zРадио написав:

mephala написав: у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.

у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.

А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает?У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия