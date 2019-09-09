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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:35

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И почему Львов на пару с государством финансирует такое гнездо сепаратизма?
Как не углядели за 5 лет во Львове? Или от львовянки Гриневич зрада и искать нужно в Киеве?

Шо таке - виявлеється, під кіпою, грачі Васнецова зробили ватне гніздо, яке скоро розлетиться на шмаття, бо скрєпи рушаться?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:37

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке.

http://tvoemisto.tv/news/u_chotyroh_shk ... 98889.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:37

  Баблонавт написав:А вообще, если резюмировать - Украина взяла от СССР почти все его ошибки, но почему-то глупо рассталась со всеми его достижениями.


Первую часть всецело поддержу, а по второй будет замечание - Украина рассталась далеко не со всеми достижениями СССР. За энергетику, химию, металлургию, оружие и пищевую промышленность до сих пор баталии не на жизнь, а на смерть - настолько интересны для извлечения прибыли эти достижения по сей день :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:44

  lapay написав:
  freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке.

http://tvoemisto.tv/news/u_chotyroh_shk ... 98889.html


По принятому Закону о языках:

Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В младшей школе и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинств. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп.

Где вы здесь видите возможность юридического существования русскоязычных школ ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:46

  zРадио написав:
  mephala написав:у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.


А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает?
У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.

А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия

в країні близько 80% українців. який ще референдум потрібен?
хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.
і багато батьків в усср обирали російськомовні школи по одній причині - тому що ВСІ ВНЗ були на російській мові. ті хто планував навчатися у ВНЗ логічно і дитину віддавали до російської школи щоб не травмувати дітей при зміні мови навчання. адже спробуй поясни дитині чому вона 10 років навчалася українською а тут хопа і повинна за літні канікули перенавчитися на російську. хочете сказати це не насильство для дітей які ходили до україномовних шкіл??? ви самі через це проходили??? чи батьки по "зрадницьки" вас заздалегідь віддали до російськомовної школи?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:48

  mephala написав:хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.


Вы хоть читали принятый Закон о языках ? Нельзя открыть иноязычную школу.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:55

  zРадио написав:
  Баблонавт написав:А вообще, если резюмировать - Украина взяла от СССР почти все его ошибки, но почему-то глупо рассталась со всеми его достижениями.


Первую часть всецело поддержу, а по второй будет замечание - Украина рассталась далеко не со всеми достижениями СССР. За энергетику, химию, металлургию, оружие и пищевую промышленность до сих пор баталии не на жизнь, а на смерть - настолько интересны для извлечения прибыли эти достижения по сей день :mrgreen:

Простите, но для того, чтобы достижения оставались ДОСТИЖЕНИЯМИ, их нужно постоянно развивать.
СССР нет уже 28 лет.
Вы действительно считаете, что Украина должным образом поддерживает и развивает всё, что Вы перечислили? :lol:
Вот поэтому я и использовал термин "рассталась".


Вы верно указали, что наши олигархи глотки друг другу рвут в борьбе за экономические объекты СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ. И они же почему-то намертво игнорируют "современные украинские заводы, комбинаты и наукоёмкие производства". :D
Это ещё один верный штрих к портрету современной Украины.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:03

  lapay написав:
  shapo написав:И почему Львов на пару с государством финансирует такое гнездо сепаратизма?
Как не углядели за 5 лет во Львове? Или от львовянки Гриневич зрада и искать нужно в Киеве?

Шо таке - виявлеється, під кіпою, грачі Васнецова зробили ватне гніздо, яке скоро розлетиться на шмаття, бо скрєпи рушаться?

Сам хоть понял что написал?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:04

  Баблонавт написав:Простите, но для того, чтобы достижения оставались ДОСТИЖЕНИЯМИ, их нужно постоянно развивать.
СССР нет уже 28 лет.
Вы действительно считаете, что Украина должным образом поддерживает и развивает всё, что Вы перечислили? :lol:
Вот поэтому я и использовал термин "рассталась".


Это был толстый троллинг ура-патриотов, практически в полном составе подключившихся к дискуссии. Они очень не любят совок, но даже не задумываются, что не включили бы без него свои компьютеры, с которых выражают к нему презрение.

В 2018-м году Украина произвела 159,4 млрд кВтч электроэнергии. Из них 154,8 млрд - на ЭС советской постройки и 4,6 млрд - на станциях, построенных за последние 28 лет... Занавес
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 10 вер, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:05

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По принятому Закону о языках:

Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В младшей школе и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинств. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп.

Где вы здесь видите возможность юридического существования русскоязычных школ ?

В молодших класах можна. Я посилання не вигадав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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