вжитку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:08
lapay написав: shapo написав:
Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то.
Це в приватному порядку, держпідтримки немає, в раші тим паче. Де, в Україні, в приватному порядку, офіційно функціонують російські громади зі своїми церквами, школами, культурними центрами?
Тому і в РФ немає українських.
Что значит нет ? Они запрещены или просто не организованы самими украинцами?
Во Львове русскоязычная школа откуда появилась?Садовой взятку взял или на мусор обменял?
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:12
shapo написав:
Что значит нет ? Они запрещены или просто не организованы самими украинцами?
Во Львове русскоязычная школа откуда появилась?Садовой взятку взял или на мусор обменял?
Те і означає. Немає в нас організованих російських громад. У Львові функціонує чотири російськомовних школи, які фінансує держава.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:14
lapay написав: shapo написав:
Например, в Киеве функционирует в здании Израильского посольства. при синагоге и еще где-то.
Це в приватному порядку, держпідтримки немає, в раші тим паче. Де, в Україні, в приватному порядку, офіційно функціонують російські громади зі своїми церквами, школами, культурними центрами?
Тому і в РФ немає українських.
Ваше двуличие не имеет границ.
Ролик с Ютуба, нападение правосеков на российский культурный центр.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:15
mephala написав:
коли ти стверджуєш що не було русифікації то от сам і доводь це.
твоя фотка нічого не доводить.
от кількість шкіл та ВНЗ доводять.
По-перше, ти спрощуєшь мою позицію - я НЕ писал, що русифікації не було. Я писав, що НЕ було НАСИЛЬНИЦЬКОЇ проактивної русифікації. Українська і російська вільно конкурували за носіїв.
Щодо моїх доказів - хто ти такий, щоб їх відбраковувати?
Особисто не сприймаєшь - ок, залишайся зі своїм баченням.
Але не потрібно мені вказувати, де ці докази шукати. Коли вважаєшь, що саме співвідношення ВУЗів є кльочовим у питанні - наведи дані, і ми їх обговоримо
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:17
Баблонавт написав: mephala написав:
от кількість шкіл та ВНЗ доводять.
В таком случае, в рамках предложенной вами логики
, современное состояние дел в языковом соотношении детских садиков, школ и ВУЗов демонстрирует факт вопиющей насильственной украинизации.
Что, кстати, отлично оттеняется, с одной стороны, количеством сбегающих (от украинизации в том числе) с Украины в другие страны абитуриентов и, с другой, нулевым их притоком из Крыма.
у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.
і на відміну від усср зараз можна відкрити ВНЗ на будь якій мові яко у вас буде таке бажання. а от за часів усср відкрити ВНЗ ні іншій мові було не можливо.
Востаннє редагувалось mephala
в Вів 10 вер, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:20
shapo написав: Kudrjavuy написав: shapo написав:
На Донбассе равно как и в Крыму никто никогда на украинском не говорил за исключением украинских сел.
Что творится в ОРДЛО и кто и откуда что выкапывал не знаю - вам виднее, т.к. вы там, наверное,и были и сейчас бываете.А община это основа любого гражданского общества,но в бывшем СССР она хорошо функционирует только в патриархальных районах Кавказа и Средней Азии, в Украине и России ее нет.
Ооооо....!
Вы "в просак попали".
Как раз "землячества" и являются центрами с объединениями смотрящих с национальным подтекстом.
Или Вы уже забыли, как землячество жаловалось на "адвоката Э.Багирова", о том, что взял деньги, на решение вопросов и кинул?
Землячества это из другой области.
В Киеве есть Черновицкое,Черниговское, Винницкое и т.д. землячества.
Как раз на Донбассе и была отработана правильная система "разделения интересов" - ибо системно и централизованно платилась мзда криминалу во власти.
В итоге все законопослушные и честные оказывались в "аутсайдерах" - по нации это были кто?
Пример я Вам уже приводил: "Куля в лоба" и "Плотва" - что и кто их объединяет?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:21
Баблонавт написав: mephala написав:
от кількість шкіл та ВНЗ доводять.
В таком случае, в рамках предложенной вами логики
, современное состояние дел в языковом соотношении детских садиков, школ и ВУЗов демонстрирует факт вопиющей насильственной украинизации.
Что, кстати, отлично оттеняется, с одной стороны, количеством сбегающих (от украинизации в том числе) с Украины в другие страны абитуриентов и, с другой, нулевым их притоком из Крыма.
Думаю, что сам по себе украинский язык обучения не является негативным фактором, влияющим на отток студентов в другие страны. Но он и не дает студентам никаких преимуществ.
Потому что настоящая причина эмиграции - это украинская экономика. Был бы украинский работодатель сильным, открывал бы он представительства если не по всему миру, то хотя бы по всему региону, учились бы студенты на украинском за милу душу.
Но молодежь не обманешь псевдо-патриотическими штучками - они прагматы. И понимают, что мир не заканчивается Украиной - им конкурировать за рабочие места и с россиянами, и с европейцами, и с американцами, и, возможно, даже китайцами
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