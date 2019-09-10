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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3942394339443945

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:41

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Преподаватели не могли читать лекции по физике и математике на мове. И это быстро прекращали.
Так може це проблема так званої харківської інтелегенції? які за 27 років не навчились читати фізику і математику на українській?
У Львові в 1982 році,львівська професура читала ці предмети на обох мовах, при чому на російській для тих груп в складі яких були іноземці( тобто один потік) на інших трьох лекції читались на українській...
А хтось тут кричав ополячення і так далі...
Саме спротив ополяченню і зробив львівян толерантними до мов
А бидлопогодження з усім перетворило харківян в знавців тільки одної мови ,та й та була мовою майбутніх окупантів.

Як бачимо москалі працювали тоньше
Німці спочатку завойовували-а вже потім боролись з іномовами
Москалики спочатку впроваджують мову-а потім лізуть її захищати..
Тому фашисти були обмежені Судетами-Австрією , а москалі навіть сірією не обмежуються,лізуть і туди з допомогою перебіжчиків з криму православя захищати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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