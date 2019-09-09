И почему Львов на пару с государством финансирует такое гнездо сепаратизма?
Как не углядели за 5 лет во Львове? Или от львовянки Гриневич зрада и искать нужно в Киеве?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:22
И почему Львов на пару с государством финансирует такое гнездо сепаратизма?
Как не углядели за 5 лет во Львове? Или от львовянки Гриневич зрада и искать нужно в Киеве?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:23
Есть категория людей, неспособных к обучению даже на своих ошибках.
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В игнор-лист.
А вообще, если резюмировать - Украина взяла от СССР почти все его ошибки, но почему-то глупо рассталась со всеми его достижениями.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:25
Понятия не имею кто и кого по нации определяет.
У вас, видимо, есть неопровержимые данные о этнической бедности, этническом богатстве и этнической преступности в Украине по областям.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:25
Re: Політичні дискусії
Перед внесением в игнор увидел корректировку текста.
Комментирую: ЧУШЬ!
Вы не знаете Законов Украилы, в т.ч. про образование.
По-прежнему в игнор-лист, навсегда.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:29
ой я не можу. вільно конкурували за носіїв. це яким чином? позбавивши можливості отримати вищу освіту на українській мові?
і якщо ти стверджуєш що не було насильницької русифікації то тоді розшифруй що саме ти розумієш під терміном "насильницька"
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:31
ну і слава Богу.
менше рузькомирців читати які самі нічого не петрають але апломбу хоч греблю гати.
ще й Законами України бравують які самі і не знають.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:31
Re: Політичні дискусії
Я це і мав на увазі. Наразі вже немає в Україні організованих російських осередків, як вже немає українського культурного центру в Москві.
Чому немає - очевидно, принаймі для тих, хто хоч трохи розбирається в ситуації між двома країнами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:32
А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает?
У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.
А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:32
Re: Політичні дискусії
Всё же меня просто шокирует системное "забывание" единственной "национальной идеи" чумы, культивируемый для тех, что во власти(этим отличается "третья Хазария"):
- Нацарював ... - тай втік!
Пока она системно не будет взломана - будет откровенное "шоу". При чём официально управляемая из-вне.(со времён монголо-татарского ига ничего для аборигенов не изменилось - только бежать)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 вер, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:33
Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке.
В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.
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