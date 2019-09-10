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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3943394439453946> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 10 вер, 2019 19:48 Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.

Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.

Кто постарше, помнит,что творилось, когда разрешили освобождать от изучения укр. языка. Родители начали массово отказываться и среди учителей укр. языка и литературы началась настоящая паника - боялись остаться без работы. Собирали родит. собрания: "Як це, сало украiнське iдять, а мову вивчати не хочуть". И это дело быстро ограничили (каким образом, не скажу, не помню, мне тогда было лет 11-12).

Просто маленькая заметка к вопросу о "принудительной русификации". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14003 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4251 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 19:52 freeze написав: mephala написав: а до чого була тоді ваша репліка коли я сказав що корінні народи можуть отримувати середню освіту на своїй рідній мові а ви звинуватили що я нічого не розумію і приплели нацменшинсва? а до чого була тоді ваша репліка коли я сказав що корінні народи можуть отримувати середню освіту на своїй рідній мові а ви звинуватили що я нічого не розумію і приплели нацменшинсва?



Потому что вы дурню пишите. Я спросил какие коренные народы могут получать образование на родном языке, можете привести список ?

И второй вопрос - как технически эту можливость осуществить, если на районе три татарина, один в первом, один в пятом, другой в десятом классе. Это специальная мертворожденная припарка для идиотов, которые ничего не понимают. Потому что вы дурню пишите. Я спросил какие коренные народы могут получать образование на родном языке, можете привести список ?И второй вопрос - как технически эту можливость осуществить, если на районе три татарина, один в первом, один в пятом, другой в десятом классе. Это специальная мертворожденная припарка для идиотов, которые ничего не понимают.

я просто сказав що для корінних народів в Законі дозволено навчання на рідній мові не тільки в початкових класах.

а ви причепилися як дурний до мила. я просто сказав що для корінних народів в Законі дозволено навчання на рідній мові не тільки в початкових класах.а ви причепилися як дурний до мила. mephala Повідомлень: 5446 З нами з: 07.04.14 Подякував: 75 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 19:56 freeze написав: Эпицентровский Герега, я не сомневался в его продажности, в прошлом активный БПП-шник, теперь тупо поддерживает все голосования Слуги народа, хотя числится внефракционным. Эпицентровский Герега, я не сомневался в его продажности, в прошлом активный БПП-шник, теперь тупо поддерживает все голосования Слуги народа, хотя числится внефракционным.

Фриз, а ты не врать умеешь ? Потому что, это даже не троллинг. Это тупость

Герега Олександр Володимирович

28 жовтня 2012 року обраний нардепом від 192-го округу[23]. Був членом фракції Партії регіонів. Вже в грудні почав «кнопкодавити» (вперше зробив це за заарештованого в майбутньому Ігора Маркова.[24] 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські» закони, і не голосував за їх скасування.[25]



На виборах до ВРУ 26 жовтня 2014 року був обраним нардепом VIII скл. від 192-го округу, отримавши 73,86 % голосів.[26] Працює у складі Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.[27]



21 лютого 2014 року вийшов з фракції Партії регіонів у Верховній Раді[28].



У 2015 створив політичну партію «За Конкретні Справи».[29]



1 листопада 2018 року Герега був внесений під номером 56 у санкційний список українців, оприлюднений Російською Федерацією.[30] Фриз, а ты не врать умеешь ? Потому что, это даже не троллинг. Это тупость "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2902 З нами з: 31.08.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 762 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 19:57 ЛАД написав: Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.

Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.

Кто постарше, помнит,что творилось, когда разрешили освобождать от изучения укр. языка. Родители начали массово отказываться и среди учителей укр. языка и литературы началась настоящая паника - боялись остаться без работы. Собирали родит. собрания: "Як це, сало украiнське iдять, а мову вивчати не хочуть". И это дело быстро ограничили (каким образом, не скажу, не помню, мне тогда было лет 11-12).

