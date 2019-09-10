RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3942394339443945>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:08

  mephala написав:ви мене звинувачуєте в не розумінні а самі не розумієте чим відрізняється нацменшинство від корінного народу?
порекомендую вам те саме що й ви мені - спробуйте зрозуміти що написано в Законі.


Какие, пля, коренные народы здесь. Крымские татары что-ли ? Они на 99 процентов в Крыму ? А 1 процент рассеян по стране, какая может быть школа из пяти человек на районе ? Что за чушь.
freeze
4
 
Повідомлень: 12751
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5320 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:09

Народ, зачем вы спорите с мефалой?
Неужели до сих пор не поняли, что это пустая трата времени? Он будет крутиться как уж на сковородке, перекручивать ваши слова, повторять одно и то же и просто врать.
Доказать ему что-то не удастся - у него задача не выяснить истину, а доказать, что "совок" это ужасно, в самостийна Украина идёт от успеха к успеху. А По - "луч света в тёмном царстве".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14003
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4251 раз.
Подякували: 3945 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:28

  freeze написав:
  mephala написав:ви мене звинувачуєте в не розумінні а самі не розумієте чим відрізняється нацменшинство від корінного народу?
порекомендую вам те саме що й ви мені - спробуйте зрозуміти що написано в Законі.


Какие, пля, коренные народы здесь. Крымские татары что-ли ? Они на 99 процентов в Крыму ? А 1 процент рассеян по стране, какая может быть школа из пяти человек на районе ? Что за чушь.

а до чого була тоді ваша репліка коли я сказав що корінні народи можуть отримувати середню освіту на своїй рідній мові а ви звинуватили що я нічого не розумію і приплели нацменшинсва?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 10 вер, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 07.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:29

  ЛАД написав:Народ, зачем вы спорите с мефалой?
Неужели до сих пор не поняли, что это пустая трата времени? Он будет крутиться как уж на сковородке, перекручивать ваши слова, повторять одно и то же и просто врать.
Доказать ему что-то не удастся - у него задача не выяснить истину, а доказать, что "совок" это ужасно, в самостийна Украина идёт от успеха к успеху. А По - "луч света в тёмном царстве".

опача. любитель розмитих фраз щоб завжди можна було сприснути та навішувач ярликів проснувся
mephala
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 07.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:29

  mephala написав:.......
ой я не можу. вільно конкурували за носіїв. це яким чином? позбавивши можливості отримати вищу освіту на українській мові?
і якщо ти стверджуєш що не було насильницької русифікації то тоді розшифруй що саме ти розумієш під терміном "насильницька"

"Ой, я не можу".
То, о чём я чуть выше написал - доказать человеку ничего невозможно.
В Харькове дважды (возможно, ошибаюсь, но один раз было точно) пытались заставить перейти в универе на укр. мову. Ни преподавателям, ни студентам это сильно "не понравилось". Преподаватели не могли читать лекции по физике и математике на мове. И это быстро прекращали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14003
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4251 раз.
Подякували: 3945 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:32

  lapay написав:
  freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке.

http://tvoemisto.tv/news/u_chotyroh_shk ... 98889.html

Ну и?
Что Вы этим доказали?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14003
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4251 раз.
Подякували: 3945 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:33

  ЛАД написав:
  mephala написав:.......
ой я не можу. вільно конкурували за носіїв. це яким чином? позбавивши можливості отримати вищу освіту на українській мові?
і якщо ти стверджуєш що не було насильницької русифікації то тоді розшифруй що саме ти розумієш під терміном "насильницька"

"Ой, я не можу".
То, о чём я чуть выше написал - доказать человеку ничего невозможно.
В Харькове дважды (возможно, ошибаюсь, но один раз было точно) пытались заставить перейти в универе на укр. мову. Ни преподавателям, ни студентам это сильно "не понравилось". Преподаватели не могли читать лекции по физике и математике на мове. И это быстро прекращали.

десь, щось, колись. все як звичайно.
mephala
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 07.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:35

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:а доказать, что "совок" это ужасно,
А що совок довів що це чудово?
А чого ж тоді розсипався?
Може занадто озброювався?-що підписав договір про обмеження озброєнь..
Може тоді люди багато жили - що черги за всім від туалетного паперу до того ж паперу в сосисках
Може санкції які вводилдись? - що ,США завалювала ніжками Буша щоб з голоду не подохли...
  ЛАД написав: в самостийна Украина идёт от успеха к успеху.
В Україні живеться точно краще ніж в совку за будь-який проміжок часу
  ЛАД написав:А По - "луч света в тёмном царстве".
Так Зеленський тієї ж думки (до речі разом з гривнею і армією...)70% працюючих з Порошенко-зараз працюють з Зеленським
30% фракції СН-раніше підтримували БПП

Так проти чого і за що ви виступаєте?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21352
З нами з: 15.01.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:37

  mephala написав:а до чого була тоді ваша репліка коли я сказав що корінні народи можуть отримувати середню освіту на своїй рідній мові а ви звинуватили що я нічого не розумію і приплели нацменшинсва?


Потому что вы дурню пишите. Я спросил какие коренные народы могут получать образование на родном языке, можете привести список ?
И второй вопрос - как технически эту можливость осуществить, если на районе три татарина, один в первом, один в пятом, другой в десятом классе. Это специальная мертворожденная припарка для идиотов, которые ничего не понимают.
freeze
4
 
Повідомлень: 12751
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5320 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:41

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Преподаватели не могли читать лекции по физике и математике на мове. И это быстро прекращали.
Так може це проблема так званої харківської інтелегенції? які за 27 років не навчились читати фізику і математику на українській?
У Львові в 1982 році,львівська професура читала ці предмети на обох мовах, при чому на російській для тих груп в складі яких були іноземці( тобто один потік) на інших трьох лекції читались на українській...
А хтось тут кричав ополячення і так далі...
Саме спротив ополяченню і зробив львівян толерантними до мов
А бидлопогодження з усім перетворило харківян в знавців тільки одної мови ,та й та була мовою майбутніх окупантів.

Як бачимо москалі працювали тоньше
Німці спочатку завойовували-а вже потім боролись з іномовами
Москалики спочатку впроваджують мову-а потім лізуть її захищати..
Тому фашисти були обмежені Судетами-Австрією , а москалі навіть сірією не обмежуються,лізуть і туди з допомогою перебіжчиків з криму православя захищати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21352
З нами з: 15.01.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3942394339443945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, pesikot, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76020)
10.09.2019 20:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.