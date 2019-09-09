Шо таке - виявлеється, під кіпою, грачі Васнецова зробили ватне гніздо, яке скоро розлетиться на шмаття, бо скрєпи рушаться?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:35
Re: Політичні дискусії
Шо таке - виявлеється, під кіпою, грачі Васнецова зробили ватне гніздо, яке скоро розлетиться на шмаття, бо скрєпи рушаться?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:37
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:37
Первую часть всецело поддержу, а по второй будет замечание - Украина рассталась далеко не со всеми достижениями СССР. За энергетику, химию, металлургию, оружие и пищевую промышленность до сих пор баталии не на жизнь, а на смерть - настолько интересны для извлечения прибыли эти достижения по сей день
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:44
По принятому Закону о языках:
Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В младшей школе и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинств. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп.
Где вы здесь видите возможность юридического существования русскоязычных школ ?
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:46
в країні близько 80% українців. який ще референдум потрібен?
хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.
і багато батьків в усср обирали російськомовні школи по одній причині - тому що ВСІ ВНЗ були на російській мові. ті хто планував навчатися у ВНЗ логічно і дитину віддавали до російської школи щоб не травмувати дітей при зміні мови навчання. адже спробуй поясни дитині чому вона 10 років навчалася українською а тут хопа і повинна за літні канікули перенавчитися на російську. хочете сказати це не насильство для дітей які ходили до україномовних шкіл??? ви самі через це проходили??? чи батьки по "зрадницьки" вас заздалегідь віддали до російськомовної школи?
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:48
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:55
Простите, но для того, чтобы достижения оставались ДОСТИЖЕНИЯМИ, их нужно постоянно развивать.
СССР нет уже 28 лет.
Вы действительно считаете, что Украина должным образом поддерживает и развивает всё, что Вы перечислили?
Вот поэтому я и использовал термин "рассталась".
Вы верно указали, что наши олигархи глотки друг другу рвут в борьбе за экономические объекты СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ. И они же почему-то намертво игнорируют "современные украинские заводы, комбинаты и наукоёмкие производства".
Это ещё один верный штрих к портрету современной Украины.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:03
Сам хоть понял что написал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:04
Это был толстый троллинг ура-патриотов, практически в полном составе подключившихся к дискуссии. Они очень не любят совок, но даже не задумываются, что не включили бы без него свои компьютеры, с которых выражают к нему презрение.
В 2018-м году Украина произвела 159,4 млрд кВтч электроэнергии. Из них 154,8 млрд - на ЭС советской постройки и 4,6 млрд - на станциях, построенных за последние 28 лет... Занавес
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 10 вер, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:05
Re: Політичні дискусії
В молодших класах можна. Я посилання не вигадав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|