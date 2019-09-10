Какие, пля, коренные народы здесь. Крымские татары что-ли ? Они на 99 процентов в Крыму ? А 1 процент рассеян по стране, какая может быть школа из пяти человек на районе ? Что за чушь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:08
Какие, пля, коренные народы здесь. Крымские татары что-ли ? Они на 99 процентов в Крыму ? А 1 процент рассеян по стране, какая может быть школа из пяти человек на районе ? Что за чушь.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:09
Народ, зачем вы спорите с мефалой?
Неужели до сих пор не поняли, что это пустая трата времени? Он будет крутиться как уж на сковородке, перекручивать ваши слова, повторять одно и то же и просто врать.
Доказать ему что-то не удастся - у него задача не выяснить истину, а доказать, что "совок" это ужасно, в самостийна Украина идёт от успеха к успеху. А По - "луч света в тёмном царстве".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:28
а до чого була тоді ваша репліка коли я сказав що корінні народи можуть отримувати середню освіту на своїй рідній мові а ви звинуватили що я нічого не розумію і приплели нацменшинсва?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 10 вер, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:29
опача. любитель розмитих фраз щоб завжди можна було сприснути та навішувач ярликів проснувся
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:29
"Ой, я не можу".
То, о чём я чуть выше написал - доказать человеку ничего невозможно.
В Харькове дважды (возможно, ошибаюсь, но один раз было точно) пытались заставить перейти в универе на укр. мову. Ни преподавателям, ни студентам это сильно "не понравилось". Преподаватели не могли читать лекции по физике и математике на мове. И это быстро прекращали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:32
Ну и?
Что Вы этим доказали?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:33
десь, щось, колись. все як звичайно.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:35
Re: Політичні дискусії
А що совок довів що це чудово?
А чого ж тоді розсипався?
Може занадто озброювався?-що підписав договір про обмеження озброєнь..
Може тоді люди багато жили - що черги за всім від туалетного паперу до того ж паперу в сосисках
Може санкції які вводилдись? - що ,США завалювала ніжками Буша щоб з голоду не подохли...
В Україні живеться точно краще ніж в совку за будь-який проміжок часу
Так Зеленський тієї ж думки (до речі разом з гривнею і армією...)70% працюючих з Порошенко-зараз працюють з Зеленським
30% фракції СН-раніше підтримували БПП
Так проти чого і за що ви виступаєте?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:37
Потому что вы дурню пишите. Я спросил какие коренные народы могут получать образование на родном языке, можете привести список ?
И второй вопрос - как технически эту можливость осуществить, если на районе три татарина, один в первом, один в пятом, другой в десятом классе. Это специальная мертворожденная припарка для идиотов, которые ничего не понимают.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:41
Re: Політичні дискусії
Так може це проблема так званої харківської інтелегенції? які за 27 років не навчились читати фізику і математику на українській?
У Львові в 1982 році,львівська професура читала ці предмети на обох мовах, при чому на російській для тих груп в складі яких були іноземці( тобто один потік) на інших трьох лекції читались на українській...
А хтось тут кричав ополячення і так далі...
Саме спротив ополяченню і зробив львівян толерантними до мов
А бидлопогодження з усім перетворило харківян в знавців тільки одної мови ,та й та була мовою майбутніх окупантів.
Як бачимо москалі працювали тоньше
Німці спочатку завойовували-а вже потім боролись з іномовами
Москалики спочатку впроваджують мову-а потім лізуть її захищати..
Тому фашисти були обмежені Судетами-Австрією , а москалі навіть сірією не обмежуються,лізуть і туди з допомогою перебіжчиків з криму православя захищати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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