Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке. В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.
mephala написав:хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.
Вы хоть читали принятый Закон о языках ? Нельзя открыть иноязычную школу.
ну повісити вивіску так не дозволено. але ж народ у нас хитрий. відкриє українську школу з одним українським класом. а всі інші групи (класи) забабахає на мові нацменшинства. в законі про співвідношення класів я не бачив нічого.
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html
Перша перемога над зеленим реваншем.
Понравился один из родителей иска - "полiтична партiя "Демократична сокира".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.