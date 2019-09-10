Так може це проблема так званої харківської інтелегенції? які за 27 років не навчились читати фізику і математику на українській?
У Львові в 1982 році,львівська професура читала ці предмети на обох мовах, при чому на російській для тих груп в складі яких були іноземці( тобто один потік) на інших трьох лекції читались на українській...
А хтось тут кричав ополячення і так далі...
Саме спротив ополяченню і зробив львівян толерантними до мов
А бидлопогодження з усім перетворило харківян в знавців тільки одної мови ,та й та була мовою майбутніх окупантів.
Як бачимо москалі працювали тоньше
Німці спочатку завойовували-а вже потім боролись з іномовами
Москалики спочатку впроваджують мову-а потім лізуть її захищати..
Тому фашисти були обмежені Судетами-Австрією , а москалі навіть сірією не обмежуються,лізуть і туди з допомогою перебіжчиків з криму православя захищати.