Просто маленькая заметка к вопросу о "принудительной русификации". Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.Кто постарше, помнит,что творилось, когда разрешили освобождать от изучения укр. языка. Родители начали массово отказываться и среди учителей укр. языка и литературы началась настоящая паника - боялись остаться без работы. Собирали родит. собрания: "Як це, сало украiнське iдять, а мову вивчати не хочуть". И это дело быстро ограничили (каким образом, не скажу, не помню, мне тогда было лет 11-12).Просто маленькая заметка к вопросу о "принудительной русификации".

ще раз любителям рузького міру.

коли батьки бачили що всі ВНЗ на російській мові то хто буде віддавати дитину до української? щоб потім через 10 років навчання ламати її? чи оплачувати репетиторів які перенавчать дитину на російській мові щоб та змогла вступити до вишу?

навіщо було вивчати українську мову якщо надалі ніде вона не використовувалася?

і не прикидайтеся ідіотом що ви не розумієте що українську мову такими заходами (відсутність ВНЗ та наукових досліджень на українській мові) опускали до селянсько-побутового рівня ще раз любителям рузького міру.коли батьки бачили що всі ВНЗ на російській мові то хто буде віддавати дитину до української? щоб потім через 10 років навчання ламати її? чи оплачувати репетиторів які перенавчать дитину на російській мові щоб та змогла вступити до вишу?навіщо було вивчати українську мову якщо надалі ніде вона не використовувалася?і не прикидайтеся ідіотом що ви не розумієте що українську мову такими заходами (відсутність ВНЗ та наукових досліджень на українській мові) опускали до селянсько-побутового рівня mephala Повідомлень: 5446 З нами з: 07.04.14 Подякував: 75 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 19:59 mephala написав: я просто сказав що для корінних народів в Законі дозволено навчання на рідній мові не тільки в початкових класах.

а ви причепилися як дурний до мила. я просто сказав що для корінних народів в Законі дозволено навчання на рідній мові не тільки в початкових класах.а ви причепилися як дурний до мила.



Если коренных народов нет в наличии, то им можно разрешить всё, что угодно.

Можно еще разрешить коренным народам джек-пот выигрывать. Невиданный разгул демократии.

В Украине есть только один коренной в народ в узком смысле зарождения на территории Украины - это украинцы. Если коренных народов нет в наличии, то им можно разрешить всё, что угодно.Можно еще разрешить коренным народам джек-пот выигрывать. Невиданный разгул демократии.В Украине есть только один коренной в народ в узком смысле зарождения на территории Украины - это украинцы. freeze 4 Повідомлень: 12757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3645 раз. Подякували: 5320 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 20:02 budivelnik написав: Так може це проблема так званої харківської інтелегенції? які за 27 років не навчились читати фізику і математику на українській?

У Львові в 1982 році,львівська професура читала ці предмети на обох мовах, при чому на російській для тих груп в складі яких були іноземці( тобто один потік) на інших трьох лекції читались на українській...

Так може це проблема так званої харківської інтелегенції? які за 27 років не навчились читати фізику і математику на українській?У Львові в 1982 році,львівська професура читала ці предмети на обох мовах, при чому на російській для тих груп в складі яких були іноземці( тобто один потік) на інших трьох лекції читались на українській...



Так звана харківська? Напомнило анекдот:



- Абрам, ты где себе такой костюм достал?

- В Париже

- А это далеко от Бердичева?

- 2500 километров

- Ты смотри - такая глушь, а как шьют хорошо.



Так вот - можно увидеть список известных физиков и математиков львовской школы? Так звана харківська?Напомнило анекдот:- Абрам, ты где себе такой костюм достал?- В Париже- А это далеко от Бердичева?- 2500 километров- Ты смотри - такая глушь, а как шьют хорошо.Так вот - можно увидеть список известных физиков и математиков львовской школы? zРадио

Повідомлень: 3425 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 20:06 ЛАД написав: Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.

Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.

Кто постарше, помнит,что творилось, когда разрешили освобождать от изучения укр. языка. Родители начали массово отказываться и среди учителей укр. языка и литературы началась настоящая паника - боялись остаться без работы. Собирали родит. собрания: "Як це, сало украiнське iдять, а мову вивчати не хочуть". И это дело быстро ограничили (каким образом, не скажу, не помню, мне тогда было лет 11-12).

