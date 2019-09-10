Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Что значит нет ? Они запрещены или просто не организованы самими украинцами? Во Львове русскоязычная школа откуда появилась?Садовой взятку взял или на мусор обменял?
Те і означає. Немає в нас організованих російських громад. У Львові функціонує чотири російськомовних школи, які фінансує держава.
Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке. В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.
Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В младшей школе и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинств. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп.
Где вы здесь видите возможность юридического существования русскоязычных школ ?
mephala написав:у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.
А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает? У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.
А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия
в країні близько 80% українців. який ще референдум потрібен? хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи. і багато батьків в усср обирали російськомовні школи по одній причині - тому що ВСІ ВНЗ були на російській мові. ті хто планував навчатися у ВНЗ логічно і дитину віддавали до російської школи щоб не травмувати дітей при зміні мови навчання. адже спробуй поясни дитині чому вона 10 років навчалася українською а тут хопа і повинна за літні канікули перенавчитися на російську. хочете сказати це не насильство для дітей які ходили до україномовних шкіл??? ви самі через це проходили??? чи батьки по "зрадницьки" вас заздалегідь віддали до російськомовної школи?
Баблонавт написав:А вообще, если резюмировать - Украина взяла от СССР почти все его ошибки, но почему-то глупо рассталась со всеми его достижениями.
Первую часть всецело поддержу, а по второй будет замечание - Украина рассталась далеко не со всеми достижениями СССР. За энергетику, химию, металлургию, оружие и пищевую промышленность до сих пор баталии не на жизнь, а на смерть - настолько интересны для извлечения прибыли эти достижения по сей день
Простите, но для того, чтобы достижения оставались ДОСТИЖЕНИЯМИ, их нужно постоянно развивать. СССР нет уже 28 лет. Вы действительно считаете, что Украина должным образом поддерживает и развивает всё, что Вы перечислили? Вот поэтому я и использовал термин "рассталась".
Вы верно указали, что наши олигархи глотки друг другу рвут в борьбе за экономические объекты СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ. И они же почему-то намертво игнорируют "современные украинские заводы, комбинаты и наукоёмкие производства". Это ещё один верный штрих к портрету современной Украины.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В младшей школе и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинств. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп.
Где вы здесь видите возможность юридического существования русскоязычных школ ?
В молодших класах можна. Я посилання не вигадав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке. В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.
mephala написав:хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.
Вы хоть читали принятый Закон о языках ? Нельзя открыть иноязычную школу.
ну повісити вивіску так не дозволено. але ж народ у нас хитрий. відкриє українську школу з одним українським класом. а всі інші групи (класи) забабахає на мові нацменшинства. в законі про співвідношення класів я не бачив нічого.