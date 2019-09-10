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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:14

  lapay написав:
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html

Перша перемога над зеленим реваншем.

Понравился один из подателей иска - "полiтична партiя "Демократична сокира". :)
Хорошо, что не гильотина. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2019 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:32

  zРадио написав:Это был толстый троллинг ура-патриотов, практически в полном составе подключившихся к дискуссии. Они очень не любят совок, но даже не задумываются, что не включили бы без него свои компьютеры, с которых выражают к нему презрение.

Не толстый троллинг, а тупое повторение тобой мантры, мол, не было бы совка, не было бы электроэнергии.
В остальных странах, совка не было, но электричество было.
К тому же, из других стран оборудование поставлялось
Днепрогэс
Оборудование, поставлявшееся на строительство станции
Германия (заводы Круппа)
лесопильный завод — Гамбург,
высоковольтный трансформатор для испытательной лаборатории Днепростроя — Дрезден,
трансформаторы для временной подстанции Кичкаса — Нюрнберг,
паровые турбины временной станции — Мангейм,
камнедробилки — Магдебург.
Чехия
Витковицкие заводы делали детали для мостов Стрелецкого из силициевой стали[25] — Моравская Острава.
США
General Electric — гидротурбины.

Не было бы Германии, не было бы ДнепроГЭС. Я правильно понял мысль ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:34

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:
  mephala написав:хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.

Вы хоть читали принятый Закон о языках ? Нельзя открыть иноязычную школу.

ну повісити вивіску так не дозволено. але ж народ у нас хитрий.
відкриє українську школу з одним українським класом.
а всі інші групи (класи) забабахає на мові нацменшинства.
в законі про співвідношення класів я не бачив нічого.


Обучение на языках нацменьшинств возможно только в начальной школе.
Я не знаю ни одной чисто начальной школы в стране. Кто отдаст ребенка в школу, где есть только начальные классы, а потом надо ребенка отдавать в другую школу, это ерундистика.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:36

  pesikot написав:Не толстый троллинг, а тупое повторение тобой мантры, мол, не было бы совка, не было бы электроэнергии.
В остальных странах, совка не было, но электричество было.


Внимательнее читай - речь шла об износе. Так вот 3% замещения фондов за 28 лет - это критически мало. Тебе ли, бухгалтеру, об этом не знать. Да, ЭС - объекты длинной эксплуатации, но не настолько же...
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:43

Посмотрел как голосовали сегодня депутаты.

Голос плотно спелся со Слугой народа, фактически Голос можно считать продавшимися или подконтрольными.

Во фракции Слуга народа два красавца - Дубинский и Бужинский, по фиг голосуют враздрай от толпы как хотят, или не голосуют, или воздерживаются.

Эпицентровский Герега, я не сомневался в его продажности, в прошлом активный БПП-шник, теперь тупо поддерживает все голосования Слуги народа, хотя числится внефракционным.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:43

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:Вы хоть читали принятый Закон о языках ? Нельзя открыть иноязычную школу.

ну повісити вивіску так не дозволено. але ж народ у нас хитрий.
відкриє українську школу з одним українським класом.
а всі інші групи (класи) забабахає на мові нацменшинства.
в законі про співвідношення класів я не бачив нічого.


Обучение на языках нацменьшинств возможно только в начальной школе.
Я не знаю ни одной чисто начальной школы в стране. Кто отдаст ребенка в школу, где есть только начальные классы, а потом надо ребенка отдавать в другую школу, это ерундистика.

початкова школа це хіба окремий заклад?
як я розумію це просто перші 4 класи. а далі починаючи з п’ятого в цьому ж закладі продовжиться навчання на українській мові. ні в яку іншу школу не потрібно переводити.
корінним народам так взагалі можна середню освіту отримувати повністю на своїй мові.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:46

  19yuriy91 написав:любопытный анализ
https://www.youtube.com/watch?v=Q_BlrSMDf6g

Вы бы хоть указывали конкретнее.
Неужели Вы думаете, что у кого-то есть желание смотреть 1,5 часа бреда (или даже не бреда)?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:53

  mephala написав:корінним народам так взагалі можна середню освіту отримувати повністю на своїй мові.


Я так и вижу, что как всегда пытаетесь рассуждать о том, что понятия не имеете.
Обучение на языках нацменьшинств возможно только в начальных классах - еще раз попробуйте вникнуть в прочитанную фразу.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:58

  freeze написав:Посмотрел как голосовали сегодня депутаты.

Голос плотно спелся со Слугой народа, фактически Голос можно считать продавшимися или подконтрольными.

Во фракции Слуга народа два красавца - Дубинский и Бужинский, по фиг голосуют враздрай от толпы как хотят, или не голосуют, или воздерживаются.

Эпицентровский Герега, я не сомневался в его продажности, в прошлом активный БПП-шник, теперь тупо поддерживает все голосования Слуги народа, хотя числится внефракционным.


А как вам Геращенко, назвавшая депутатов Слуги "зелеными человечками, оккупировавшими Раду вслед за Крымом"?

Снова блокирование трибун, снова разжигание ненависти. Я некогда выражал позицию, что во власти должен быть баланс интересов, поэтому сильная оппозиция нужна - так вот, не отказываюсь от самого принципа, но забираю слова о необходимости ПЕСа в системе противовесов - этим радикалам и экстремистам нечего делать в Парламенте!
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:58

  freeze написав:
  mephala написав:корінним народам так взагалі можна середню освіту отримувати повністю на своїй мові.


Я так и вижу, что как всегда пытаетесь рассуждать о том, что понятия не имеете.
Обучение на языках нацменьшинств возможно только в начальных классах - еще раз попробуйте вникнуть в прочитанную фразу.

ви мене звинувачуєте в не розумінні а самі не розумієте чим відрізняється нацменшинство від корінного народу?
порекомендую вам те саме що й ви мені - спробуйте зрозуміти що написано в Законі.
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