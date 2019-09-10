Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ. Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские. Кто постарше, помнит,что творилось, когда разрешили освобождать от изучения укр. языка. Родители начали массово отказываться и среди учителей укр. языка и литературы началась настоящая паника - боялись остаться без работы. Собирали родит. собрания: "Як це, сало украiнське iдять, а мову вивчати не хочуть". И это дело быстро ограничили (каким образом, не скажу, не помню, мне тогда было лет 11-12). Просто маленькая заметка к вопросу о "принудительной русификации".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:а до чого була тоді ваша репліка коли я сказав що корінні народи можуть отримувати середню освіту на своїй рідній мові а ви звинуватили що я нічого не розумію і приплели нацменшинсва?
Потому что вы дурню пишите. Я спросил какие коренные народы могут получать образование на родном языке, можете привести список ? И второй вопрос - как технически эту можливость осуществить, если на районе три татарина, один в первом, один в пятом, другой в десятом классе. Это специальная мертворожденная припарка для идиотов, которые ничего не понимают.
я просто сказав що для корінних народів в Законі дозволено навчання на рідній мові не тільки в початкових класах. а ви причепилися як дурний до мила.
28 жовтня 2012 року обраний нардепом від 192-го округу[23]. Був членом фракції Партії регіонів. Вже в грудні почав «кнопкодавити» (вперше зробив це за заарештованого в майбутньому Ігора Маркова.[24] 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські» закони, і не голосував за їх скасування.[25]
На виборах до ВРУ 26 жовтня 2014 року був обраним нардепом VIII скл. від 192-го округу, отримавши 73,86 % голосів.[26] Працює у складі Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.[27]
21 лютого 2014 року вийшов з фракції Партії регіонів у Верховній Раді[28].
У 2015 створив політичну партію «За Конкретні Справи».[29]
1 листопада 2018 року Герега був внесений під номером 56 у санкційний список українців, оприлюднений Російською Федерацією.[30]
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ. Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские. Кто постарше, помнит,что творилось, когда разрешили освобождать от изучения укр. языка. Родители начали массово отказываться и среди учителей укр. языка и литературы началась настоящая паника - боялись остаться без работы. Собирали родит. собрания: "Як це, сало украiнське iдять, а мову вивчати не хочуть". И это дело быстро ограничили (каким образом, не скажу, не помню, мне тогда было лет 11-12). Просто маленькая заметка к вопросу о "принудительной русификации".
ще раз любителям рузького міру. коли батьки бачили що всі ВНЗ на російській мові то хто буде віддавати дитину до української? щоб потім через 10 років навчання ламати її? чи оплачувати репетиторів які перенавчать дитину на російській мові щоб та змогла вступити до вишу? навіщо було вивчати українську мову якщо надалі ніде вона не використовувалася? і не прикидайтеся ідіотом що ви не розумієте що українську мову такими заходами (відсутність ВНЗ та наукових досліджень на українській мові) опускали до селянсько-побутового рівня
mephala написав:я просто сказав що для корінних народів в Законі дозволено навчання на рідній мові не тільки в початкових класах. а ви причепилися як дурний до мила.
Если коренных народов нет в наличии, то им можно разрешить всё, что угодно. Можно еще разрешить коренным народам джек-пот выигрывать. Невиданный разгул демократии. В Украине есть только один коренной в народ в узком смысле зарождения на территории Украины - это украинцы.
budivelnik написав:Так може це проблема так званої харківської інтелегенції? які за 27 років не навчились читати фізику і математику на українській? У Львові в 1982 році,львівська професура читала ці предмети на обох мовах, при чому на російській для тих груп в складі яких були іноземці( тобто один потік) на інших трьох лекції читались на українській...
Так звана харківська? Напомнило анекдот:
- Абрам, ты где себе такой костюм достал? - В Париже - А это далеко от Бердичева? - 2500 километров - Ты смотри - такая глушь, а как шьют хорошо.
Так вот - можно увидеть список известных физиков и математиков львовской школы?
ЛАД написав:Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ. Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские. Кто постарше, помнит,что творилось, когда разрешили освобождать от изучения укр. языка. Родители начали массово отказываться и среди учителей укр. языка и литературы началась настоящая паника - боялись остаться без работы. Собирали родит. собрания: "Як це, сало украiнське iдять, а мову вивчати не хочуть". И это дело быстро ограничили (каким образом, не скажу, не помню, мне тогда было лет 11-12). Просто маленькая заметка к вопросу о "принудительной русификации".
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Как раз образование и потребность - есть ключевой фактор.
При чём, чуть ли не насильственное необучение(аж самого передёрнуло) иностранных языков.(хотя в иностранные было записано язык моих соседей - немцев репатриантов, армян, татар,.... - только русский. что навязывалось в первую очередь "ИДЕОЛОГИЕЙ")
В Украине - украинский. В Германии - немецкий. Рузький - в Московии, ибо в самой РФ - сотни языков национальных меньшинств. И всегда стоит напоминать, что 90% тех, кто называет себя "рузькими" - имеют украинскую кровь - пускай учат украинский! Ибо "рузький язык" - є ніщо більш, ніж трансормована частина слов'янської мови - народами півночі та Монгольского степу.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 вер, 2019 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ. Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.
А откуда же взялись эти самые русский школы ? Если украинских было много. Одна и та же школа в Чернигове. Мой старший брат обучался на украинском языке, я уже на русском. И тогда была привязка места проживания к школе. "Родители старались отдавать", и куда в такой ситуации отдавать, а ? И поменять школу было проблематично, да и на что менять. Если остальные также были с обучением на русском. Но ведь не было насильственной руссификации. Почаще эту мантру повторяйте.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
В твоём любимом совке, начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием. Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция. Отсюда и сарказм budivelnik'а Но ты же этого просто не знаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок.
Вот я и думаю - прям из головы могу назвать 3-х Нобелевских лауреатов, учившихся и/или работавших в Харькове. Мечников, Ландау и Кузнец. А что со Львовом - помогай, budivelnik Ты же вкладывал большой смысл в свое "так звана"...