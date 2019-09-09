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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 39413942394339443945>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
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Радикальна партія
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1
Самопоміч
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2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:22

  lapay написав:
  shapo написав:Во Львове русскоязычная школа откуда появилась?Садовой взятку взял или на мусор обменял?

Те і означає. Немає в нас організованих російських громад. У Львові функціонує чотири російськомовних школи, які фінансує держава.


И почему Львов на пару с государством финансирует такое гнездо сепаратизма?
Как не углядели за 5 лет во Львове? Или от львовянки Гриневич зрада и искать нужно в Киеве?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:23

  mephala написав:
  Баблонавт написав:
  mephala написав:от кількість шкіл та ВНЗ доводять.

В таком случае, в рамках предложенной вами логики, современное состояние дел в языковом соотношении детских садиков, школ и ВУЗов демонстрирует факт вопиющей насильственной украинизации.

Что, кстати, отлично оттеняется, с одной стороны, количеством сбегающих (от украинизации в том числе) с Украины в другие страны абитуриентов и, с другой, нулевым их притоком из Крыма.

у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.

Есть категория людей, неспособных к обучению даже на своих ошибках.
No comments.
В игнор-лист.


А вообще, если резюмировать - Украина взяла от СССР почти все его ошибки, но почему-то глупо рассталась со всеми его достижениями.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:25

  shapo написав:Землячества это из другой области.
В Киеве есть Черновицкое,Черниговское, Винницкое и т.д. землячества.



  Kudrjavuy написав:Как раз на Донбассе и была отработана правильная система "разделения интересов" - ибо системно и централизованно платилась мзда криминалу во власти.
В итоге все законопослушные и честные оказывались в "аутсайдерах" - по нации это были кто?
Пример я Вам уже приводил: "Куля в лоба" и "Плотва" - что и кто их объединяет?


Понятия не имею кто и кого по нации определяет.
У вас, видимо, есть неопровержимые данные о этнической бедности, этническом богатстве и этнической преступности в Украине по областям.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:25

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:і на відміну від усср зараз можна відкрити ВНЗ на будь якій мові яко у вас буде таке бажання.

Перед внесением в игнор увидел корректировку текста.
Комментирую: ЧУШЬ!
Вы не знаете Законов Украилы, в т.ч. про образование.
По-прежнему в игнор-лист, навсегда.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:29

  zРадио написав:
  mephala написав:коли ти стверджуєш що не було русифікації то от сам і доводь це.
твоя фотка нічого не доводить.
от кількість шкіл та ВНЗ доводять.


По-перше, ти спрощуєшь мою позицію - я НЕ писал, що русифікації не було. Я писав, що НЕ було НАСИЛЬНИЦЬКОЇ проактивної русифікації. Українська і російська вільно конкурували за носіїв.

Щодо моїх доказів - хто ти такий, щоб їх відбраковувати? :mrgreen: Особисто не сприймаєшь - ок, залишайся зі своїм баченням.

Але не потрібно мені вказувати, де ці докази шукати. Коли вважаєшь, що саме співвідношення ВУЗів є кльочовим у питанні - наведи дані, і ми їх обговоримо

ой я не можу. вільно конкурували за носіїв. це яким чином? позбавивши можливості отримати вищу освіту на українській мові?
і якщо ти стверджуєш що не було насильницької русифікації то тоді розшифруй що саме ти розумієш під терміном "насильницька"
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  Баблонавт написав:
  mephala написав:і на відміну від усср зараз можна відкрити ВНЗ на будь якій мові яко у вас буде таке бажання.

Перед внесением в игнор увидел корректировку текста.
Комментирую: ЧУШЬ!
Вы не знаете Законов Украилы, в т.ч. про образование.
По-прежнему в игнор-лист, навсегда.

ну і слава Богу.
менше рузькомирців читати які самі нічого не петрають але апломбу хоч греблю гати.
ще й Законами України бравують які самі і не знають.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:31

Re: Політичні дискусії

  Баблонавт написав:Ваше двуличие не имеет границ.
Ролик с Ютуба, нападение правосеков на российский культурный центр.

Я це і мав на увазі. Наразі вже немає в Україні організованих російських осередків, як вже немає українського культурного центру в Москві.
Чому немає - очевидно, принаймі для тих, хто хоч трохи розбирається в ситуації між двома країнами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:32

  mephala написав:у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.


А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает?
У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.

А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

Всё же меня просто шокирует системное "забывание" единственной "национальной идеи" чумы, культивируемый для тех, что во власти(этим отличается "третья Хазария"):
- Нацарював ... - тай втік!

Пока она системно не будет взломана - будет откровенное "шоу". При чём официально управляемая из-вне.(со времён монголо-татарского ига ничего для аборигенов не изменилось - только бежать)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 вер, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:33

  lapay написав:
  shapo написав:Что значит нет ? Они запрещены или просто не организованы самими украинцами?
Во Львове русскоязычная школа откуда появилась?Садовой взятку взял или на мусор обменял?

Те і означає. Немає в нас організованих російських громад. У Львові функціонує чотири російськомовних школи, які фінансує держава.


Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке.
В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.
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