Просто маленькая заметка к вопросу о "принудительной русификации". Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.Кто постарше, помнит,что творилось, когда разрешили освобождать от изучения укр. языка. Родители начали массово отказываться и среди учителей укр. языка и литературы началась настоящая паника - боялись остаться без работы. Собирали родит. собрания: "Як це, сало украiнське iдять, а мову вивчати не хочуть". И это дело быстро ограничили (каким образом, не скажу, не помню, мне тогда было лет 11-12).Просто маленькая заметка к вопросу о "принудительной русификации".

+



Как раз образование и потребность - есть ключевой фактор.



При чём, чуть ли не насильственное необучение(аж самого передёрнуло) иностранных языков.(хотя в иностранные было записано язык моих соседей - немцев репатриантов, армян, татар,.... - только русский. что навязывалось в первую очередь "ИДЕОЛОГИЕЙ")



В Украине - украинский.

В Германии - немецкий.

Рузький - в Московии, ибо в самой РФ - сотни языков национальных меньшинств.

И всегда стоит напоминать, что 90% тех, кто называет себя "рузькими" - имеют украинскую кровь - пускай учат украинский! Ибо "рузький язык" - є ніщо більш, ніж трансормована частина слов'янської мови - народами півночі та Монгольского степу. Как раз образование и потребность - есть ключевой фактор.При чём, чуть ли не насильственное необучение(аж самого передёрнуло) иностранных языков.(хотя в иностранные было записано язык моих соседей - немцев репатриантов, армян, татар,.... - только русский. что навязывалось в первую очередь "ИДЕОЛОГИЕЙ")В Украине - украинский.В Германии - немецкий.Рузький - в Московии, ибо в самой РФ - сотни языков национальных меньшинств.И всегда стоит напоминать, что 90% тех, кто называет себя "рузькими" - имеют украинскую кровь - пускай учат украинский! Ибо "рузький язык" - є ніщо більш, ніж трансормована частина слов'янської мови - народами півночі та Монгольского степу. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 вер, 2019 20:07, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7035 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 20:06 ЛАД написав: Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.

Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские. Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.

А откуда же взялись эти самые русский школы ? Если украинских было много.

Одна и та же школа в Чернигове. Мой старший брат обучался на украинском языке, я уже на русском. И тогда была привязка места проживания к школе. "Родители старались отдавать", и куда в такой ситуации отдавать, а ?

И поменять школу было проблематично, да и на что менять. Если остальные также были с обучением на русском.

Но ведь не было насильственной руссификации. Почаще эту мантру повторяйте. А откуда же взялись эти самые русский школы ? Если украинских было много.Одна и та же школа в Чернигове. Мой старший брат обучался на украинском языке, я уже на русском. И тогда была привязка места проживания к школе. "Родители старались отдавать", и куда в такой ситуации отдавать, а ?И поменять школу было проблематично, да и на что менять. Если остальные также были с обучением на русском.Но ведь не было насильственной руссификации. Почаще эту мантру повторяйте. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2902 З нами з: 31.08.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 762 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 20:16 zРадио написав: Так звана харківська? Так звана харківська?

В твоём любимом совке, начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием.

Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция. Отсюда и сарказм budivelnik'а

Но ты же этого просто не знаешь В твоём любимом совке, начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием.Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция. Отсюда и сарказм budivelnik'аНо ты же этого просто не знаешь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2902 З нами з: 31.08.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 762 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 20:31 pesikot написав: Отсюда и сарказм budivelnik'а

Отсюда и сарказм budivelnik'а



Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок.



Вот я и думаю - прям из головы могу назвать 3-х Нобелевских лауреатов, учившихся и/или работавших в Харькове. Мечников, Ландау и Кузнец. А что со Львовом - помогай, budivelnik Ты же вкладывал большой смысл в свое "так звана"... Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок.Вот я и думаю - прям из головы могу назвать 3-х Нобелевских лауреатов, учившихся и/или работавших в Харькове. Мечников, Ландау и Кузнец. А что со Львовом - помогай,Ты же вкладывал большой смысл в свое "так звана"... zРадио

Повідомлень: 3425 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3943394439453946> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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