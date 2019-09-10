Додано: Вів 10 вер, 2019 19:36

ЛАД написав: Народ, зачем вы спорите с мефалой?

Неужели до сих пор не поняли, что это пустая трата времени? Он будет крутиться как уж на сковородке, перекручивать ваши слова, повторять одно и то же и просто врать.

Доказать ему что-то не удастся - у него задача не выяснить истину, а доказать, что "совок" это ужасно, в самостийна Украина идёт от успеха к успеху. А По - "луч света в тёмном царстве". Народ, зачем вы спорите с мефалой?Неужели до сих пор не поняли, что это пустая трата времени? Он будет крутиться как уж на сковородке, перекручивать ваши слова, повторять одно и то же и просто врать.Доказать ему что-то не удастся - у него задача не выяснить истину, а доказать, что "совок" это ужасно, в самостийна Украина идёт от успеха к успеху. А По - "луч света в тёмном царстве".

К сожалению и Вы неправы.Всегда есть зерно истины - даже в откровенной глупости.Или просто отсутствии знания истории, по причине плохого образования, не понимания процессов вышедших из понимания, просто напросто не понимания того, что было, и как оно происходило - с знанием только идеологических канонов "совка", без представления о горькой действительности.В то же время - это национальная трагедия Украины насильные три "Дэ" от своры криминала прописавшегося во власти. Вы подганяете суть дискуссии, к уже удалённого сегодня мондером официозу в статьях и перспективах "политикума Украины" на этом форуме. При чём именно под нажимом третьих лиц. Изложенного в достаточно доступной форме причин, процессов и перспектив именно наших ПЕРСПЕКТИВ.