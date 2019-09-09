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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3942394339443945

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:05

  freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке.
В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.

В Киеве уже лет 20 таких классов нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:09

  freeze написав:
  mephala написав:хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.

Вы хоть читали принятый Закон о языках ? Нельзя открыть иноязычную школу.

ну повісити вивіску так не дозволено. але ж народ у нас хитрий.
відкриє українську школу з одним українським класом.
а всі інші групи (класи) забабахає на мові нацменшинства.
в законі про співвідношення класів я не бачив нічого.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В 2018-м году Украина произвела 159,4 млрд кВтч электроэнергии. Из них 154,8 млрд - на ЭС советской постройки и 4,6 млрд - на станциях, построенных за последние 28 лет... Занавес

А що, в інших індустріальних країнах не так? В тих, в яких споживання зменшилось, а не збільшилось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:14

  lapay написав:
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html

Перша перемога над зеленим реваншем.

Понравился один из родителей иска - "полiтична партiя "Демократична сокира". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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