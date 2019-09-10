Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud ... 56350.html
Перша перемога над зеленим реваншем.
Понравился один из подателей иска - "полiтична партiя "Демократична сокира". Хорошо, что не гильотина.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2019 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Это был толстый троллинг ура-патриотов, практически в полном составе подключившихся к дискуссии. Они очень не любят совок, но даже не задумываются, что не включили бы без него свои компьютеры, с которых выражают к нему презрение.
Не толстый троллинг, а тупое повторение тобой мантры, мол, не было бы совка, не было бы электроэнергии. В остальных странах, совка не было, но электричество было. К тому же, из других стран оборудование поставлялось Днепрогэс
Оборудование, поставлявшееся на строительство станции Германия (заводы Круппа) лесопильный завод — Гамбург, высоковольтный трансформатор для испытательной лаборатории Днепростроя — Дрезден, трансформаторы для временной подстанции Кичкаса — Нюрнберг, паровые турбины временной станции — Мангейм, камнедробилки — Магдебург. Чехия Витковицкие заводы делали детали для мостов Стрелецкого из силициевой стали[25] — Моравская Острава. США General Electric — гидротурбины.
Не было бы Германии, не было бы ДнепроГЭС. Я правильно понял мысль ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
mephala написав:хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.
Вы хоть читали принятый Закон о языках ? Нельзя открыть иноязычную школу.
ну повісити вивіску так не дозволено. але ж народ у нас хитрий. відкриє українську школу з одним українським класом. а всі інші групи (класи) забабахає на мові нацменшинства. в законі про співвідношення класів я не бачив нічого.
Обучение на языках нацменьшинств возможно только в начальной школе. Я не знаю ни одной чисто начальной школы в стране. Кто отдаст ребенка в школу, где есть только начальные классы, а потом надо ребенка отдавать в другую школу, это ерундистика.
pesikot написав:Не толстый троллинг, а тупое повторение тобой мантры, мол, не было бы совка, не было бы электроэнергии. В остальных странах, совка не было, но электричество было.
Внимательнее читай - речь шла об износе. Так вот 3% замещения фондов за 28 лет - это критически мало. Тебе ли, бухгалтеру, об этом не знать. Да, ЭС - объекты длинной эксплуатации, но не настолько же...
freeze написав:Вы хоть читали принятый Закон о языках ? Нельзя открыть иноязычную школу.
ну повісити вивіску так не дозволено. але ж народ у нас хитрий. відкриє українську школу з одним українським класом. а всі інші групи (класи) забабахає на мові нацменшинства. в законі про співвідношення класів я не бачив нічого.
Обучение на языках нацменьшинств возможно только в начальной школе. Я не знаю ни одной чисто начальной школы в стране. Кто отдаст ребенка в школу, где есть только начальные классы, а потом надо ребенка отдавать в другую школу, это ерундистика.
початкова школа це хіба окремий заклад? як я розумію це просто перші 4 класи. а далі починаючи з п’ятого в цьому ж закладі продовжиться навчання на українській мові. ні в яку іншу школу не потрібно переводити. корінним народам так взагалі можна середню освіту отримувати повністю на своїй мові.
freeze написав:Посмотрел как голосовали сегодня депутаты.
Голос плотно спелся со Слугой народа, фактически Голос можно считать продавшимися или подконтрольными.
Во фракции Слуга народа два красавца - Дубинский и Бужинский, по фиг голосуют враздрай от толпы как хотят, или не голосуют, или воздерживаются.
Эпицентровский Герега, я не сомневался в его продажности, в прошлом активный БПП-шник, теперь тупо поддерживает все голосования Слуги народа, хотя числится внефракционным.
А как вам Геращенко, назвавшая депутатов Слуги "зелеными человечками, оккупировавшими Раду вслед за Крымом"?
Снова блокирование трибун, снова разжигание ненависти. Я некогда выражал позицию, что во власти должен быть баланс интересов, поэтому сильная оппозиция нужна - так вот, не отказываюсь от самого принципа, но забираю слова о необходимости ПЕСа в системе противовесов - этим радикалам и экстремистам нечего делать в Парламенте!